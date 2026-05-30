Piața imobiliară surprinde în marile orașe. Apartamentele vechi au ajuns mai scumpe decât cele noi în București și Iași

Locuințele vechi continuă să câștige teren în preferințele cumpărătorilor și, în unele dintre cele mai importante orașe din România, au ajuns să fie mai scumpe decât apartamentele noi. O analiză realizată de Storia pentru luna mai 2026 arată că cele mai mari diferențe se înregistrează în București, unde apartamentele vechi sunt cu peste 500 de euro pe metru pătrat mai scumpe decât cele noi. În același timp, interesul cumpărătorilor pentru locuințele din blocurile construite în urmă cu mai multe decenii a crescut puternic, acestea fiind căutate de aproximativ trei ori mai mult decât cele noi.

Datele centralizate de Storia arată că în luna mai diferențele dintre locuințele noi și cele vechi au continuat să se adâncească în anumite orașe.

Cea mai spectaculoasă situație se regăsește în București, unde prețul mediu solicitat pentru apartamentele vechi a ajuns la 2.535 euro/mp, în timp ce apartamentele noi au fost listate la un preț mediu de 2.015 euro/mp. Diferența este de aproximativ 520 euro/mp, ceea ce înseamnă că, în multe situații, cumpărătorii plătesc zeci de mii de euro în plus pentru o locuință veche.

Fenomenul nu este izolat. Și în Iași apartamentele vechi au depășit ca valoare locuințele noi, diferența fiind de aproximativ 149 euro/mp. În schimb, în Oradea și Timișoara situația este inversă, apartamentele noi fiind mai scumpe decât cele vechi.

Potrivit specialiștilor din piață, explicația principală ține de amplasarea locuințelor. Majoritatea apartamentelor vechi se află în zone deja dezvoltate, cu acces facil la transport public, școli, spitale, centre comerciale și alte servicii importante.

„Vedem tot mai des situații în care apartamentele vechi ajung la prețuri similare sau chiar mai ridicate decât cele noi, însă, de cele mai multe ori, explicația ține de locație. Locuințele vechi sunt, în general, mai centrale și mai bine conectate la infrastructura orașului: transport, școli, servicii, iar acest lucru contează foarte mult în decizia de cumpărare. În același cartier, de regulă, locuințele noi rămân mai scumpe, însă, în anumite orașe, comparațiile pot arăta că apartamentele vechi sunt mai scumpe”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group.

Specialiștii arată că, deși proiectele rezidențiale noi oferă facilități moderne și standarde superioare de eficiență energetică, localizarea rămâne unul dintre cele mai importante criterii în decizia de cumpărare.

Analiza evidențiază și o schimbare semnificativă în comportamentul cumpărătorilor.

Interesul pentru locuințele vechi a crescut constant în ultimul an, iar diferența față de segmentul apartamentelor noi s-a accentuat considerabil.

„În același timp, în orașe precum București, Brașov sau Timișoara, unde apartamentele vechi sunt semnificativ mai căutate decât cele noi. În același timp, în orașe precum Cluj-Napoca, Iași sau Sibiu, interesul pentru cele două segmente este mai apropiat. De altfel, dacă acum un an apartamentele vechi generau de aproximativ două ori mai multe căutări decât cele noi, în prezent diferența a crescut, astfel că apartamentele vechi sunt căutate de aproximativ trei ori mai mult decât cele noi. Acest interes a fost amplificat și de schimbările fiscale din ultima perioadă, inclusiv majorarea TVA, care au avut un impact mai vizibil asupra segmentului locuințelor noi”, a declarat Monica Dudău.

Potrivit experților, creșterea TVA și costurile mai ridicate din sectorul construcțiilor au contribuit la majorarea prețurilor locuințelor noi, ceea ce a făcut ca mulți cumpărători să se orienteze către apartamentele existente pe piață.

Chiar dacă Bucureștiul înregistrează cele mai mari diferențe între locuințele vechi și cele noi, Cluj-Napoca continuă să fie cea mai scumpă piață rezidențială din țară.

În luna mai 2026, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a fost de 3.310 euro/mp, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 3.317 euro/mp. Practic, diferența dintre cele două segmente este nesemnificativă, însă nivelul general al prețurilor este cel mai ridicat din România.

La aceste valori, o garsonieră depășește 122.000 de euro, iar un apartament cu trei camere poate ajunge la aproape 219.000 de euro.

Pe segmentul apartamentelor noi, cele mai importante creșteri anuale au fost observate în Constanța, Timișoara și Craiova, unde prețurile au urcat cu aproximativ 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În cazul apartamentelor vechi, cea mai mare majorare a fost raportată în Craiova, unde prețurile au crescut cu 15% într-un singur an. Bucureștiul urmează cu o creștere de 14%, iar Timișoara cu 12%.

Aceste evoluții confirmă faptul că piața rezidențială continuă să se afle pe un trend ascendent, în ciuda incertitudinilor economice și a costurilor tot mai ridicate de finanțare.

În București, o garsonieră într-un bloc nou costă în medie aproximativ 74.500 de euro, în timp ce una veche se apropie de 94.000 de euro. Pentru un apartament cu două camere, diferența dintre cele două categorii depășește 27.000 de euro.

În Brașov, prețurile sunt relativ apropiate între cele două segmente, în timp ce în Constanța diferențele sunt aproape inexistente. La Sibiu, apartamentele noi și cele vechi au ajuns practic la același nivel de preț.

În Oradea și Timișoara, locuințele noi continuă să fie mai valoroase decât cele vechi, semn că dezvoltările rezidențiale recente sunt apreciate de cumpărători și reușesc să își mențină avantajul de preț.

Concluziile analizei arată că piața imobiliară din România continuă să fie dinamică, iar cererea pentru locuințe se menține ridicată în marile centre urbane.

Diferențele dintre apartamentele noi și cele vechi sunt influențate în principal de poziționare, accesul la infrastructură, oferta disponibilă și modificările fiscale din ultimul an. În același timp, interesul tot mai mare pentru locuințele vechi arată că mulți cumpărători sunt dispuși să plătească mai mult pentru o locație bună, chiar dacă renunță la avantajele unei construcții noi.