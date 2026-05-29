Reacție internațională după incidentul din Galați. Președintele Letoniei condamnă atacul cu dronă și transmite sprijin României

SURSĂ FOTO: Inquam Photos - Pompieri și forțe de ordine intervin după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, 29 mai 2026

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, a reacționat public după incidentul petrecut în Galați, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, provocând rănirea a două persoane. Liderul de la Riga a condamnat ferm atacul și a transmis un mesaj clar de solidaritate cu România.

Declarația oficialului leton vine într-un context tensionat de securitate în regiunea Mării Negre, pe fondul războiului din Ucraina și al incidentelor repetate în apropierea granițelor statelor membre NATO.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Letoniei a denunțat atacul și a subliniat că astfel de acțiuni reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea regională.

„Letonia condamnă atacul cu dronă lansat de Rusia asupra unui bloc de apartamente din Galați, România, în urma căruia două persoane au fost rănite”, a transmis Edgars Rinkēvičs.

Totodată, liderul leton a transmis gânduri de susținere pentru victimele incidentului și le-a urat recuperare rapidă persoanelor rănite în urma impactului.

Mesajul său a inclus și o reafirmare a sprijinului pentru România, stat membru NATO aflat pe flancul estic al Alianței.

„Letonia este pe deplin solidară cu aliatul nostru România și este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”, a mai precizat președintele Letoniei.

Cazul din Galați readuce în atenție riscurile generate de conflictul militar din Ucraina pentru statele aflate în apropierea zonei de război. În ultimii ani, România a raportat mai multe incidente legate de fragmente sau drone care au ajuns pe teritoriul național, în special în apropierea graniței cu Ucraina.

Atacul care a afectat blocul de locuințe din Galați a provocat îngrijorare atât la nivel național, cât și în rândul aliaților occidentali, mai ales în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene din apropierea Dunării.

Reacția rapidă a președintelui leton confirmă preocuparea tot mai mare a statelor NATO față de securitatea regiunii și necesitatea unor măsuri coordonate pentru protejarea spațiului aerian aliat.

Mesajul transmis de Edgars Rinkēvičs evidențiază și unitatea statelor membre NATO în fața incidentelor care pot afecta securitatea colectivă. Letonia și România fac parte din flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, zonă considerată strategică în actualul context geopolitic.

Autoritățile române continuă evaluările privind incidentul din Galați, în timp ce aliații occidentali monitorizează cu atenție evoluțiile din regiune.

NATO a reacționat oficial după incidentul grav produs în Galați, unde o dronă rusească a explodat în apropierea unui bloc de locuințe, provocând panică și îngrijorare la nivel internațional. Alianța Nord-Atlantică condamnă ferm acțiunile Rusiei, iar secretarul general Mark Rutte se află deja în contact cu autoritățile române pentru evaluarea situației.

Mesajul oficial a fost transmis vineri de purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, într-o postare publicată pe platforma X, la scurt timp după confirmarea incidentului din România.

Reprezentanta NATO a precizat că explozia dronei s-a produs în contextul atacurilor lansate de Rusia asupra infrastructurii ucrainene aflate în apropierea frontierei românești.

„În această dimineață, un bloc de locuințe din România a fost lovit de o dronă, în contextul în care Rusia a atacat infrastructura ucraineană din apropierea frontierei. Secretarul General al NATO se află în contact cu autoritățile române”, a transmis Allison Hart.

Declarația confirmă că incidentul este monitorizat la cel mai înalt nivel în cadrul Alianței Nord-Atlantice, pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea flancului estic NATO.

Totodată, oficialul alianței a transmis un mesaj ferm la adresa Moscovei și a subliniat că NATO își va întări în continuare capacitatea de apărare împotriva amenințărilor aeriene.

„Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei, iar NATO va continua să-și consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv a dronelor”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al NATO.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat public după incidentul produs în Galați, unde o dronă de proveniență rusească a lovit o zonă civilă, afectând locuințe și punând în pericol vieți omenești. Oficialul de la Chișinău a condamnat ferm atacul și a transmis un mesaj de solidaritate cu România.

Declarația vine în contextul intensificării atacurilor asupra infrastructurii ucrainene din apropierea granițelor NATO, care generează riscuri de securitate în întreaga regiune a Mării Negre.

Într-o poziție oficială, Maia Sandu a subliniat că incidentul din Galați reprezintă o consecință directă a războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, cu efecte extinse asupra statelor vecine.

Mesajul evidențiază îngrijorarea tot mai mare a liderilor regionali cu privire la securitatea civililor și la riscurile generate de extinderea efectelor conflictului militar din Ucraina.

„Condamn cu fermitate atacul rusesc cu dronă care a lovit civili români în propriile locuințe, la Galați. Este încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești.

Ministrul delegat pentru afaceri europene al Franței, Benjamin Haddad, a subliniat într-un interviu acordat presei franceze că incidentul din România nu poate fi tratat ca un caz izolat.

Oficialul francez a afirmat că prăbușirea dronei în Galați confirmă riscurile generate de acțiunile militare ale Rusiei în apropierea teritoriului Uniunii Europene și al NATO.

Mesajul său evidențiază percepția tot mai răspândită la nivel european privind deteriorarea mediului de securitate în regiune.

Benjamin Haddad a reamintit că Franța contribuie activ la consolidarea apărării colective prin prezența trupelor sale în România, în cadrul misiunilor NATO de reasigurare.

Această desfășurare militară are rolul de a sprijini securitatea flancului estic și de a demonstra angajamentul Franței față de apărarea aliaților săi europeni în contextul actual de securitate.