Vremea pe regiuni în România: ploi, furtuni locale și temperaturi în creștere

În Dobrogea și Bărăgan, vremea rămâne predominant închisă, cu mai multe reprize de ploaie, iar vântul se intensifică treptat. Temperaturile urcă ușor și ajung până la 22 de grade în Bărăgan.

În Moldova de sud și nordul Munteniei, dimineața aduce ploi slabe, însă spre seară instabilitatea atmosferică se accentuează, cu averse însoțite de tunete și fulgere. Valorile termice cresc ușor, iar la amiază se vor înregistra în jur de 21 de grade.

În nordul Moldovei și Bucovina, vremea este mai severă, cu înnorări persistente și ploi pe arii extinse. Local pot apărea descărcări electrice și grindină. Maximele ajung la aproximativ 20 de grade în zona Bacău.

În Transilvania, nord-vestul țării va fi marcat de averse consistente și intensificări ale vântului în timpul ploilor, în timp ce în Maramureș se anunță perioade cu soare și vreme mai stabilă. Temperaturile urcă până la 24 de grade.

În vestul țării predomină vremea frumoasă, cu excepția zonelor montane unde pot apărea câteva averse izolate. Încălzirea este evidentă, iar în sudul Banatului, la Băile Herculane, se pot atinge 28 de grade.

În Transilvania, ziua aduce înnorări și averse cu descărcări electrice, iar local pot fi cantități mai însemnate de precipitații și chiar grindină. Temperaturile sunt în creștere, ajungând la 24 de grade în Alba Iulia.

Oltenia se bucură de o vreme mai bună, cu temperaturi în ascensiune și doar ploi trecătoare în zonele montane. Maximele ating 26 de grade la Drobeta-Turnu Severin.

În sudul țării, vremea este variabilă, cu reprize de ploaie mai ales la deal și la munte, dar și perioade însorite. Temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă și ajung până la 25 de grade.

În București, ziua poate începe cu ploi slabe, însă ulterior apare soarele, iar temperaturile cresc ușor până la aproximativ 23 de grade. Spre seară, norii se adună din nou și cresc șansele de averse. Noaptea, cerul se degajează treptat, iar minima coboară până la 13 grade.

La munte, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali apar ploi slabe pe parcursul zilei. În celelalte masive montane predomină perioadele însorite și vremea mai stabilă, însă spre seară se dezvoltă averse însoțite de tunete și fulgere. La altitudini mari, vântul se intensifică.

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică dimineață mai multe atenționări nowcasting de cod galben, din cauza ceții dense care afectează numeroase zone din România. Vizibilitatea scade local sub 200 de metri, iar izolat poate coborî sub 50 de metri.

Avertizările vizează județe precum Mureș, Dolj, Suceava, Maramureș, Sălaj și Cluj, unde sunt afectate zeci de localități, inclusiv orașe importante precum Craiova, Gherla, Dej, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.

Meteorologii avertizează că fenomenul de ceață poate crea probleme în trafic, în special în zonele de câmpie și depresiuni, unde vizibilitatea este semnificativ redusă pe alocuri.