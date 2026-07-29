Gigi Becali a încasat 14,3 milioane de euro dintr-o singură tranzacție imobiliară. Ce se va construi pe terenul vândut din Pipera

Gigi Becali a finalizat una dintre cele mai importante tranzacții imobiliare din cariera sa, după ce a vândut un teren din zona Pipera Plaza pentru 14,3 milioane de euro. Cumpărătorul este omul de afaceri britanic Ghai Sant Ram, care intenționează să dezvolte pe teren un ansamblu rezidențial cu aproximativ 650 de apartamente.

Tranzacția a fost anunțată oficial, iar potrivit informațiilor făcute publice, părțile au avut nevoie de 16 zile de negocieri pentru a ajunge la un acord.

Terenul are o suprafață de aproximativ 30.000 de metri pătrați și este situat în zona Pipera Plaza.

Noul proprietar este Ghai Sant Ram, investitor britanic asociat cu dezvoltările imobiliare Ivory Residence, care își extinde astfel portofoliul din România.

Potrivit informațiilor anunțate, investitorul intenționează să dezvolte pe teren un nou complex rezidențial care va cuprinde aproximativ 650 de apartamente.

Tranzacția a fost intermediată de compania CGA Home Consulting, prin fondatorul și CEO-ul acesteia, Cătălin Apetri.

Acesta colaborează cu Ghai Family Holding și cu investitorul britanic în calitate de director de dezvoltare pentru România.

Patronul FCSB a declarat că aceasta este cea mai importantă tranzacție realizată până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting.

„Am ajuns la un acord corect pentru ambele părți datorită implicării și experienței lui Cătălin Apetri, cu care colaborez de foarte mulți ani. Este cea mai mare tranzacție pe care am realizat-o până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting, iar investiția confirmă atât valoarea terenului din nordul Bucureștiului, cât și încrederea mea în profesionalismul său”, a declarat Gigi Becali, citat de ProSport.

Recent, Gigi Becali a vorbit și despre un alt teren aflat în proprietatea sa, despre care spune că și-a mărit considerabil valoarea după un proces care a durat 15 ani.

Patronul FCSB a afirmat că, dacă ar fi câștigat litigiul în urmă cu mai mulți ani, ar fi vândut terenul pentru unul sau două milioane de euro. În prezent însă, susține că proprietatea valorează aproximativ 50 de milioane de euro.