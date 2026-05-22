ANAF scoate la vânzare terenuri asociate cu Elena Udrea. Interesul pentru aceste terenuri este ridicat atât din cauza prețurilor de pornire considerate accesibile, cât și datorită notorietății fostului proprietar.

În cadrul platformei eLicitații ANAF au fost listate mai multe terenuri situate în județul Călărași, active care au fost confiscate în cadrul procedurilor legale de recuperare a prejudiciilor.

Unele dintre proprietăți au prețuri de pornire surprinzător de mici raportat la piața imobiliară locală. Un teren este listat la aproximativ 3.300 de euro, ceea ce a atras rapid atenția utilizatorilor platformei.

Aceste active sunt parte din procesul prin care statul încearcă recuperarea sumelor rezultate din condamnări definitive și executări silite.

Elena Udrea a fost una dintre cele mai influente figuri politice din România în anii 2000 și începutul anilor 2010, ocupând funcția de ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului.

În ultimii ani, numele său a fost asociat cu mai multe dosare de corupție investigate de autoritățile judiciare. În urma deciziilor definitive pronunțate de instanțe, anumite bunuri și proprietăți au intrat în proceduri de executare și valorificare prin ANAF.

Aceste licitații fac parte din mecanismul legal prin care statul recuperează prejudiciile stabilite de instanță.

Platforma digitală lansată de ANAF permite participarea online la licitații pentru:

terenuri și apartamente

autoturisme premium

bijuterii și obiecte de lux

active comerciale și industriale

Pentru participare este necesar un cont valid pe platforme precum Ghișeul.ro sau Spațiul Privat Virtual (SPV).

Sistemul oferă acces transparent la documentația fiecărui bun:

prețul de pornire

localizarea

descrierea proprietății

condițiile de participare

datele licitației

Experții imobiliari spun că proprietățile provenite din executări silite sau confiscări au adesea un impact mediatic mai mare atunci când sunt asociate cu persoane publice sau foști politicieni.

În cazul terenurilor atribuite Elena Udrea, interesul este amplificat de notorietatea dosarelor judiciare și de curiozitatea publicului față de activele scoase la vânzare de stat.

În plus, licitațiile ANAF pot reprezenta oportunități pentru investitori, deoarece anumite proprietăți sunt listate sub nivelul estimat al pieței.

De la lansarea oficială, platforma ANAF a generat un trafic semnificativ, semn că interesul pentru bunurile confiscate și executate silit este în creștere.

În contextul actual, terenurile asociate cu Elena Udrea au devenit unele dintre cele mai vizibile active promovate pe platforma statului român.

Cea mai importantă proprietate scoasă la licitație este un teren intravilan de aproximativ 5.000 de metri pătrați situat în Sectorul 1 al Bucureștiului, în apropierea Lacului Străulești. Proprietatea este amplasată pe strada Aeroportului, într-o zonă cu potențial imobiliar ridicat, aflată în dezvoltare accelerată în ultimii ani.

Terenul a fost pus sub sechestru încă din 2015 de procurorii DNA, în cadrul anchetei „Gala Bute”, dosar în care Elena Udrea a fost condamnată definitiv.

ANAF a organizat mai multe tentative de vânzare pentru acest activ, însă fără rezultat. În fazele inițiale ale procedurii, prețul de pornire depășea 9 milioane de lei, însă după licitațiile fără adjudecare, valoarea a fost redusă treptat până la aproximativ 4,75 milioane de lei, TVA inclus.

Conform legislației privind executările fiscale, bunurile care nu sunt vândute la primele licitații pot reintra în procedură cu prețuri diminuate succesiv, în anumite cazuri chiar cu până la 50% față de evaluarea inițială.

Pe lista activelor valorificate de Fisc se află și aproximativ 40,2 hectare de teren agricol deținute de Elena Udrea în județul Călărași.

Suprafața totală este împărțită în 19 parcele distincte amplasate în comunele:

Sohatu;

Sărulești;

Gurbănești.

Pentru aceste terenuri agricole, ANAF urmărește să obțină aproximativ 1,9 milioane de lei.

Zona este considerată una cu potențial agricol ridicat, terenurile fiind amplasate în apropierea localității Nana, devenită cunoscută public în urma controverselor privind achizițiile de terenuri agricole din perioada mandatului fostului președinte Traian Băsescu.