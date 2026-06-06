Forumul Economic de la Iași: Moldova, Republica Moldova și Ucraina, în centrul planurilor de investiții și dezvoltare regională

Cea de-a treia ediție a Forumului Economic de la Iași a reunit reprezentanți ai administrației publice, ai mediului de afaceri, investitori și oficiali din România, Republica Moldova, Ucraina și alte state din regiune, într-un moment în care estul Uniunii Europene este văzut tot mai mult ca un spațiu cu potențial major de dezvoltare economică și investițională.

Temele dominante ale dezbaterilor au fost infrastructura, securitatea, integrarea europeană a Republicii Moldova, reconstrucția Ucrainei și oportunitățile economice care pot transforma regiunea Moldovei într-un pol de creștere pentru întreaga zonă.

Senatorul Irineu Darău a subliniat că regiunea Moldovei se află într-un moment decisiv, în care proiectele de infrastructură și cooperarea economică regională pot genera investiții și locuri de muncă.

„Moldova are oportunități pe care nu își permite să le rateze”, a transmis acesta după participarea la forum.

Politicianul a precizat că discuțiile purtate cu antreprenori, investitori și reprezentanți ai administrațiilor locale din România, Republica Moldova și Ucraina au avut în centru aceeași preocupare: transformarea potențialului economic al regiunii în proiecte concrete și prosperitate.

„Cred că următorii ani pot schimba fundamental această regiune. Avem proiecte de infrastructură care încep să prindă contur, avem antreprenori care continuă să investească și avem șansa de a construi parteneriate economice tot mai puternice cu Republica Moldova și Ucraina. Într-un context geopolitic complicat, colaborarea dintre țările noastre poate deveni un motor important de dezvoltare pentru întreaga regiune”, a afirmat Irineu Darău.

Acesta a atras atenția și asupra nevoii de predictibilitate pentru mediul de afaceri, după o vizită efectuată la fabrica Pakmaya din Pașcani.

„Companiile au nevoie de predictibilitate, stabilitate și de un stat care să fie un partener, nu o piedică”, a spus senatorul.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a participat la deschiderea evenimentului și a evidențiat legătura dintre securitate, investiții și dezvoltarea economică.

„În actualul context geopolitic, securitatea și stabilitatea sunt condiții pentru dezvoltare economică. Companiile și IMM-urile au nevoie de predictibilitate pentru a investi, pentru a crea locuri de muncă și pentru a contribui la dezvoltarea comunităților locale”, a declarat acesta.

Mureșan a subliniat că Uniunea Europeană va direcționa în următorii ani resurse suplimentare către apărare, competitivitate și proiecte cu utilizare duală, care să răspundă atât unor nevoi civile, cât și unor obiective de securitate.

Potrivit eurodeputatului, regiunea Moldovei are nevoie de investiții consistente în infrastructură și conectivitate pentru a recupera decalajele de dezvoltare și pentru a-și consolida poziția strategică la frontiera estică a Uniunii Europene.

„O regiune conectată, prosperă și competitivă este o regiune mai puternică. Iar dacă există o regiune europeană care înțelege importanța legăturii dintre dezvoltare, securitate și stabilitate, aceasta este Moldova, aflată la frontiera estică a Uniunii Europene”, a transmis acesta.

Un mesaj puternic a venit și din partea Ambasadei Republicii Moldova în România. Ambasadorul Mihai Mîțu a prezentat oportunitățile pe care le oferă țara vecină investitorilor interesați de extinderea afacerilor.

Potrivit acestuia, Republica Moldova poate atrage investiții în domenii precum industria agroalimentară, tehnologia informației, logistica și industria prelucrătoare.

Diplomatul a evidențiat rolul României ca principal partener comercial și investitor al Republicii Moldova, dar și ca susținător al parcursului european al țării.

Unul dintre mesajele centrale ale intervenției sale a fost necesitatea consolidării relațiilor economice dintre companiile de pe cele două maluri ale Prutului și valorificarea oportunităților generate de integrarea europeană a Republicii Moldova și de viitoarea reconstrucție a Ucrainei.

Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a declarat că regiunea traversează o perioadă de transformare profundă, în care estul Uniunii Europene capătă o importanță economică și strategică tot mai mare.

„Discuțiile de astăzi au confirmat un lucru esențial: trăim un moment de transformare profundă pentru regiunea noastră. Flancul estic al Uniunii Europene nu mai este doar o frontieră de securitate, ci devine un pol al dezvoltării, al investițiilor și al oportunităților strategice”, a afirmat diplomatul.

Acesta a subliniat că integrarea europeană a Republicii Moldova trebuie însoțită de investiții, infrastructură modernă și proiecte economice concrete.

„Republica Moldova se află pe un drum ireversibil către integrarea europeană, iar România rămâne cel mai ferm susținător al acestui parcurs. Astăzi, mai mult ca oricând, integrarea europeană trebuie să fie însoțită de investiții, de locuri de muncă, de infrastructură modernǎ, de conectivitate, de parteneriate de afaceri solide și de o integrare economică reală între cele două maluri ale Prutului”, a declarat Cristian-Leon Țurcanu.

Diplomatul a evidențiat și importanța proiectelor de infrastructură aflate în dezvoltare, inclusiv autostrăzile A7 și A8, noile conexiuni energetice și logistice, precum și rolul pe care Iașiul îl poate juca în procesul de reconstrucție a Ucrainei.

Participanții la ediția din acest an a Forumului Economic de la Iași au transmis un mesaj comun: dezvoltarea regiunii depinde de investiții, infrastructură modernă, cooperare economică și consolidarea legăturilor dintre România, Republica Moldova și Ucraina.

În contextul actual, marcat de schimbări geopolitice majore și de apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, estul României este văzut tot mai des ca o poartă economică strategică între Uniunea Europeană și spațiul estic, cu potențial de a atrage proiecte importante în anii următori.