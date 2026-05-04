George Simion, liderul AUR, a declarat că partidul său este de acord cu unele reforme propuse de Ilie Bolojan, dar nu cu modul în care acestea sunt aplicate, mai ales când vine vorba de concedieri sau tăieri de venituri.

El a explicat la „Europa FM” că AUR ar susține reforme precum comasarea unor instituții și reducerea treptată a personalului prin pensionări naturale, fără noi angajări. Totuși, a spus că nu are o problemă cu ideea de reducere a cheltuielilor statului, ci cu faptul că, în opinia sa, aceste cheltuieli nu au scăzut și au rămas la nivelul anului 2025.

Simion a mai afirmat că fiecare partid are unele poziții comune cu altele, în funcție de subiecte, menționând că uneori AUR are puncte de vedere similare cu USR, iar în alte situații cu PSD.

El a susținut că, dacă AUR ar ajunge la guvernare, nu ar opri accesarea fondurilor europene și nu ar susține blocarea acestora. Totodată, a spus că ar trebui regândit modul în care România se împrumută și a menționat că programul PNRR urmează să se încheie începând cu luna august.

În ceea ce privește achizițiile de armament, Simion a ridicat suspiciuni legate de posibile nereguli în contractele cu compania Rheinmetall, amintind de un scandal legat de o plată de 600 de milioane de euro. El a spus că alte companii, precum Beretta, ar fi susținut că nu au fost contactate după ce au depus oferte, și a făcut referire la presupuse probleme de corupție în alte țări unde a fost implicată Rheinmetall.

De asemenea, a afirmat că și conducerea Romarm ar fi spus că nu a fost consultată în unele proceduri și a comparat situația cu lipsa de transparență din alte contracte, inclusiv cele cu Pfizer. Liderul AUR a anunțat că intenționează să sesizeze DNA în legătură cu modul în care sunt realizate achizițiile prin programul SAFE.

„Dacă vine AUR la guvernare nu se vor tăia fondurile europene și AUR nu vrea oprirea accesării de fonduri europene. Cred că e momentul să reconsiderăm felul în care ne împrumutăm. PNRR vrem nu vrem se închide din august. Acele contracte cu Rheinmetall pot fi bănuite de corupție. Încă e proaspăt scandalul cu plata de 600 de milioane de euro. Compania italiană Berreta a acuzat că a depus ofertă și nu a fost contactată de nimeni ca să audă oferta lor. Compania Rheinmetall a fost implicată în Grecia și India în scandaluri de mare corupție. Șeful Romarm spune că el nu a fost consultat. (…) Noi nu avem acces la aceste contracte așa cum nu am avut acces la contractele cu Pfizer”, a punctat Simion.

Liderul AUR a declarat că este convins că moțiunea de cenzură care urmează să fie votată în Parlament va fi adoptată și că Guvernul condus de Ilie Bolojan va cădea. El a spus că se bazează pe distribuția mandatelor din Parlament și pe regulile democratice, afirmând că AUR și PSD au împreună suficiente voturi pentru a trece moțiunea.

Simion a explicat că PSD este în prezent cel mai mare partid, iar AUR este al doilea ca mărime, ceea ce, în opinia lui, ar face foarte probabilă adoptarea moțiunii. El a mai spus că guvernul actual a funcționat până acum datorită sprijinului PSD și că acest sprijin ar fi făcut posibilă adoptarea unor măsuri considerate de el dăunătoare pentru populație, în special pentru persoanele vulnerabile. A adăugat că nu știe de ce relația dintre PSD și guvern s-a schimbat, dar consideră că acest aspect nu îl privește direct.

Liderul AUR a mai afirmat că partidul său nu poate susține menținerea actualei guvernări, după ce a criticat-o în mod constant și a depus mai multe moțiuni de cenzură. El a spus că singura schimbare importantă ar fi retragerea sprijinului PSD pentru guvern.

