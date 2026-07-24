Facebook transformă o funcție populară într-o aplicație nouă: ce pregătește Meta pentru utilizatori

Meta a lansat o aplicație independentă dedicată utilizatorilor care folosesc frecvent Facebook Marketplace pentru vânzarea de produse. Noua aplicație, numită Seller, este concepută pentru a simplifica administrarea activităților comerciale și pentru a oferi vânzătorilor mai multe instrumente de gestionare a anunțurilor.

Marketplace este una dintre funcțiile Facebook care continuă să atragă un număr important de utilizatori, iar Meta urmărește prin această aplicație să ofere o experiență separată celor care postează constant produse și interacționează cu potențiali cumpărători.

Aplicația Seller permite gestionarea anunțurilor, a inventarului și a conversațiilor într-un singur spațiu. Utilizatorii pot vedea, de asemenea, informații despre performanța listărilor publicate, precum numărul de vizualizări, accesările anunțurilor și produsele care au fost vândute.

Un element important al noii aplicații este integrarea inteligenței artificiale. Vânzătorii pot încărca fotografii ale produselor, iar Meta AI poate genera automat propuneri pentru titlu, descriere, categorie și preț. Funcția este destinată reducerii timpului necesar pentru crearea unui anunț.

Seller include și o opțiune de publicare în bloc, prin care vânzătorii pot încărca mai multe produse simultan. Aplicația este disponibilă în prezent în Apple App Store, iar Meta testează o versiune pentru dispozitive Android. Compania oferă și o experiență web pentru utilizatorii care descarcă aplicația.

Lansarea face parte din direcția Meta de a dezvolta aplicații dedicate unor comunități specifice de utilizatori, separate de aplicația principală Facebook. Directorul Facebook, Tom Alison, a explicat pentru The New York Times:

„Mă gândesc la acestea ca la lucruri care completează aplicația principală și care se adresează comunităților de utilizatori cu un număr mai mare de utilizatori”. El a adăugat: „Aceasta este ideea care stă la baza multor aspecte pe care le facem anul acesta sau pe care le încercăm anul acesta. Este foarte devreme – este experimental.”

Potrivit Meta, Marketplace este una dintre zonele cu cea mai mare activitate pe platformă. Compania susține că unul din trei tineri adulți care folosesc Facebook în Statele Unite accesează Marketplace zilnic. La nivel global, utilizatorii publică aproximativ 430 de milioane de articole și 44 de milioane de vehicule pe Marketplace în fiecare lună.

O strategie similară este aplicată și pentru alte servicii. Tom Alison a menționat aplicația Forum, lansată recent pentru Grupurile Facebook, ca un alt exemplu de dezvoltare a unor „aplicații special concepute”.

Aplicația Seller reprezintă una dintre mai multe actualizări anunțate de Meta pentru platforma Facebook. Compania a prezentat și Facebook Verified, o insignă gratuită destinată utilizatorilor care își verifică identitatea prin încărcarea unor selfie-uri.

Meta a indicat, de asemenea, că testează un nou design pentru un grup restrâns de utilizatori. Noua interfață ar urma să deschidă aplicația Facebook direct într-un flux video pe ecran complet, similar cu formatul utilizat de TikTok.

În paralel, compania caută noi surse de venit dincolo de publicitatea tradițională. La începutul acestui an, Meta a început introducerea unor abonamente plătite pentru aplicațiile sale, inclusiv Facebook, Instagram și WhatsApp. Naomi Gleit, șefa de produs a companiei, a declarat într-o postare pe Instagram că sunt dezvoltate mai multe planuri legate de Meta AI, creatori online și companii.

Investițiile în inteligența artificială au determinat Meta să aloce sume importante pentru infrastructura necesară dezvoltării și utilizării modelelor avansate. Compania și-a majorat estimările privind cheltuielile de capital pentru 2026 la un interval cuprins între 125 și 145 de miliarde de dolari, față de estimarea anterioară de 115 până la 135 de miliarde de dolari.

În ciuda extinderii către noi servicii, activitatea principală a Meta rămâne publicitatea direcționată. În primele trei luni ale anului 2026, compania a raportat venituri de 56 de miliarde de dolari, dintre care 55 de miliarde de dolari au provenit din publicitate.

Modelul de afaceri al companiei se confruntă însă cu presiuni din partea unor acțiuni juridice și a autorităților de reglementare. Meta este vizată de procese care susțin că Facebook și Instagram au fost dezvoltate pentru a crea comportamente de utilizare excesivă. În același timp, autoritățile din Uniunea Europeană au solicitat modificări importante pentru cele două platforme.

În ultimii ani, Meta a investit resurse considerabile în proiecte menite să extindă activitatea companiei dincolo de rețelele sociale, inclusiv în zona realității virtuale și a inteligenței artificiale. Lansarea aplicației Seller reprezintă una dintre inițiativele prin care compania încearcă să valorifice activitatea utilizatorilor care folosesc intens serviciile sale.