Contractorul general de amenajări interioare Except Custom Solutions a înregistrat o creștere de 30% a cifrei de afaceri în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția pozitivă este susținută de o restructurare a portofoliului de proiecte, determinată direct de schimbările din preferințele pieței.

Dacă în T1 2025 activitatea companiei era dominată de segmentul HoReCa, în prezent structura businessului s-a modificat semnificativ. Aproximativ 75% din proiecte provin din renovări complete de apartamente vechi, în timp ce restul de 25% este reprezentat de lucrări din zona office și ospitalitate. Această schimbare reflectă o orientare tot mai clară a clienților către fondul locativ existent.

Dinamicile actuale ale pieței imobiliare susțin această evoluție. În martie 2026, Bucureștiul a rămas cea mai activă piață rezidențială din țară, cu 8.641 de imobile tranzacționate, iar prețul mediu solicitat pentru apartamentele vechi a ajuns la 2.653 euro/mp, depășind nivelul de 2.099 euro/mp aferent locuințelor noi. În acest context, renovarea devine o soluție esențială prin care avantajele de localizare ale locuințelor vechi sunt transformate în spații funcționale și adaptate standardelor actuale de confort.

Pe fondul complexității ridicate a intervențiilor asupra clădirilor existente, beneficiarii caută tot mai mult predictibilitate și control asupra procesului de execuție. Prin modelul design & build, Except Custom Solutions oferă un punct unic de responsabilitate, gestionând integral proiectele, de la autorizare și documentație tehnică până la conceptul de arhitectură, managementul șantierului și producția de mobilier personalizat. Această abordare permite un control mai strict al bugetelor și al calității execuției.

După un an 2025 încheiat cu o cifră de afaceri de 1,2 milioane de euro și 35 de proiecte livrate, compania estimează pentru 2026 o creștere suplimentară de aproximativ 20%. Pe lângă cererea internă solidă pentru amenajări rezidențiale complexe, un rol important în dezvoltare îl are și segmentul diasporei, românii din străinătate căutând din ce în ce mai frecvent soluții integrate „la cheie”, gestionate transparent de la distanță.

„Diferența nu o mai face astăzi doar simpla achiziție, ci capacitatea de a valorifica un activ urban existent prin renovare. Clienții noștri sunt mult mai educați și atenți la bugete. Știu exact ce vor și privesc investiția în renovare fie pentru uz propriu, fie pentru a crește semnificativ valoarea locuinței la revânzare sau închiriere. Există o disproporție de cost pe segmentul rezidențial care arată clar că ai mai multă valoare de piață dacă achiziționezi un apartament vechi și îl renovezi complet”, explică Ioan Dobre, CEO și cofondator Except Custom Solutions.

Except Custom Solutions (ECS) este o companie fondată în 2010 de Ioan Dobre, activă în domeniul amenajărilor interioare. Firma operează ca un contractor general și livrează proiecte la cheie în regim design & build, asumându-și integral responsabilitatea pentru rezultatul final.

Modelul de lucru al companiei este unul end-to-end, acoperind toate etapele esențiale ale unui proiect. În zona de execuție, ECS gestionează lucrările de fit-out, project management-ul, coordonarea tuturor specialităților implicate și controlul calității pe șantier.

Componenta de proiectare include dezvoltarea conceptului, arhitectura de interior, realizarea randărilor și elaborarea soluțiilor tehnice necesare implementării. În paralel, compania integrează și zona de producție, care vizează realizarea de mobilier custom și elemente speciale, adaptate fiecărui proiect în parte.