În ceea ce privește președintele Nicușor Dan, Simion a susținut că acesta ar fi apropiat de PSD și că ar avea un rol important în formarea actualei coaliții de guvernare. Întrebat despre acuzațiile de corupție la adresa PSD, el a spus că, în opinia AUR, partidul nu și-a schimbat comportamentul, deși nu a dorit să facă el personal afirmații directe în acest sens.

Simion a precizat că obiectivul său politic este schimbarea guvernului și a coaliției actuale, pe care o consideră „așa-zis pro-europeană”. El a susținut că această guvernare ar fi luat măsuri care au afectat persoanele vulnerabile și economia.

Referindu-se la Ilie Bolojan, Simion a afirmat că AUR dorește plecarea sa din funcție și că îl consideră responsabil pentru decizii care au afectat mamele, pensionarii și persoanele cu dizabilități.

„Mă bazez pe artitmetica politică, pe democrație. N-aș vrea să țin ascultătorii dumneavoastră în suspans. Moțiunea o să treacă. Mă bazez pe artitmetica politică, pe democrație. PSD, în urma votului din 1 decembrie 2024, este primul partid, noi suntem partidul numărul 2, și asta ne oferă o șansă de 99% prin reprezentarea parlamentară că această moțiune să treacă. Până acum Guvenul Bolojan a stat pentru că era sustinut de PSD. În toate măsurile nefaste pentru români, în general, cetățenii vulberabili, PSD era acolo și l-a susținut pe Bolojan. Ce s-a întâmplat între ei nu stiu, nu e problema mea. Nu putem să oferim acestei guvernări o majoritate atât timp cât 10 luni noi am fost critici și am depus mai multe moțiuni de cenzură. Singurul lucru care s-a schimbat este că PSD-ul nu mai susține această guvernare, așa-zisă pro-europeană. Este evident acest lucru, pentru că nu s-a schimbat de pe o săptamână pe alta vreun aspect care tine de trecutul partidelor pe care noi le contestăm. Agenda mea este de a face ce ne cer alegătorii mei, de a-l da pe Bolojan jos, mai departe trebuie să-l întrebați pe Nicușor Dan daca PSD este un partid corupt. Nu aș putea să fac aceste afirmații. Eu cred că noi suntem etichetați pe nedrept ca fiind anti-occidentali de către Nicușor Dan. Nicușor Dan este cel care va propune premier, Nicușor Dan este cel care a garantat pentru această coaliție. Uite că a eșuat în majoritatea promisiunilor făcute în timpul campaniei electorale. Noi vrem să plece această coaliție așa-zisă pro-europeană. Această guvernare nu este pro-europeană, și-a bătut joc de oamenii vulnerabili, de economie, prin măsurile pe care le-a luat. Bolojan s-a dus la mame, la pensionari, la persoane cu dizabilități (…)”, a dezvăluit Simion.

Liderul AUR a spus că nu vede nicio problemă în faptul că Petrișor Peiu, colegul său de partid, ar deține acțiuni la companii românești precum Hidroelectrica sau Romgaz. El a explicat că AUR susține ideea ca românii să devină acționari la companiile de stat, considerând că acest lucru ar ajuta la dezvoltarea și transparența acestor firme. Simion a mai afirmat că știa despre situația lui Peiu și chiar l-a felicitat pentru acest lucru.

În același timp, el a criticat modul în care subiectul a fost prezentat în spațiul public, spunând că unele reacții îi amintesc de perioada comunistă, când anumite categorii sociale erau blamate. Simion a făcut și o diferență între metodele prin care se vând acțiuni ale companiilor de stat. El a spus că listarea la bursă (IPO) este o metodă transparentă, pe care o susține.

În schimb, a criticat o altă metodă de vânzare a acțiunilor, numită ABB, despre care a afirmat că ar fi netransparentă și că ar permite, în opinia sa, vânzarea unor active profitabile ale statului către fonduri străine în condiții dezavantajoase.