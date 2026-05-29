România a cerut sprijin NATO pentru apărarea aeriană după incidentul din Galați. Ilie Bolojan: Tehnica pe care o deținem acum este disproporționată față de situația din teren

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, în cadrul unei vizite oficiale la Chișinău, că România a solicitat NATO sisteme de radare și echipamente antiaeriene, în contextul incidentului de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe și a rănit mai multe persoane.

La începutul întâlnirii cu premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, Ilie Bolojan a afirmat că situația din Galați este un incident grav, cu efecte inacceptabile, după ce locatari au fost răniți. Acesta a precizat că România a condamnat ferm evenimentul și că a solicitat sprijin NATO pentru consolidarea capacităților de apărare aeriană.

Premierul interimar a explicat că România a cerut transferul de tehnică militară capabilă să detecteze dronele care zboară la joasă altitudine, precum și sisteme antiaeriene, în condițiile în care actuala dotare este, în opinia sa, insuficientă și disproporționată față de situația din teren. El a menționat că sistemele radar urmează să fie achiziționate prin programul SAFE, însă livrările vor avea loc abia în următoarele luni.

„Din păcate știți ce s-a întâmplat cu incidentul din Galați. Problema este că e un incident destul de grav care a avut din păcate ca efect rănirea locatarilor, lucru care este inacceptabil și e o situațe pe care am condamnat-o fără echivoc în această dimineață. De asemenea, noi am solicitat NATO transmiterea de tehnică militară care să ne permită să vizualizăm dronele care vin la joasă altitudine, pentru că sistemele astea de radare urmează să le achiziționăm prin SAFE, dar urmează să fie livrate în următoarele luni. De asemenea, am solicitat transferul de antiaeriene, pentru că, din nou, pentru a le doborî tehnica pe care o deținem acum este disproporționată față de situația din teren”, a declarat Bolojan la începutul întâlnirii cu premierul Alexandru Munteanu.

Ilie Bolojan a subliniat că aceste măsuri sunt necesare pentru protejarea cetățenilor și pentru îmbunătățirea capacității de reacție a României în fața riscurilor generate de războiul din Ucraina și de proximitatea conflictului la granițele țării.

„Sunt niște aspecte importante pe care sper să le rezolvăm în perioada următoare ca să protejam cetățenii noștri. În partea asta de lume știm ce înseamnă vecinătățile noastre și situația complicată ca urmare a războiului din Ucraina. Aici avem niște situații îngrijorătoare din toate punctele de vedere”, a mai spus premierul interimar.

Vizita oficială a premierului interimar la Chișinău include întâlniri cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu premierul Alexandru Munteanu, precum și participarea la evenimentul „Primării puternice. Localități dezvoltate”, unde va susține o alocuțiune.

De asemenea, programul vizitei prevede discuții despre proiecte comune și cooperare bilaterală, în contextul sprijinului oferit de Guvernul României Republicii Moldova, precum și vizite la noul sediu al Primăriei Stăuceni și la Centrul Educațional Cultural Stăuceni, proiect realizat cu sprijin românesc.

Agenda mai include o întâlnire la Alianța Franceză din Republica Moldova și la Camera de Comerț și Industrie Franceză, precum și o vizită la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”.

De asemenea, premierul interimat amintește că a condamnat ferm incidentul din Galați. Potrivit informațiilor oferite de el, autoritățile din România lucrează în acest moment la trei planuri.

„În această dimineață, două aspecte: În primul rând, ce s-a întâmplat azi noapte la Galați, așa cum am spus, condamn ferm această acțiune iresponsabilă a Rusiei și lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe trei planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit cu MAE acțiunea care va fi propusă în ședința CAST pe cale diplomatică în așa fel încât să adoptăm sancțiuni față de diplomații ruși la București. Planul imediat este legat de asigurarea siguranței la frontierele de est a România. Am vorbit cu MApN să solicite aliaților din NATO transferul de tehnologii militare care țin de capacități anti-aeriene, de radare care să poată scana la altitudini joase, în așa fel încât să avem la dispoziție tehnică militară care să țină cont de noile tehnici legate de drone. Cel mai important plan pe care îl vom încheia mâine este programul SAFE. În aceste zile, România semnează toate contractele pentru furnziarea în anii următori, până cel mai târziu în 2030, a tuturor capacităților de apărare solicitate de Armata României, în valoare de aproximativ 10 miliarde de euro, care să asigure dotarea Armatei în anii următori. Vă rog să vă gândiți ce înseamnă acțiunile iresponsabile din lumea politică care țin contestarea legislației privind atacarea dronelor, a trecut cu mari întârzieri. Contestațiile depuse la CCR în aceste zile vizavi de legislația SAFE și, cu toate acestea, am făcut tot ceea ce a trebuit pentru a dota Armata României cu tehnică militară care să-i permite să asigure siguranța cetățenilor noștri. Acestea sunt planurile la care lucrăm. Cele pe termen scurt astăzi și zilele următoare, cele pe termen lung care înseamnă dotarea Armatei Române”, a transmis premierul interimar.

În declarațiile făcute anterior, Ilie Bolojan a afirmat că, în opinia sa, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este esențială pentru dezvoltarea economică și stabilitatea țării, subliniind importanța deschiderii negocierilor de aderare. El a mai precizat că o integrare economică mai puternică și transferul de tehnologie și bunăstare sunt necesare pentru stabilitatea regiunii.

Totodată, premierul interimar a avut, în 12 mai, o întrevedere la Palatul Victoria cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, discuțiile vizând inclusiv procesul de pregătire a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.