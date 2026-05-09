Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben privind cantități de apă însemnate și instabilitate atmosferică, valabilă sâmbătă între orele 10:00 și 22:00.

Avertizarea vizează județele Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți și Dolj, precum și parțial județele Hunedoara și Alba.

”În cea mai mare parte a Olteniei şi a Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, nordul şi vestul Moldovei şi local în Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, izolat intensificări ale vântului (rafale de 40…50 km/h) şi grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15…25 l/mp şi izolat de 30…50 l/mp”, au transmis meteorologii.

Fenomene de instabilitate atmosferică se vor semnala şi în restul zonelor, dar pe arii restrânse.

Un nou Cod galben va fi în vigoare de sâmbătă, de la ora 22:00, până duminică, la ora 10:00, în județele Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Bacău și parțial în Harghita.

Potrivit ANM, în nordul și vestul Moldovei, precum și local în Carpații Orientali, sunt prognozate averse care pot acumula cantități de apă de 20–40 l/mp.

În zona municipiului București, vremea se răcește sâmbătă, cerul va fi mai mult noros, iar temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu temperaturi maxime de aproximativ 19 grade și minime între 12 și 13 grade.

Temperaturile scad față de ziua precedentă, pornind de la 15–16 grade în Transilvania și ajungând până la 24 de grade în Banat.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul se înnorează treptat, apar ploi trecătoare, dar și perioade cu soare, cu maxime de cel mult 23 de grade.

În Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea este mohorâtă, cu ploi și răcire accentuată, iar temperaturile nu depășesc 23 de grade. În nordul Moldovei și Bucovina ploile sunt mai însemnate, însoțite local de descărcări electrice și vânt puternic, cu maxime de până la 21 de grade.

În nord-vest, Transilvania are parte de averse consistente și posibile episoade de grindină, cu temperaturi de 16–17 grade. Maramureșul rămâne mai echilibrat, cu ploi trecătoare, perioade de soare și valori în jur de 23 de grade.

În vestul țării, ploile afectează mai ales zona Deva, în timp ce Banatul și Crișana rămân în mare parte ferite, cu soare și maxime de 24 de grade.

În Oltenia, instabilitatea persistă, cu averse abundente și răcire accentuată, iar temperaturile abia ating 21 de grade la Drobeta-Turnu-Severin.

În sud, aerul rece aduce ploi în reprize, cu maxime de aproximativ 22 de grade în Lunca Dunării.

În Capitală, vremea este instabilă, cu înnorări și averse posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul se intensifică ușor, iar temperatura maximă ajunge la 22 de grade, față de 27 de grade cu o zi înainte. Noaptea mai pot apărea ploi, iar dimineața se vor înregistra aproximativ 13 grade.

La munte, temperaturile scad, iar instabilitatea crește. Sunt prognozate averse importante, cu cantități de apă de până la 40 l/mp, posibile căderi de grindină și intensificări ale vântului în timpul ploilor.