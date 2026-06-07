Cât costă o tabără sau o școală de vară în 2026. Părinții scot din buzunar până la 6.000 de lei sau chiar 4.500 de euro

Vacanța de vară se apropie, iar mulți părinți caută deja cele mai potrivite programe pentru copii. Fie că este vorba despre tabere la munte, școli de vară dedicate limbilor străine sau experiențe internaționale, costurile au crescut în ultimii ani. În 2026, o astfel de experiență poate costa de la câteva sute de lei până la câteva mii de euro, în funcție de destinație și activitățile incluse.

Pentru mulți elevi, vacanța de vară nu mai înseamnă doar timp petrecut acasă, ci și oportunitatea de a participa la activități care îi ajută să își dezvolte abilitățile și să își facă noi prieteni.

Potrivit ofertelor publicate de organizatori precum Tabere cu Suflet, Academia 1,61 sau Qdays, prețurile taberelor organizate în România au continuat să crească, pe fondul majorării costurilor de cazare, transport și organizare.

În 2026, o tabără montană costă, în medie, între 1.500 și 2.200 de lei pentru un sejur de 5-7 zile. Pentru taberele organizate pe litoral, tarifele urcă la 1.800-2.500 de lei.

Cele mai scumpe sunt programele tematice, dedicate fotografiei, teatrului, roboticii, programării sau tehnologiei, unde costurile pot ajunge la 3.000 de lei.

În cele mai multe cazuri, prețul include cazarea, mesele, transportul, participarea la ateliere și activități recreative, precum și supravegherea permanentă a copiilor.

Pentru mulți participanți, tabăra reprezintă prima experiență petrecută departe de familie și un prim pas spre autonomie.

În marile orașe, școlile de vară atrag anual mii de copii și adolescenți. Aceste programe combină educația cu activitățile recreative și sunt preferate de părinții care doresc să valorifice perioada vacanței pentru dezvoltarea unor competențe suplimentare.

Conform ofertelor publicate de British Council România, Fundația Calea Victoriei și numeroase centre private de educație, costurile diferă semnificativ în funcție de domeniu și de durata programului.

Cursurile intensive de limba engleză costă între 1.200 și 2.000 de lei pe săptămână. Programele de robotică, programare și STEM au prețuri cuprinse între 1.500 și 2.500 de lei săptămânal.

Pentru atelierele de actorie, muzică sau arte vizuale, părinții trebuie să plătească între 1.000 și 1.800 de lei pe săptămână.

În cazul cursurilor de leadership, dezbateri și public speaking, tarifele pornesc de la 1.500 de lei și pot depăși 2.200 de lei pentru o singură săptămână.

Există și programe educaționale premium, care includ profesori internaționali, laboratoare specializate, activități complexe și grupuri restrânse de participanți.

Pentru astfel de școli de vară, costurile pot ajunge la 4.000-6.000 de lei pentru două săptămâni de activitate.

Organizatorii susțin că interesul pentru aceste programe este în continuă creștere, în special în rândul familiilor care văd educația extracurriculară drept o investiție pe termen lung.

Pentru părinții care își doresc experiențe educaționale în afara țării, oferta este și mai variată, dar și mult mai costisitoare.

Potrivit ofertelor publicate de Qdays și IntegralEdu, o tabără internațională într-o țară europeană precum Grecia, Italia sau Austria costă între 800 și 1.200 de euro.

Programele organizate în Marea Britanie și Irlanda sunt considerabil mai scumpe, prețurile variind între 1.500 și 2.500 de euro.

La vârful clasamentului se află taberele organizate în Statele Unite și Canada, unde costurile pot ajunge la 3.000-4.500 de euro pentru un singur participant.

În general, aceste pachete includ cazarea în campusuri școlare sau universitare, cursuri zilnice, excursii, activități recreative și supraveghere permanentă. În unele cazuri este inclus și biletul de avion.

În funcție de programul ales, părinții trebuie să aloce în 2026 între 1.500 și 3.000 de lei pentru o tabără organizată în România, între 1.200 și 2.500 de lei pe săptămână pentru o școală de vară și între 800 și 4.500 de euro pentru experiențele internaționale.

Chiar dacă sumele sunt considerabile, mulți părinți consideră că astfel de programe reprezintă mai mult decât o simplă vacanță. Pentru copii, ele oferă ocazia de a învăța lucruri noi, de a-și dezvolta independența și de a acumula experiențe care îi pot ajuta atât în viața personală, cât și în cea profesională de mai târziu.