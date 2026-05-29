Radu Miruță explică de ce nu a fost doborâtă drona rusească. „Avioanele de vânătoare au avut autorizaţie de tragere”. Ministrul interimar a avut discuții cu Mark Rutte

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că România a informat imediat aliații NATO după incidentul în care o dronă rusească de tip Geran 2 s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Oficialul a precizat că avioanele de luptă românești au avut autorizație de tragere, însă doborârea dronei nu a fost posibilă fără riscuri majore pentru populația civilă.

În urma incidentului produs vineri dimineață la Galați, Radu Miruță a anunțat că a avut o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, căruia i-a transmis solicitările României privind consolidarea capacităților de apărare în zona de est a țării.

Potrivit ministrului, Bucureștiul insistă pentru implementarea unor măsuri suplimentare de protecție în Dobrogea până la livrarea sistemelor antidronă deja comandate.

„Războiul de la graniţele României este o realitate. La fel de reală este şi responsabilitatea noastră de a lua decizii raţionale, bazate pe fapte, nu pe emoţie sau pe speculaţii. În urma incidentului din noaptea trecută, am informat imediat Preşedintele României şi aliaţii noştri din NATO. Am avut o conversaţie telefonică în această dimineaţă cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, căruia i-am argumentat încă o dată cât de important este ca ceea ce noi am solicitat oficial la nivel aliat să fie implementat în zona Dobrogei, până când capabilităţile antidronă de curând comandate de Ministerul Apărării vor fi livrate”, a transmis ministrul într-o postare publicată pe Facebook.

Ministrul Apărării a confirmat că aparatul care s-a prăbușit la Galați era o dronă rusească de tip Geran 2 și că aceasta a fost detectată și monitorizată de sistemele de supraveghere instalate recent în zonă.

Oficialul a explicat că aeronavele de luptă ridicate de la sol au primit autorizarea necesară pentru angajarea țintei, însă circumstanțele nu au permis o intervenție fără riscuri suplimentare.

„Da, a fost descoperită şi urmărită pe radarul nou instalat în zona Galaţi, după incidentul de acum două săptămâni. Da, avioanele de vânătoare au avut autorizaţie de tragere. Da, în cele 4 minute cât s-a aflat în spaţiul aerian românesc nu s-a putut trage fără ca proiectilul să facă pagube mai mari în municipiul Galaţi ori astfel încât proiectilul să nu ajungă în afara României şi să fie considerată o imixtiune în războiul din Ucraina. Da, avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană de la sol, pe care nu le avem pentru că, de la începutul războiului din Ucraina, cine a avut decizia asta nu a luat-o. De 5 luni, de când sunt ministru, înzestrarea Armatei este prioritatea mea numărul 1 şi faţă de situaţia de dinainte acum avem pentru prima oară în SAFE 8 sisteme de apărare antidronă”, a subliniat ministrul.

Radu Miruță a arătat că incidentul de la Galați evidențiază necesitatea accelerării programelor de înzestrare și consolidării capacităților de apărare aeriană.

Ministrul susține că lipsa unor sisteme suplimentare de apărare de la sol este rezultatul unor decizii care nu au fost luate în anii anteriori, după declanșarea războiului din Ucraina.

În același timp, acesta a precizat că Ministerul Apărării a inclus deja în programul SAFE opt sisteme de apărare antidronă, considerate esențiale pentru protejarea teritoriului național.

Potrivit șefului MApN, autoritățile române lucrează deja împreună cu partenerii aliați la măsuri suplimentare pentru întărirea securității în regiunea Mării Negre și pe Flancul Estic al NATO.

„Suntem în contact permanent și lucrăm deja la măsuri suplimentare pentru întărirea securității pe Flancul Estic. O parte dintre aceste măsuri vor fi anunțate în următoarele ore”, a spus ministrul Apărării.

Declarațiile vin în contextul în care o dronă rusească de tip Geran 2 s-a prăbușit vineri dimineață peste un bloc din Galați, provocând o explozie și rănirea a două persoane. Incidentul este considerat de autoritățile române cel mai grav eveniment care a afectat teritoriul național de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei.