Protestul fermierilor a declanșat o reacție dură. Ce mesaj a transmis Gigi Becali clasei politice
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Gigi Becali
Gigi Becali solicită formarea de urgență a unui nou Guvern după protestul fermierilor organizat joi în Capitală. Mii de crescători de animale au ieșit în stradă pentru a cere deblocarea exporturilor de ovine, susținând că restricțiile actuale au generat pierderi economice importante pentru sector.
Apelul lui Gigi Becali după protestul cu mii de fermieri: Păi bă, bagabonților, votati guvernul
Într-o intervenție telefonică la România TV, Gigi Becali a criticat lipsa unui Executiv stabil și l-a acuzat pe Ilie Bolojan că întârzie instalarea unui nou Guvern. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026 prin moțiune de cenzură.
Gigi Becali a declarat că România are nevoie de un Guvern care să poată lua decizii pentru sprijinirea fermierilor și a economiei. Acesta a susținut că agricultura și zootehnia reprezintă domenii importante pentru dezvoltarea economică a țării.
„Noi trebuie să avem oameni fermieri bogați pentru ca țara să fie bogată. Aici e vorba de zootehnia românească. De la o vreme la noi România se guvernează prin oameni de afaceri români. Suntem o țară care nu avem guvern. Vine Bolojan și zice că trebuia să se gândească PSD-ul, care a aruncat țara în foc, că dacă a dat jos Guvernul trebuia să se gândească ce pune în loc. Păi, bă, bagabonților, votați guvernul, dacă sunteți deputați și politicieni. Dar voi sunteți niște hahalere care vă gândiți la interesul partidului. Ia să vedem, în opoziție e bine? Ia să vedem, e bine anticipate? Ei se dau că sunt patrioți, că vor să construiască un partid politic în binele țării”, a declarat Gigi Becali.
Acesta a afirmat că politicienii trebuie să ajungă la un acord pentru desemnarea unui Executiv, criticând blocajele politice care împiedică formarea unui nou cabinet.
Declarații dure despre negocierile politice
În aceeași intervenție telefonică la România TV, Gigi Becali a continuat criticile la adresa partidelor politice și a parlamentarilor care nu susțin formarea unui Guvern.
„Băi, hahalerelor care nu votați guvern de luni de zile. Dacă eu aveam putere, îi luam și îi arestam pe toți. Băi, votați, mă, guvernul, ce e asta? Cum adică nu am ce să pun în loc? Păi a propus președintele. Președintele a fost votat de români, a fost votat ca glugă de coceni sau să pună premier? L-a propus? Votați, nu vă dați voi patrioți, a înnebunit lumea”, a mai spus Gigi Becali într-o intervenție telefonică la România TV.
Afirmațiile au fost făcute în contextul discuțiilor politice privind formarea unei noi majorități și stabilirea unei formule de guvernare după demiterea Executivului.
Liderii politici discută variante pentru un nou cabinet
Sorin Grindeanu a anunțat posibilitatea formării unui Guvern până la data de 15 august, în timp ce Ilie Bolojan și Kelemen Hunor au vorbit despre varianta unui cabinet de armistițiu sau de tranziție.
Ilie Bolojan a declarat că, în lipsa unei soluții politice stabile, poate fi luată în calcul formarea unui guvern de armistițiu sau de tranziție. Acesta ar putea fi unul tehnic, susținut de Parlament, sau unul politic. Bolojan a criticat lipsa susținerii pentru unele reforme și a menționat măsuri precum reducerea personalului din ministere, reforme în sănătate și modificarea vârstei de pensionare în anumite sectoare.
„Un guvern de armistițiu, un guvern pe tranziție, dacă nu se găsește o formulă, poate fi gândit. Am discutat despre acest lucru acum ceva timp. Dar am văzut în aceste luni ce s-a întâmplat. Un astfel de guvern poate să fie format dintr-o zonă tehnică, dar care are susținere în Parlament, sau un guvern de tip politic. Dar când ai fost în coaliție cu un partid care nu și-a respectat înțelegerile, când ai fost într-o coaliție cu un partid cu care ai avut un plan de guvernare pe care ai încercat să-l pui în practică, pe care nu l-a respectat, care a creat în permanență probleme, care atunci când trebuie să faci reforme, să corectezi lucruri, nu le-a susținut… Gândiți-vă că noi am dat legea reformei în administrație și din primăvară, de când a căzut guvernul, ar fi trebuit să avem reducerea de 10% a personalului în ministere. S-a amânat. Ar trebui să avem măsurile în sănătate pentru a reașeza lucrurile în așa fel încât să ducem banii, câți avem, în mod eficient. Ar fi trebuit să creștem vârsta de pensionare în sectoarele unde pensionarea se poate face astăzi la 50 de ani. Toate aceste măsuri ar fi redus niște cheltuieli și ar fi dat o perspectivă”, a declarat Ilie Bolojan
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