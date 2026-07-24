Decizia neașteptată luată de Brazilia care pune pe jar producătorii francezi de foie gras

Preşedintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a promulgat o lege care interzice producţia şi comercializarea de foie gras pe teritoriul ţării, măsură care a generat reacţii critice din partea reprezentanţilor sectorului francez, Franţa fiind cel mai mare producător mondial al acestui produs, informează Reuters.

Noua reglementare are la bază interdicţia îngrăşării forţate a animalelor, indiferent dacă aceasta este realizată mecanic sau manual, atunci când scopul este determinarea consumului de hrană „dincolo de saturaţia lor naturală”.

Metoda presupune introducerea unui tub în gâtul raţelor şi gâştelor pentru administrarea unor cantităţi mari de hrană. Procedura determină creşterea accelerată a ficatului, organul utilizat ulterior pentru obţinerea produsului alimentar.

Legea braziliană va intra în vigoare după o perioadă de şase luni. Persoanele care nu vor respecta noile prevederi riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei luni şi un an, precum şi amenzi şi alte sancţiuni administrative.

Iniţiativa legislativă a fost prezentată în anul 2020 şi a trecut printr-un parcurs dificil în Congresul brazilian. După o primă încercare care nu a dus la adoptarea legii, proiectul a fost aprobat în cele din urmă în luna aprilie a acestui an.

Deputatul Fred Costa, desemnat raportor al proiectului, a susţinut că metoda utilizată pentru producerea foie gras-ului creşte de 25 de ori rata mortalităţii animalelor comparativ cu alte metode de creştere, potrivit Boursorama.

Adoptarea legii a fost susţinută de organizaţii pentru protecţia animalelor, care au desfăşurat campanii de strângere de semnături şi au transmis scrisori deschise către preşedintele Luiz Inácio Lula da Silva. Demersurile au beneficiat de sprijinul unor parlamentari ecologişti şi al unor organizaţii pentru apărarea drepturilor animalelor.

Potrivit lui Fred Costa, măsura se referă la o piaţă de dimensiuni reduse în Brazilia, unde funcţionează doar câteva ferme specializate în producţia de foie gras.

În Franţa, unde foie gras-ul reprezintă unul dintre produsele asociate gastronomiei naţionale, decizia autorităţilor braziliene a fost criticată de organizaţia profesională care reprezintă producătorii, Comitetul Interprofesional al Palmipedelor pentru Foie Gras (Cifog).

În luna mai, reprezentanţii Cifog au afirmat că această măsură ar reprezenta „o primă încălcare” a acordului de liber-schimb recent încheiat între Uniunea Europeană şi statele din Mercosur. Organizaţia a cerut o intervenţie diplomatică europeană pentru împiedicarea aplicării acestei interdicţii.

Potrivit Cifog, piaţa braziliană generează anual o cifră de afaceri de aproape un milion de euro, activitatea fiind concentrată în restaurante de lux şi la importatori din marile oraşe.

Prin această lege, Brazilia se alătură unui număr restrâns de state care interzic atât producţia, cât şi vânzarea de foie gras. Măsura este mai strictă decât reglementările existente în mai multe ţări europene, unde sunt limitate practicile de îndopare a animalelor, însă comercializarea produsului rămâne permisă.