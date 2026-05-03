Președintele participă, duminică și luni, la cea de-a opta reuniune a Comunitatea Politică Europeană (CPE), organizată în capitala Armeniei. Evenimentul se desfășoară sub tema „Construind împreună viitorul: unitate şi stabilitate în Europa”, continuând practica organizării alternative a summiturilor între state membre ale Uniunii Europene și state partenere.

Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, Armenia este gazda acestei ediții, într-un context geopolitic marcat de tensiuni și provocări de securitate la nivel continental.

În cadrul reuniunii, Nicușor Dan va co-prezida, împreună cu Jakov Milatović, președintele Muntenegru, o masă rotundă dedicată temei „Rezilienţă democratică şi ameninţări hibride”.

Discuțiile vor viza subiecte-cheie precum guvernanța democratică, combaterea dezinformării și a manipulării informaționale, securitatea cibernetică, apărarea, educația, dar și monitorizarea evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale.

În intervenția sa, șeful statului va susține necesitatea unei coordonări mai eficiente la nivel european, a consolidării instituțiilor democratice și a adoptării unor măsuri preventive pentru combaterea interferențelor externe. Scopul acestor demersuri este evitarea transformării vulnerabilităților actuale în riscuri structurale pe termen lung.

Pe agenda de la Erevan figurează și participarea la o nouă reuniune a Grupului de Coordonare (Core Group) pentru Republica Moldova. Acest mecanism, lansat în 2024 la inițiativa comună a România și Franța, are rolul de a consolida sprijinul internațional pentru securitatea și reziliența Chișinăului.

Totodată, președintele român va organiza, în marja summitului, o discuție informală privind impactul Coridorului Vertical de Gaze asupra securității energetice regionale. La întâlnire vor participa mai mulți lideri din regiune, iar dialogul va viza rolul strategic al acestui proiect în diversificarea surselor de aprovizionare și consolidarea rutelor de tranzit, într-un context geopolitic complicat.

Un alt punct important al vizitei îl reprezintă participarea la reuniunea Coaliția Europeană Împotriva Drogurilor (ECAD), inițiativă lansată de Franța și Italia, la care România s-a alăturat încă de la început, în cadrul summitului CPE de la Copenhaga din 2 octombrie 2025.

Discuțiile de la Erevan sunt orientate spre implementarea concretă a obiectivelor coaliției și vor aborda combaterea traficului de droguri pe rute maritime și portuare, reducerea fluxurilor financiare ilegale, inclusiv spălarea banilor și corupția, dar și limitarea extinderii drogurilor sintetice în Europa. Totodată, va fi promovată o abordare integrată, care include și componenta de sănătate publică.

Comunitatea Politică Europeană este un forum de dialog la nivel înalt, lansat în 2022 la inițiativa Franța, care reunește lideri europeni din state membre ale Uniunii Europene și din țări partenere.

Platforma are ca obiectiv consolidarea cooperării politice în Europa și se concentrează pe teme majore precum securitatea, stabilitatea și prosperitatea la nivel continental, într-un context marcat de multiple provocări regionale și globale.