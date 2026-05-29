UNSAR, după incidentul din Galați: Riscul de război nu e acoperit de asigurările obișnuite. Precizările asigurătorului apartamentului avariat

UNSAR a transmis că riscul de război nu este inclus, în mod obișnuit, în polițele standard de asigurare, indiferent că este vorba despre locuințe, autoturisme sau alte bunuri. Precizările vin după incidentul produs în municipiul Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe. Potrivit organizației, astfel de evenimente sunt tratate diferit de asigurători atunci când cauza principală este asociată unui conflict militar sau unui act de război.

UNSAR subliniază că daunele provocate de prăbușirea unor obiecte asupra unei locuințe sunt, de regulă, acoperite de asigurările facultative. Totuși, dacă evenimentul este asociat unui act de război ori unei acțiuni militare, se aplică excluderile prevăzute în majoritatea polițelor.

„De principiu, căderile de corpuri sunt un risc acoperit de asigurările facultative de locuinţe, însă nu şi atunci când vorbim despre un act de război. În astfel de situaţii, precum căderea unor drone, delimitarea cauzei este esenţială în procesul de analiză a unei daune. Asigurătorii evaluează nu doar efectul (de exemplu, avarierea unei locuinţe sau a unui autovehicul prin căderea unui „obiect”), ci şi cauza primară a producerii evenimentului. Dacă aceasta este asociată unui act de război sau unei acţiuni militare, atunci se activează, de principiu, excluderea standard prevăzută în majoritatea poliţelor. Este important de subliniat că aceste clauze nu reprezintă o particularitate a pieţei din România, ci sunt standardizate la nivel internaţional, fiind incluse în condiţiile contractuale tocmai pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de asigurări în faţa unor riscuri sistemice, de amploare extremă. Pentru consumatori, acest context subliniază importanţa înţelegerii clare a acoperirilor şi excluderilor din poliţele de asigurare, precum şi necesitatea unui dialog constant cu asigurătorul sau brokerul, pentru a avea o imagine completă asupra protecţiei financiare de care beneficiază”, subliniază organizaţia.

Reprezentanții industriei de asigurări explică faptul că această practică nu este specifică României, ci reprezintă o regulă aplicată la nivel internațional. Excluderea riscurilor de război este considerată necesară pentru menținerea stabilității sistemului de asigurări în fața unor evenimente cu impact potențial foarte mare.

„Într-o situaţie de acest tip, acoperirea asigurării este supusă unor termeni şi condiţii contractuale derivate din riscul de război, petrecut pe teritoriul României sau al altor ţări, care vor trebui evaluate cu atenţie odată ce toate informaţiile relevante sunt disponibile. Având în vedere natura excepţională şi complexă a acestui incident, este prematur să tragem concluzii asupra unei potenţiale acoperiri înainte de finalizarea unei evaluări complete”, se arată într-un comunicat de presă al Generali.

Potrivit specialiștilor, analiza unei daune nu se rezumă la efectele produse asupra unui bun, ci urmărește și cauza care a generat evenimentul. În cazul în care investigațiile stabilesc că prejudiciul este legat de o acțiune militară, se aplică prevederile de excludere incluse în contractele standard.

UNSAR precizează că situația este similară cu cea a altor riscuri excepționale, precum terorismul, loviturile de stat militare sau tulburările sociale majore, care nu sunt considerate, în mod obișnuit, riscuri asigurabile prin produsele standard disponibile populației.

„Acest lucru se întâmplă în întreaga lume, nu doar în România. Desigur, există şi excepţii, în funcţie de fiecare companie sau de tipul de asigurare respectiv. Astfel, riscul de război poate fi asigurat, dar doar prin poliţe speciale, dedicate şi de regulă destinate companiilor sau transporturilor (CARGO / aviaţie). Explicaţia este că nimeni nu poate previziona întinderea pagubelor, amploarea, durata sau urmările economice ale unui război, motiv pentru care, ca principiu, companiile de reasigurare nu includ războiul printre acoperiri. Acest lucru face ca şi asigurătorii să nu poată prelua acest risc de la clienţi. Şi, chiar dacă ar putea fi cuantificat, costul pentru care ar putea fi preluat de asigurători ar putea fi unul extrem de ridicat, ceea ce ar risca să facă asigurarea prohibitivă. În plus, să nu uităm nici că, pe timp de război, în principiu, se aplică legea marţială, ceea ce schimbă cadrul obişnuit social, medical şi patrimonial”, precizează Uniunea.

Organizația explică faptul că lipsa acoperirii are la bază dificultatea de a estima amploarea și costurile reale ale unui conflict militar. În aceste condiții, companiile de reasigurare evită să includă astfel de riscuri în programele lor de protecție, iar asigurătorii nu au posibilitatea de a le prelua în condiții economice sustenabile.

Totodată, chiar și în situațiile în care o astfel de protecție poate fi oferită prin produse dedicate, costurile asociate sunt foarte ridicate, ceea ce limitează accesibilitatea acestor polițe pentru publicul larg.

Precizările UNSAR au fost făcute după incidentul produs în noaptea de joi spre vineri, când o dronă s-a prăbușit în jurul orei 2:00 pe un bloc de locuințe din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

În urma evenimentului, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate din clădire, iar două persoane au suferit răni ușoare.

UNSAR reprezintă în prezent 22 de societăți de asigurare și reasigurare care cumulează peste 90% din piața locală de profil. Organizația este membră cu drepturi depline a Federației Asigurătorilor și Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe din anul 2007. Conform datelor oficiale prezentate de Uniune, companiile de asigurări din România plătesc despăgubiri în valoare de aproximativ 7,5 milioane de euro în fiecare zi calendaristică.

Compania Generali România, la care este asigurat apartamentul cel mai grav afectat de explozia produsă în blocul de pe strada Brăilei nr. 50 din Galați, anunță că reprezentanții săi colaborează cu autoritățile pentru evaluarea situației și a pagubelor produse.

Potrivit asigurătorului, orice concluzie privind o eventuală despăgubire poate fi formulată doar după finalizarea tuturor verificărilor și după stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.

„În acest moment, colegii noştri sunt în legătură cu autorităţile relevante pentru a putea evalua pagubele produse, atunci când acest lucru va fi posibil. Vom efectua toate evaluările necesare cu responsabilitate, transparenţă şi rapiditate maxime şi vom comunica actualizări ulterioare în conformitate cu cadrul legal şi contractual aplicabil. (…) Gândurile noastre sunt alături de toţi cei afectaţi, mai ales că apartamentul cel mai grav avariat de explozie, din blocul de la adresa str. Brăilei 50, este asigurat la compania noastră printr-o poliţă facultativă de locuinţă”, arată oficialii companiei.

Reprezentanții Generali subliniază că situația necesită o analiză atentă deoarece acoperirea oferită de poliță este influențată de clauzele contractuale referitoare la riscul de război. Compania precizează că natura excepțională a evenimentului impune verificarea tuturor informațiilor relevante înainte de stabilirea unei poziții finale privind acoperirea daunelor.