Cresterea burselor din România nu are legătură cu economia reală, a subliniat expertul contabil Radu Georgescu într-o postare realizată pe Facebook.

Economia României scade, consumul și profitul companiilor sunt în scădere, țara are cea mai mare inflație din Europa, companiile plătesc dobânzi ridicate la credite, iar impozitul pe dividende și pe câștigul din vânzarea acțiunilor s-a dublat. Acești factori ar fi trebuit să influențeze negativ performanța burselor, însă piețele continuă să crească.

„Lectia zilnica de economie

Din punct de vedere economic, bursele trebuiau sa se prabuseasca de cel putin 2 ani

Toti indicatorii economici sunt pe rosu: deficite bugetare uriase, inflatie ridicata, dobanzi ridicate la credite

Totusi bursele cresc spectaculos

De exemplu Bursa din Bucuresti a crescut cu peste 50% in 2025 !!!

De peste 3 ori comparat cu bursa din America !!!

Desi cresterea bursei din Bucuresti nu are nicio logica economica:

– Economia din Romania scade

– Consumul scade

– Profitul companiilor scade

– Romania are cea mai mare inflatie din Europa

– Companiile din Romania platesc cele mai mari dobanzi la credite

– Aproape s-a dublat impozitul pe dividende

– S-a dublat impozitul pe castigul din vanzarea actiunilor”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Indicatorul Warren Buffett, calculat ca raport între capitalizarea bursei și PIB, a atins în 2026 cea mai mare valoare din toate timpurile, depășind chiar nivelul din 2008, anul prăbușirii burselor globale. De doi ani, Warren Buffett își vinde acțiunile și în 2026 stă pe un volum mare de lichidități, anticipând că bula bursieră se va sparge, chiar dacă nu se poate preciza momentul exact.

„Indicatorul Warren Buffett are in 2026 cea mai mare valoare din toate timpurile

Are o valoare mai mare decat in 2008 cand bursele s-au prabusit

Warren Buffett spune ca este cea mai buna metoda de a evalua o bursa

Indicatorul se calculeaza ca raport intre capitalizarea bursei si PIB

De 2 ani Warren Buffett vinde actiunile

In 2026 sta pe un munte de cash

El stie ca aceasta bula se va sparge

Dar nimeni nu stie exact cand”, a mai scris expertul.

Potrivit expertului, piețele nu mai reflectă economia, ci psihologia investitorilor. În Statele Unite, în 2026, guvernul va restitui aproximativ 200 de miliarde de dolari către salariați prin reducerea taxelor, ceea ce va stimula consumul și va impulsiona piețele financiare. În plus, au fost modificate regulile contabile, permițând companiilor să amortizeze 100% din valoarea investițiilor în primul an de folosire, ceea ce reprezintă un avantaj fiscal semnificativ.

„Acum la bursa nu mai este vorba de economie

Este vorba de psihologie

In 2026 in US va ploua cu $

S-au redus taxele salariatilor

Asta inseamna ca in aprilie 2026 Guvernul US va restitui catre oameni aproximativ 200 miliarde $

Acesti bani se vor duce in consum

De asemenea in 2026 s-au modificat regulile contabile

In 2026 companiile pot amortiza 100% toata valoarea investitiei in primul an de folosire

Cei care stiu contabilitate inteleg ca este un credit fiscal imens pentru companii”, a explicat acesta.

Donald Trump, potrivit analizei, ar putea contribui la accelerarea creșterii economiei și burselor americane pe durata mandatului său, cu riscul ca peste doi ani să apară o criză economică majoră. În acest context, expertul subliniază că situația burselor este determinată mai mult de stimulente fiscale, politici și psihologia pieței decât de fundamentele economice reale.

„Donald Trump vrea sa ramana in istorie ca cel care a crescut cel mai mult economia US

Probabil bursa din US si economia vor creste accelerat cat va mai fi Donald Trump Presedinte

Asta cu riscul ca peste 2 ani sa vina mama crizelor economice de pana acum”, a conchis Radu Georgescu.

Postarea realizată de acesta poate fi vizualizată aici.