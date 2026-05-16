Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările meteorologice detaliate pentru următoarele patru săptămâni, indicând o evoluție complexă a regimului termic și a celui pluviometric pe întreg teritoriul țării. În timp ce valorile termice medii se vor menține, în cea mai mare parte, în limitele normale specifice acestei perioade calendaristice, distribuția precipitațiilor se anunță extrem de inegală de la o regiune la alta.

Pe termen mediu și lung, dinamica atmosferică va aduce variații semnificative pe regiuni. În intervalul cuprins între 18 și 25 mai, prima săptămână a monitorizării, românii vor resimți temperaturi apropiate de mediile multianuale ale perioadei. Totuși, sub aspectul ploilor, jumătatea estică a țării se va confrunta cu un regim pluviometric excedentar, în timp ce vestul, nord-vestul și sud-vestul vor experimenta un deficit accentuat de precipitații, restul teritoriului încadrându-se în normal.

Ulterior, în săptămâna 25 mai – 1 iunie, tendința de fragmentare a precipitațiilor va continua, sudul și sud-estul țării înregistrând cantități ușor excedentare, în timp ce regiunile vestice și nord-vestice vor rămâne sub mediile obișnuite.

Tranziția către sezonul estival va aduce o uniformizare temporară a condițiilor meteorologice în prima săptămână a lunii iunie. În perioada 1 – 8 iunie, atât temperaturile medii, cât și regimul pluviometric se vor stabiliza în jurul valorilor normale în majoritatea regiunilor țării, reprezentând cel mai echilibrat interval din întreaga lună analizată de ANM.

Această stabilitate va fi însă de scurtă durată, deoarece în săptămâna 8 – 15 iunie se va produce o ușoară abatere termică pozitivă în regiunile vestice și nord-vestice, unde termometrele vor indica valori peste mediile sezoniere. În paralel, aceleași zone, alături de centrul țării, vor suferi din cauza unui deficit de precipitații, în timp ce în restul României ploile se vor menține în parametrii normali.

Dincolo de estimările pe termen lung, realitatea imediată de la jumătatea lunii mai a impus măsuri excepționale din cauza unor fenomene extreme de scurtă durată. Sâmbătă, 16 mai 2026, Ministerul Mediului a devenit centrul unei activități intense, după ce ANM și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) au emis o serie de avertizări meteorologice și hidrologice de Cod portocaliu și Cod galben.

Ministrul interimar al Mediului a convocat Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU). Alertarea a vizat un Cod portocaliu de averse torențiale valabil pentru 5 județe și un Cod galben de instabilitate atmosferică pentru alte 19 județe și municipiul București, context care a necesitat coordonarea imediată a tuturor structurilor de protecție civilă.

Ședința de urgență de la minister a stabilit liniile strategice pentru gestionarea orelor critice care vor urma. Secretarul de stat Raul Pop, cel care a asigurat conducerea executivă a ședinței Comitetului ministerial, a explicat rațiunile din spatele acestei mobilizări rapide. Oficialul a arătat că decizia de a convoca de urgență acest comitet a fost direct influențată de evoluția hidrometeorologică prognozată pentru următoarele zile, perioadă în care se așteaptă o răcire semnificativă a vremii pe întreg teritoriul național.

Reprezentantul ministerului a dat asigurări că ANM va emite avertizări punctuale de tip Nowcasting de Cod roșu ori de câte ori situația din teren o va cere, astfel încât populația să poată evita la timp zonele periculoase.

„S-a impus convocarea acestui CMSU ţinând cont de evoluţia hidrometeorologică din următoarele zile, când vremea se va răci semnificativ. Se impune o atenţie deosebită în judeţele unde este emis Cod Portocaliu de inundaţii, deoarece sunt prognozate cantităţi importante de precipitaţii, unele chiar în intervale scurte. Nu putem exclude producerea de evenimente deosebite şi, tocmai de aceea, se impune menţinerea fluxului informaţional cu toate autorităţile. ANAR a informat că trimis deja o adresă pentru pregolirea acumulărilor din zonele vizate de Cod Portocaliu. Trebuie să ne asigurăm că autorităţile locale primesc toate avertizările şi că primăriile din zonele afectate de aceste coduri sunt pregătite conform procedurilor. De asemenea, ANM va emite, punctual, acolo unde situaţia o impune, avertizări de tip Nowcasting de Cod Roşu, astfel încât populaţia să evite zonele unde se pot manifesta fenomene hidrometeorologice periculoase”, a transmis astăzi secretarul de stat Raul Pop.

Efectele practice ale acestor decizii s-au concretizat imediat prin ordine de deplasare emise la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). Instituția a hotărât trimiterea imediată de forțe și mijloace tehnice suplimentare în județele Argeș, Dâmbovița și Vâlcea, acestea fiind cele mai expuse riscurilor hidrologice imediate.

Reprezentanții IGSU au precizat prin intermediul unui comunicat oficial că măsura suplimentării capacității operaționale de intervenție a fost dispusă ca urmare directă a avertizării de Cod portocaliu privind aversele torențiale și fenomenele periculoase care afectează cele trei județe menționate. Pentru a asigura un răspuns eficient, au fost dislocate echipaje din cadrul inspectoratelor județene vecine sau din zone care nu se află sub avertizări severe.

Planul de sprijin logistic elaborat de IGSU implică o rețea de solidaritate între inspectoratele județene pentru situații de urgență. Concret, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș a fost mobilizat pentru a trimite în sprijinul colegilor de la ISU Vâlcea o coloană tehnică formată din două autocamioane de intervenție, două motopompe remorcabile, patru motopompe transportabile, două bărci cu motor și două autospeciale de primă intervenție și comandă.

În mod similar, ISU Brașov a intervenit prompt pentru a sprijini structurile ISU Argeș, trimițând un efectiv tehnic identic, format din câte două autocamioane, motopompe remorcabile și transportabile, bărci cu motor și autospeciale de comandă. De asemenea, ISU Covasna a primit ordinul de a acorda asistență tehnică de urgență către ISU Dâmbovița, dislocând aceeași configurație de echipamente destinate evacuării apei și salvării persoanelor din zonele inundate.

Iată și care sunt avertizările emise de ANM. Codul portocaliu, caracterizat prin averse torențiale importante din punct de vedere cantitativ, a intrat în vigoare sâmbătă, 16 mai, la ora 14:00, și va rămâne activ până duminică, 17 mai, la ora 10:00, afectând județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, precum și arealele montane din Gorj și Prahova.

Imediat după expirarea acestuia, duminică de la ora 10:00 și până la ora 21:00, va intra în vigoare un Cod galben de ploi însemnate cantitativ, care va îngloba județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și Capitala.