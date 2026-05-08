Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), până duminică la ora 10:00, în zonele montane, precum și în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării, sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică.

Fenomenul se va manifesta prin averse de ploaie, în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului cu viteze de 35–50 km/h, dar și căderi de grindină pe arii restrânse. Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de timp de până la 3 ore sau cumulat, la 15–30 l/mp, iar izolat pot depăși 40–50 l/mp.

În intervalul menționat, în zonele montane, precum și în sud-vestul, sudul, centrul și estul României, sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică. Fenomenele vor include averse de ploaie, în general moderate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 35–50 km/h. Pe arii restrânse pot apărea și căderi de grindină, iar cantitățile de apă vor varia între 15–30 l/mp, putând depăși izolat 40–50 l/mp.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod galben valabilă în intervalul 8 mai, ora 12:00 – 8 mai, ora 22:00. În cea mai mare parte a Moldovei, precum și local în Carpații Orientali și Meridionali, sunt prognozate episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50–60 km/h și, izolat, grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15–25 l/mp, iar local pot ajunge la 30–40 l/mp.

O a doua atenționare Cod galben este valabilă în intervalul 9 mai, ora 03:00 – 9 mai, ora 13:00, vizând cea mai mare parte a Olteniei, precum și nord-vestul și nordul Munteniei. Și aici sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 50–60 km/h și grindină pe alocuri, cu cantități de apă similare.

Meteorologii avertizează că episoadele de instabilitate atmosferică se vor manifesta succesiv în mai multe regiuni ale țării, cu ploi abundente și fenomene electrice frecvente.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că în intervalul 8 mai, ora 10:00 – 9 mai, ora 09:00, vremea în București va fi caldă, cu cer variabil. Spre seară și în timpul nopții, sunt posibile înnorări accentuate, averse de ploaie, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile vor ajunge la maxime de 25–27 de grade și minime de 12–14 grade.

Pentru intervalul 9 mai, ora 09:00 – 10 mai, ora 10:00, meteorologii prognozează o răcire a vremii. Cerul va fi temporar noros, cu averse și posibile descărcări electrice, iar vântul va sufla slab până la moderat. Valorile termice vor scădea, cu maxime în jur de 22 de grade și minime între 11–13 grade.

ANM precizează că, în perioada 8 mai ora 10:00 – 10 mai ora 10:00, municipiul București nu se află sub incidența unor avertizări sau informări meteorologice.

Estimările realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) indică faptul că intervalul 11 mai – 8 iunie va aduce, în general, temperaturi apropiate de valorile normale ale perioadei în majoritatea regiunilor țării, fără episoade extinse de caniculă.

Administrația Națională de Meteorologie precizează însă că fenomenele meteorologice extreme de scurtă durată nu pot fi anticipate cu acest tip de prognoză.

Pentru săptămâna 11–18 mai, meteorologii estimează un regim al precipitațiilor peste media obișnuită în cea mai mare parte a țării, cu accent pe zonele montane. Temperaturile vor rămâne, în schimb, în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

În intervalul 18–25 mai, sunt prognozate în continuare precipitații peste media climatologică în anumite regiuni, în special în zona Carpaților Orientali, în timp ce în sud-vestul țării ar putea apărea local un deficit de precipitații. În restul teritoriului, valorile sunt așteptate să se mențină apropiate de normal.

Pentru perioada 25 mai – 1 iunie, prognoza indică un echilibru atât din punct de vedere termic, cât și pluviometric, cu temperaturi medii și cantități de precipitații apropiate de valorile normale la nivel național.

În prima săptămână din iunie, tendința se menține similară, cu temperaturi în jurul mediilor multianuale și precipitații apropiate de normal, deși în zonele montane ar putea fi înregistrat local un ușor deficit de ploi.

Prognozele ECMWF se bazează pe analiza tendințelor climatice și sunt raportate la media perioadei 2006–2025, oferind o imagine generală asupra evoluției vremii pe termen mediu.