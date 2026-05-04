Pentru ca Guvernul să fie demis, este necesar votul a 233 de parlamentari în favoarea moțiunii de cenzură.

La momentul depunerii moțiunii, săptămâna trecută, alianța formată din PSD, AUR și Pace adunase 253 de semnături pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Ulterior, reprezentanții Partidului Național Liberal au purtat discuții cu unii dintre semnatarii moțiunii, în încercarea de a-i convinge să nu susțină demersul. În urma acestor negocieri, cinci deputați și un senator ar fi decis să nu mai voteze moțiunea de cenzură.

Ștefan Borțun (senator) Gheorghe Pîclișan (deputat) Călin Groza (deputat) Andrei Csillag (deputat) Simu Aurora (deputat) Albu Dumitrița (deputat)

Înaintea votului de marți asupra moțiunii de cenzură, partidele care urmăresc demiterea Guvernului încearcă să își consolideze sprijinul în Parlament. Potrivit surselor politice, PSD, AUR și Pace au stabilit ca parlamentarii lor să voteze cu bilele la vedere, pentru a reduce riscul de absențe sau schimbări de poziție în momentul decisiv.

Strategia are ca obiectiv evitarea „trădărilor” politice, în condițiile în care liberalii ar fi încercat, la rândul lor, să convingă unii semnatari ai moțiunii să nu o susțină. Tabăra care nu sprijină demersul ar urma să fie prezentă în plen, dar să nu participe la vot, conform planului discutat înaintea ședinței.

În acest context, rezultatul depinde nu doar de prezența parlamentarilor, ci și de capacitatea PSD, AUR și PACE de a transforma semnăturile inițiale în voturi efective împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Separat, deputatul neafiliat Rodica Plopeanu, fost membru S.O.S. România, s-a alăturat grupului PSD din Camera Deputaților și a anunțat că va vota moțiunea de cenzură. Aleasă în 2024 în județul Buzău din partea S.O.S. România, aceasta a devenit deputat neafiliat în iunie 2025.

Conducerea grupului minorităților naționale din Parlament nu a stabilit o direcție de vot în privința moțiunii de cenzură, urmând ca aleșii să voteze „la liber”, potrivit unor surse politice citate de Digi24.ro.

Grupul minorităților naționale are în total 17 parlamentari, iar votul acestora ar putea fi decisiv pentru menținerea sau demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Potrivit surselor, liderii grupului nu au impus o poziție unitară, în condițiile în care opiniile sunt împărțite în interiorul formațiunii. Astfel, s-a decis aplicarea unui „free vote”, adică vot la liber, deoarece conducerea nu a reușit să impună o direcție comună, existând susțineri diferite în rândul parlamentarilor.

„E foarte greu să luăm o decizie în aceste condiții. Există un atașament din partea unora pentru o anumită tabără”, au mai explicat voci din rândul grupului minorităților, lăsând de înțeles că unii aleși ar merge mai degrabă pe varianta PSD.

În aceste condiții, cele 17 voturi ale grupului minorităților din Camera Deputaților ar putea fi împărțite, unele susținând Guvernul condus de Ilie Bolojan, iar altele fiind orientate către demiterea acestuia.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că PNL a purtat discuții cu parlamentarii, considerând acest demers unul firesc, mai ales că unii dintre aceștia au anunțat public că nu vor susține moțiunea de cenzură programată pentru vot marți.

Referindu-se la posibilele evoluții de după moțiune, Abrudean a afirmat că nu se așteaptă la tensiuni sau „revolte” în interiorul partidului și a subliniat că, în opinia sa, o eventuală trecere a PNL în opoziție ar reprezenta o variantă sănătoasă din punct de vedere politic.

„Vom vedea mâine, evident, PNL a încercat să discute cu parlamentarii, pentru că aşa este normal. Unii dintre ei şi-au asumat public că nu vor vota moţiunea, alţii vom vedea cum se vor manifesta, mâine. Nu există nicio garanţie, nici într-o direcţie şi nici în alta. Din punctul meu de vedere, Partidul Naţional Liberal, evident că nu va vota această moţiune”, a spus Mircea Abrudean, la Parlament.

Acesta a precizat că toți cei care au semnat sau nu moțiunea mai au timp până mâine să reflecteze asupra impactului pe care votul îl poate avea asupra României, subliniind evoluțiile economice recente, precum creșterea euro și a ratelor, scăderea indicatorilor economici și evoluțiile negative de pe bursă.

„Influenţează extrem de negativ instabilitatea politică, ea se traduce în instabilitate economică, ăsta este rezultatul votului pentru această moţiune, aşa că eu mă bazez pe gândirea constructivă şi pentru România, a celor care vor vota”, a completat el.

Întrebat dacă anticipează o posibilă revoltă internă în PNL și dacă liderii care susțin o eventuală reconciliere cu PSD ar putea exercita presiuni pentru înlăturarea lui Ilie Bolojan în cazul în care moțiunea ar fi adoptată, Mircea Abrudean a răspuns:

„Nu cred că va fi nicio revoltă în PNL, pentru că, repet, Partidul Naţional Liberal a votat în două rânduri consecutive, în unanimitate, susţinerea pentru Ilie Bolojan şi decizia de a nu mai face cu PSD o coaliţie, dacă PSD declanşează această criză prin depunerea moţiunii şi votarea ei. Mi-e greu să cred că acei colegi care au votat până la urmă această decizie îşi vor schimba această decizie, fără argument”, a explicat Abrudean.

Acesta spune că preşedintele PNL are o credibilitate extrem de mare în acest moment.

„Vedem că au ieşit oameni în stradă pentru prima dată să susţină un premier, nu să-l dea jos, cred că e prima dată când se întâmplă asta. Asta spune multe, pentru că este un om onest, care a făcut ceea ce trebuie pentru România şi cred că acest lucru va conta şi contează foarte mult, inclusiv în plan intern în PNL”, a subliniat preşedintele Senatului.

Mircea Abrudean a anunțat că, după votul de marți asupra moțiunii de cenzură, va fi convocată o ședință a Biroului Politic Național al PNL, în cadrul căreia vor fi luate toate deciziile necesare.

Întrebat dacă ar putea fi propus de PNL pentru funcția de premier, acesta a infirmat acest scenariu.

„PNL a stabilit clar că există doar o singură propunere de premier în persoana lui Ilie Bolojan. Susţinerea pentru el a fost cât se poate de fermă. Nu cred că PNL va avea o altă propunere de premier, câtă vreme decizia este clară de a nu mai face parte dintr-o guvernare alături de PSD. (..) Vom vedea care este decizia Biroului Politic Naţional, dar lucrurile cred că sunt clare şi au fost enunţate şi până acum, vor fi clarificate încă o dată în această şedinţă”, a spus el.

Întrebat despre posibilitatea ca PNL să intre în opoziție, Mircea Abrudean a apreciat că acest scenariu este unul plauzibil și, în opinia sa, chiar benefic pentru partid.

El a subliniat că o eventuală trecere a PNL în opoziție ar reprezenta o variantă „foarte sănătoasă” din punctul său de vedere.

Totodată, președintele Senatului a menționat că PSD ar urma să își caute soluții alături de alte formațiuni politice, în special cu AUR, având în vedere că aceste partide au semnat împreună moțiunea de cenzură și intenționează să o susțină la vot.