Directorul ANM, Florinela Georgescu, a explicat că debutul săptămânii aduce o schimbare puternică a regimului termic, după o perioadă mai rece decât normalul.

„Începe foarte bine săptămâna din punct de vedere termic. Trecem foarte repede de la temperaturi cu mult sub normalul perioadei la temperaturi peste normalul acestei perioade. În unele zone ale țării și aici mă refer la regiunile nord-vestice și nordice, chiar valori cu 8-10° mai sus decât ar fi firesc în această perioadă.”

Procesul de încălzire nu se oprește aici, ci continuă în zilele următoare, cu valori tot mai ridicate în vestul și nord-vestul țării.

Meteorologii explică acest episod de vreme caldă prin pătrunderea unei mase de aer dinspre Europa Centrală, care influențează în special jumătatea vestică a țării.

„Este adevărat, însă de data aceasta masa de aer cald vine dinspre Europa Centrală și de aceea primul impact va fi asupra zonelor din vest, nord-vest, dar nici pentru restul teritoriului nu este rău.”

În sud și est, temperaturile vor fi ușor peste normalul perioadei, dar fără extremele din vest.

După câteva zile cu vreme stabilă, tabloul meteorologic începe să se schimbe treptat.

„Dacă până atunci ploi foarte slabe mai degrabă în zonele montane, de miercuri noapte aria acestora se va extinde tot dinspre vestul țării. (…) Urmează ca spre sfârșitul săptămânii să plouă în mare parte a țării.”

Specialiștii precizează că nu sunt așteptate cantități mari de precipitații, ci mai ales averse de scurtă durată, care vor aduce variații de temperatură de la o zi la alta.

ANM a publicat și estimările pentru perioada 4–17 mai 2026, care indică o vreme mai caldă decât normalul în prima săptămână, urmată de o ușoară răcire și creșterea probabilității de precipitații.

În Banat și Crișana, maximele vor urca frecvent spre 26–28 de grade în prima parte a intervalului, apoi vor coborî treptat spre 21–24 de grade. Minimele vor crește inițial, urmând apoi variații moderate.

În Transilvania și Maramureș, temperaturile vor atinge 25–27 de grade la început, după care vor scădea ușor, în timp ce ploile vor apărea aproape zilnic după 6 mai.

În Moldova, valorile maxime vor rămâne în general între 20 și 24 de grade, iar după 7 mai sunt așteptate averse frecvente.

Dobrogea rămâne mai rece la început, cu maxime în jur de 18 grade, dar temperaturile vor crește treptat spre 22–23 de grade. Și aici, probabilitatea de ploi va crește în a doua parte a intervalului.

În Muntenia și Oltenia, vremea se încălzește până la valori de 25–26 de grade, urmate de o ușoară răcire și apariția ploilor pe arii mai extinse.

La munte, temperaturile vor rămâne mai scăzute, cu maxime între 10 și 15 grade, iar precipitațiile vor deveni frecvente după 6 mai.

Primele zile ale lunii mai aduc o încălzire rapidă și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, însă stabilitatea nu va dura. Spre finalul săptămânii și în a doua parte a intervalului analizat, ploile revin în aproape toată țara, marcând o revenire la un regim mai instabil.