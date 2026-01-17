Ministrul Economiei a declarat, vineri seară, la B1 TV, că în prezent este dificil de stabilit cu certitudine care dintre companiile de stat mai pot fi redresate. El a precizat că autoritățile caută soluții pentru relansarea unui număr cât mai mare de societăți, inclusiv prin parteneriate public-private și atragerea de investiții.

Totodată, a atras atenția că există probleme vechi, ignorate de zeci de ani, iar unele companii se confruntă cu dificultăți majore care ar putea face imposibilă redresarea lor. Cu toate acestea, multe dintre acestea dețin un patrimoniu valoros, aflat în degradare, care ar putea fi util comunităților locale, primăriilor sau consiliilor județene.

Oficialul a subliniat că situațiile juridice sunt complexe, însă autoritățile analizează cazurile cele mai dificile pentru a salva ceea ce mai poate fi recuperat.

”E greu să spui astăzi cu siguranţă ce nu mai poate fi pus pe picioare. Noi încercăm să găsim soluţii să repunem pe picioare foarte multe companii de stat, inclusiv prin parteneriate public-private, prin atragere de investiţii. Există şi alte probleme, de exemplu, care trebuie rezolvate şi unele au fost ignorate de zeci de ani, există, într-adevăr, companii cu mari probleme, care nu ştiu dacă mai pot fi redresate, dar care au patrimoniu foarte important, patrimoniu care stă să se dărâme, patrimoniu care ar fi, de exemplu, util unei comunităţi sau unei primării sau unui Consiliu Judeţean. Nu e uşor, pentru că sunt situaţii juridice complicate, dar şi acolo încercăm să ne uităm, pe principiul la acelea puţine care au probleme foarte mari, haideţi să salvăm ce mai putem salva”, a afirmat ministrul Economiei, vineri seară, la B1 Tv.

Ministrul Economiei a precizat că există companii care au acumulat datorii foarte mari, iar din această cauză creditorii ar putea ajunge să preia patrimoniul acestora.

Irineu Darău a explicat că unele companii au neglijat plata datoriilor timp de mulți ani, chiar decenii, iar din acest motiv există riscul ca creditorii să preia patrimoniul acestora la prețuri foarte mici. El a subliniat că negocierile cu creditorii sunt dificile după întârzieri atât de îndelungate, însă a precizat că valorificarea bunurilor nu se va face niciodată „pe nimic”. Potrivit ministrului, procedurile se vor desfășura prin licitații legale, iar în anumite cazuri patrimoniul ar putea ajunge, tot în urma unor licitații, în proprietatea consiliilor județene sau a primăriilor.