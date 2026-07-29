Gigi Becali a încasat 14,3 milioane de euro dintr-o singură tranzacție imobiliară. Ce se va construi pe terenul vândut din Pipera
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea
Gigi Becali a finalizat una dintre cele mai importante tranzacții imobiliare din cariera sa, după ce a vândut un teren din zona Pipera Plaza pentru 14,3 milioane de euro. Cumpărătorul este omul de afaceri britanic Ghai Sant Ram, care intenționează să dezvolte pe teren un ansamblu rezidențial cu aproximativ 650 de apartamente.
Gigi Becali a vândut terenul după 16 zile de negocieri
Tranzacția a fost anunțată oficial, iar potrivit informațiilor făcute publice, părțile au avut nevoie de 16 zile de negocieri pentru a ajunge la un acord.
Terenul are o suprafață de aproximativ 30.000 de metri pătrați și este situat în zona Pipera Plaza.
Noul proprietar este Ghai Sant Ram, investitor britanic asociat cu dezvoltările imobiliare Ivory Residence, care își extinde astfel portofoliul din România.
Pe teren va fi construit un complex cu aproximativ 650 de apartamente
Potrivit informațiilor anunțate, investitorul intenționează să dezvolte pe teren un nou complex rezidențial care va cuprinde aproximativ 650 de apartamente.
Tranzacția a fost intermediată de compania CGA Home Consulting, prin fondatorul și CEO-ul acesteia, Cătălin Apetri.
Acesta colaborează cu Ghai Family Holding și cu investitorul britanic în calitate de director de dezvoltare pentru România.
Gigi Becali: Este cea mai mare tranzacție pe care am realizat-o până acum
Patronul FCSB a declarat că aceasta este cea mai importantă tranzacție realizată până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting.
„Am ajuns la un acord corect pentru ambele părți datorită implicării și experienței lui Cătălin Apetri, cu care colaborez de foarte mulți ani. Este cea mai mare tranzacție pe care am realizat-o până acum împreună cu fondatorul CGA Home Consulting, iar investiția confirmă atât valoarea terenului din nordul Bucureștiului, cât și încrederea mea în profesionalismul său”, a declarat Gigi Becali, citat de ProSport.
Un alt teren cumpărat cu un dolar pe metrul pătrat valorează acum 50 de milioane de euro
Recent, Gigi Becali a vorbit și despre un alt teren aflat în proprietatea sa, despre care spune că și-a mărit considerabil valoarea după un proces care a durat 15 ani.
Patronul FCSB a afirmat că, dacă ar fi câștigat litigiul în urmă cu mai mulți ani, ar fi vândut terenul pentru unul sau două milioane de euro. În prezent însă, susține că proprietatea valorează aproximativ 50 de milioane de euro.
„De exemplu, m-am judecat pe un teren 15 ani, l-am câștigat acum vreo două luni. Dacă îl câștigam atunci, îl vindeam cu vreo două milioane. Acum am 50 de milioane pe el! Dacă nu era procesul, îl dădeam cu două. Îi mulțumesc judecătorului că s-au lungit. Ba îl câștigam, ba îl luau înapoi. 15 ani! Poate îl dădeam chiar și cu un milion”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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