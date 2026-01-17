Tratatul creează una dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume și va elimina o mare parte a taxelor vamale, favorizând exporturile europene de automobile, vinuri, brânzeturi și alte produse, în timp ce facilitează intrarea în Europa a cărnii de vită, păsărilor, zahărului, orezului, mierii și soiei sud-americane, în cadrul unor cote scutite de taxe.

Această măsură a provocat îngrijorări masive în rândul fermierilor și crescătorilor de animale europeni, care se tem că produsele mai ieftine vor perturba agricultura locală și că unele dintre ele nu respectă standardele UE din cauza lipsei unor controale suficiente.

Negocierile au început în 1999, Comisia Europeană colaborând cu membrii fondatori ai Mercosur: Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay. Majoritatea statelor europene au susținut recent acordul, în ciuda opoziției unor țări precum Franța.

Semnarea are loc la Asuncion, capitala Paraguayului, care deține președinția rotativă a Mercosur, iar ceremonia va fi onorată de oficiali europeni și sud-americani, inclusiv președinții Paraguayului și Uruguayului. Participarea liderilor brazilian și argentinian nu este confirmată, deși președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a jucat un rol esențial în avansarea tratatului.

Acordul nu este considerat doar o inițiativă economică, ci și un pas strategic în consolidarea parteneriatelor diplomatice și a valorilor democratice împărtășite de UE și Mercosur, precum respectul pentru democrație, statul de drept și drepturile omului.

Semnarea are loc într-un context internațional tensionat, marcat de protecționism, tarife vamale sporite aplicate de Statele Unite și evenimente geopolitice recente în America de Sud, inclusiv capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către autoritățile americane.

Tratatul se confruntă cu contestare atât în Europa, cât și în America de Sud. Fermierii europeni au organizat proteste masive în Franța, Polonia, Irlanda și Belgia, iar Comisia Europeană a introdus clauze și concesii pentru a proteja produsele sensibile.

În Argentina, există temeri că impactul asupra industriei auto ar putea duce la pierderea a aproximativ 200.000 de locuri de muncă, ceea ce evidențiază complexitatea echilibrului între beneficiile economice și efectele sociale.