Trocul revine într-o formă modernă. O platformă digitală permite plata prin experiență și cunoștințe

Trocul capătă o nouă formă prin intermediul unei aplicații dezvoltate de doi antreprenori spanioli, care înlocuiește plata în bani cu schimbul de timp și competențe. Platforma SACO funcționează pe baza minutelor acumulate în urma serviciilor oferite altor utilizatori. Modelul apare într-un context în care inflația și creșterea costului vieții determină tot mai multe persoane să caute alternative pentru reducerea cheltuielilor.

Trocul tradițional este adaptat cerințelor economiei digitale printr-o aplicație care elimină complet utilizarea banilor și introduce un sistem bazat pe schimbul de timp și competențe. Potrivit informațiilor publicate de Euronews și preluate de Mediafax, utilizatorii sunt recompensați în minute pentru fiecare serviciu oferit, iar timpul acumulat poate fi folosit ulterior pentru a solicita ajutor din partea altor membri ai comunității.

Aplicația, denumită SACO și dezvoltată de doi antreprenori spanioli, funcționează fără plăți financiare. Fiecare activitate prestată este evaluată în minute, care devin unitatea de schimb în cadrul platformei.

Modelul permite realizarea unor schimburi între persoane cu pregătiri profesionale diferite. De exemplu, un specialist în fiscalitate poate primi lecții de limba japoneză în schimbul consultanței oferite pentru completarea unei declarații fiscale.

În același mod, un profesor de limbi străine poate învăța fotografie, iar o persoană cu experiență în domeniul inteligenței artificiale poate beneficia de ajutor pentru organizarea unei vacanțe, fără ca între participanți să existe tranzacții în bani.

Dezvoltatorii platformei susțin că majoritatea oamenilor dețin competențe care pot fi utile altora, însă acestea rămân adesea nevalorificate din lipsa unui mecanism simplu prin care să fie oferite.

„Creatorii platformei spun că aproape orice persoană are o abilitate care poate fi utilă altcuiva. Mulți oameni însă nu își valorifică aceste competențe, fie pentru că nu se consideră profesioniști, fie pentru că nu au găsit până acum o modalitate simplă de a le oferi altora. În loc să transforme aceste cunoștințe într-o sursă de venit, aplicația le transformă într-o «monedă». Iar aceasta poate fi folosită pentru a accesa alte servicii”, arată dezvoltatorii platformei.

Potrivit acestora, interesul pentru troc crește în perioadele de incertitudine economică. Inflația și majorarea costului vieții îi determină pe tot mai mulți oameni să identifice soluții prin care să reducă cheltuielile, iar economia colaborativă devine o opțiune tot mai atractivă. În acest model, timpul și competențele personale ajung să aibă o valoare comparabilă cu cea a banilor.

Aplicația este destinată utilizatorilor cu profiluri profesionale și experiențe foarte diferite, oferind posibilitatea schimbului de servicii într-o gamă largă de domenii.

Comunitatea include profesori, consultanți fiscali, designeri grafici, dar și persoane care oferă lecții de muzică, gătit, sport, fotografie, planificarea călătoriilor sau consultanță în domeniul inteligenței artificiale. În același timp, dezvoltatorii subliniază că inclusiv aptitudinile care nu sunt considerate, în mod obișnuit, profesii pot deveni servicii căutate de alți utilizatori.

Creatorii SACO consideră că platforma răspunde și unei nevoi accentuate de dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale. Deși instrumente precum ChatGPT și alți asistenți virtuali pot furniza rapid informații și răspunsuri, experiența practică, contextul personal și procesul direct de învățare dintre oameni nu pot fi înlocuite complet.

Pentru ca schimburile să se desfășoare în condiții de încredere, platforma include un mecanism de evaluare inspirat din aplicațiile de transport sau din serviciile de închiriere a locuințelor.

Acest sistem permite utilizatorilor să acorde calificative după fiecare colaborare, contribuind la creșterea transparenței și la formarea unei reputații în cadrul comunității.

Dezvoltatorii consideră că succesul unor astfel de platforme demonstrează că principii economice foarte vechi pot fi adaptate tehnologiilor moderne. În locul bancnotelor, cardurilor sau transferurilor bancare, utilizatorii plătesc prin ceea ce știu să facă și prin timpul pe care aleg să îl ofere altor persoane.

Dacă astfel de modele vor continua să se extindă, economia colaborativă ar putea reprezenta o alternativă tot mai atractivă pentru cei care doresc să economisească bani și, în același timp, să își valorifice competențele într-un mod diferit.