Președintele Nicuşor Dan a transmis că liderii prezenți la reuniune au avut un mesaj comun, subliniind că diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate strategică.

„Astăzi, în marja Summitului EPC de la Erevan, am convocat un eveniment paralel de nivel înalt privind Coridorul Vertical de Gaz şi rolul său în consolidarea securităţii energetice regionale. Liderii prezenţi s-au aliniat pe un mesaj central: diversificarea surselor de aprovizionare şi a rutelor de tranzit nu este opţională; este o necesitate strategică”, a transmis, luni, într-un mesaj publicat pe reţeaua X, preşedintele Nicuşor Dan.

Președintele Nicuşor Dan a subliniat că România contribuie semnificativ la această agendă prin poziția sa geografică, infrastructura disponibilă și angajamentul ferm față de parteneriatul transatlantic.

Acesta a arătat că proiecte precum Coridorul Vertical de Gaz au un rol care depășește simplul transport de energie, contribuind la consolidarea legăturilor dintre Statele Unite și Europa și la creșterea stabilității regionale.

„România aduce greutate reală pe această agendă: geografia, infrastructura şi un angajament ferm faţă de parteneriatul transatlantic”. „Proiecte precum Coridorul Vertical de Gaz nu doar transportă gaz, ci întăresc legăturile SUA-Europa şi ancorează stabilitatea regională”, arată şeful statului.

Conform agendei oficiale, reuniunea a avut loc la ora 08.30, la Karen Demirchyan Sports and Concert Complex din Erevan, Republica Armenia.

Evenimentul privind Coridorul Vertical a fost organizat de România și a reunit reprezentanți ai Bulgariei, Greciei, Republicii Moldova, Ucrainei, Serbiei, Ungariei, Slovaciei, Macedoniei de Nord și Albaniei.

Politica energetică a Europei a devenit, în esență, o chestiune de securitate în contextul crizelor geopolitice suprapuse, iar România are potențialul de a juca atât rolul de nod energetic, cât și de țară de tranzit, consideră Landon Derentz, vicepreședinte pentru energie și infrastructură și director senior la Centrul Global pentru Energie din cadrul Atlantic Council.

Într-un interviu acordat pentru CaleaEuropeană.ro în marja Summitului Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik, acesta a subliniat necesitatea unei acțiuni rapide, a evidențiat obstacolele de ordin reglementar și a remarcat rolul tot mai important al Europei Centrale și de Est în orientarea politicilor energetice către mediul de afaceri.

Referindu-se la Declarația de la Dubrovnik, care leagă infrastructura de securitate, Derentz a arătat că infrastructura și energia reprezintă piloni esențiali ai creșterii economice și ai oportunităților de dezvoltare, subliniind că securitatea economică este parte integrantă a securității naționale.

În contextul celei mai severe crize energetice globale de la Al Doilea Război Mondial, acesta a insistat asupra necesității de a prioritiza securitatea energetică, accelerarea construcției de infrastructură și asigurarea accesului la energie la prețuri accesibile pentru populație și companii, astfel încât acestea să își poată menține competitivitatea și creșterea la nivel global.

Într-un context în care Inițiativa celor Trei Mări a beneficiat de sprijin politic constant în ultimul deceniu, dar a avansat mai lent în ceea ce privește implementarea proiectelor, Landon Derentz a subliniat că dimensiunea economică a summitului reprezintă principalul motor al progresului.

Acesta a explicat că, deși declarațiile politice au o valoare simbolică importantă, adevărata oportunitate a summitului constă în forumul de afaceri, unde au loc negocieri și discuții care pot duce la acorduri concrete. Potrivit lui, sunt în desfășurare multiple conversații comerciale privind infrastructura, datele și inteligența artificială, multe dintre ele având potențialul de a se concretiza în proiecte reale.

Derentz a evidențiat, de asemenea, implicarea unor mari companii americane și a actorilor din sectorul energetic, menționând că discuțiile vizează proiecte strategice precum coridorul vertical, dar și dezvoltarea de noi tehnologii energetice. El a mai arătat că un element esențial al Inițiativei celor Trei Mări îl reprezintă dialogurile informale din cadrul forumului de afaceri, care, deși se desfășoară „în culise”, au adesea rezultate concrete și relevante pentru proiectele regionale.