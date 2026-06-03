Cod Galben de inundații, valabil până joi, 4 iunie. Ce zone vor fi afectate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare de tip Cod Galben de inundații, valabilă până mâine, 4 iunie, ora 12:00, în contextul unor fenomene hidrologice care pot genera creșteri rapide de debite și niveluri pe mai multe râuri din țară.

În intervalul 3 iunie (ora 20:00) – 4 iunie (ora 12:00) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega – bazin amonte S.H. Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Făget – amonte S.H. Chizătău (judeţele: Timiş şi Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Pogăniș – bazin amonte Ac. Cadar Duboz (judeţul Caraș Severin), Bârzava (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Jiu de Vest (judeţul Hunedoara), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H Rovinari (județul Gorj) și Motru – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Gorj și Mehedinţi).

Potrivit INHGA, fenomenele hidrologice potențial periculoase prognozate se pot produce și pe afluenți de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum și pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate, conform textului mesajului. În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

COD GALBEN: Risc de viituri sau creșteri rapide ale nivelului apei, care necesită o vigilență sporită în cazul desfășurării unor activități expuse la inundații. Se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. În secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri ale COTEI DE ATENȚIE/Fazei I de apărare.

COD PORTOCALIU: Risc de viituri majore generatoare de revărsări importante, care pot conduce la inundarea de gospodării și obiective social – economice. De asemenea, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundații locale. În secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri semnificative ale COTEI DE INUNDAȚIE/FAZEI a II-a de apărare (mai mari de 20-30 cm). Din cauza intensității deosebite a fenomenelor hidrologice prevăzute a fi periculoase, se pot înregistra pagube economice însemnate și poate fi pusă în pericol viața oamenilor.

COD ROȘU: Risc de inundații majore care poate necesita adoptarea unor măsuri deosebite pentru evacuarea oamenilor și bunurilor, impunerea de restricții la folosirea podurilor și căilor de transport, exploatarea construcțiilor hidrotehnice, altele. În secțiunile monitorizate hidrometric, se pot produce depășiri semnificative ale COTELOR DE PERICOL / Fazei a III – a de apărare (mai mari de 20-30 cm). Din cauza intensității majore a fenomenelor hidrologice prevăzute a fi periculoase, se pot înregistra pagube economice însemnate și poate exista un risc semnificativ pentru viața oamenilor.

RÂURI

Conform sursei citate anterior, debitele vor fi în general în scădere, exceptând bazinul superior al Jiului, cursul Siretului, cursul mijlociu al Oltului, cursurile mijlocii și inferioare ale Someșului, Mureșului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, Bârladului și cursurile inferioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Târnavelor și Jijiei, unde vor fi în creștere prin propagare.

Pe râurile din bazinele hidrografice Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Vedea, bazinul mijlociu și inferior al Jiului, afluenții Oltului inferior și pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi, relativ, staționare.

Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide și creșteri de niveluri și debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENȚIE, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din sudul-vestul și estul țării, ca urmare a preciptațiilor, sub formă de aversă, însemnate cantitativ, prognozate și propagării. Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 51 din 02.06.2026 până la ora 10:00.

DUNĂRE

Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în creștere (2700 m3/s). În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Corabia și în scădere pe sectorul Tr. Măgurele – Tulcea.

În prima parte a intervalului (3 iunie – 9 iunie), debitele medii zilnice vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din jumătatea de est a țării, unde vor fi, în general în scădere. Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide, cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai importante de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și munte din jumătatea de vest a țării, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă, prognozate și propagării.

În partea a doua a intervalului (3 iunie – 9 iunie), debitele medii zilnice vor fi în general în scădere, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor mari din vestul și nord- vestul țării, unde vor fi în creștere prin propagare, iar râurile din bazinul Bârladului, afluenții Prutului și cele din Dobrogea, vor fi, relativ staționare.