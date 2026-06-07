Elena Udrea e cea mai fericită. Momentul special trăit alături de fiica sa

Elena Udrea a publicat o nouă postare pe rețelele de socializare care a atras rapid atenția urmăritorilor săi. Fostul ministru a distribuit mai multe imagini din Corbeanca și a vorbit despre unul dintre momentele care îi amintesc de copilăria petrecută aproape de natură.

Elena Udrea le-a arătat fanilor imagini surprinse în Corbeanca, localitatea în care locuiește, unde sezonul cireșelor este în plină desfășurare. În fotografiile publicate apar copii, inclusiv fetița sa Eva, care culeg fructele direct din pomi, profitând de începutul verii.

Fostul ministru a însoțit imaginile de un mesaj în care descrie comuna ilfoveană și amintește de atmosfera specifică vieții la țară.

„S-au copt cireșele în Corbeanca! Comuna arată ca o mare livadă. Nu e nicio curte care să nu aibă câțiva pomi fructiferi: cireși, meri, peri, pruni, duzi, vișini, gutui. Copilărie la țară!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Postarea a fost apreciată de mii de persoane la scurt timp după publicare și a generat numeroase comentarii din partea urmăritorilor.

Elena Udrea trăiește cele mai frumoase clipe de la ieșirea din închisoare. Fostul ministru a ales să împărtășească frecvent pe rețelele sociale imagini și momente din viața personală, iar postările care o surprind alături de familie sau în activitățile de zi cu zi atrag constant reacții din partea publicului.

Fiica sa Eva este de cele mai multe ori în prim-plan, Elena Udrea fiind foarte mândră de frumusețea și fiecare reușită a micuței.

În urmă cu câteva săptămâni, Elena Udrea a postat un mesaj dedicat familiei, publicat pe pagina sa de Facebook, după participarea fiicei sale la un concurs organizat de unitatea de învățământ la care studiază. Fostul ministru și-a exprimat bucuria pentru reușita Evei și a transmis felicitări atât copiilor care au luat parte la competiție, cât și cadrelor didactice implicate în organizarea evenimentului.

Mesajul se înscrie în seria postărilor prin care Elena Udrea împărtășește momente importante din viața de familie, multe dintre acestea fiind legate de activitățile și realizările fiicei sale. Publicarea fotografiilor și a mesajului a atras numeroase reacții din partea urmăritorilor, care au felicitat-o pe Eva și i-au transmis mesaje de încurajare.

Fostul politician a ales să marcheze participarea Evei la concursul „Spelling Bee”, desfășurat în cadrul Karin’s Kids Academy, printr-o postare emoționantă pe rețelele sociale.

În mesajul său, Elena Udrea și-a arătat aprecierea pentru rezultatul obținut de fiica sa și a adresat felicitări tuturor celor care au luat parte la competiție.

„Felicitări, iubita mea, Eva! Sunt atât mândra de tine!❤️ Felicitări celor trei premianți, felicitări tuturor copiilor care au participat la Concursul Spelling Bee organizat de Karin’s Kids Academy, cea mai frumoasă școală! Felicitări și La mulți ani! pentru Teacher Oana, felicitări pentru Teachers Denisa și Irina!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Cu toate că a ales să se dedice mai mult familiei, Elena Udrea își spune deseori părerile politice. Recent, odată cu desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru, fostul ministru a comentat pe Facebook decizia lui Nicușor Dan.

Fostul ministru susține că desemnarea lui Eugen Tomac nu reprezintă o surpriză pentru cei familiarizați cu scena politică, afirmând că numele acestuia era vehiculat înainte de anunțul oficial. În același timp, Udrea a vorbit despre relația profesională pe care a avut-o cu Tomac în perioada în care au activat împreună în Partidul Mișcarea Populară.

Potrivit acesteia, Eugen Tomac este unul dintre colaboratorii în care a avut cea mai mare încredere în ultima parte a activității sale politice, apreciindu-l pentru seriozitate, discreție și modul în care își desfășoară activitatea.

În mesajul publicat pe rețeaua de socializare, Elena Udrea a reiterat și ideea că România ar avea nevoie de un șef al Guvernului cu o experiență solidă în domeniul economic, capabil să gestioneze provocările actuale.