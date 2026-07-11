Nicușor Dan pleacă la Paris pentru o reuniune cu miză majoră. Ce se află pe agenda întâlnirii

Președintele României, Nicușor Dan, efectuează, în perioada 13-14 iulie 2026, o vizită oficială la Paris, unde va lua parte la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze.

Potrivit unui comunicat transmis de Administrația Prezidențială, participarea șefului statului român la evenimentele organizate în capitala Franței „confirmă consistenţa Parteneriatului Strategic dintre România şi Franţa, precum şi relaţia privilegiată dintre cele două ţări şi popoare”.

Instituția amintește că „Anul 2026 marchează, de altfel, centenarul Tratatului de prietenie franco-român, simbol al solidarităţii şi al angajamentului comun în sprijinul securităţii europene”, moment cu o semnificație aparte pentru relațiile bilaterale dintre cele două state.

Administrația Prezidențială precizează, de asemenea, că tema paradei militare desfășurate în acest an pe Champs-Élysées este „Redeşteptarea strategică a Europei”, iar România va participa la ceremonial cu un detașament format din 22 de militari ai Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, alături de garda Drapelului de Luptă și un pluton.

Programul vizitei include și participarea la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în anul 2025 și coordonat de Republica Franceză și de Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Inițiativa reunește 35 de state care și-au asumat sprijinirea Ucrainei prin oferirea unor garanții solide de securitate.

Conform comunicatului oficial, „Coaliţia urmăreşte să contribuie, după încheierea unui acord între părţile implicate în conflict, la menţinerea păcii şi la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei. În intervenţia sa, Preşedintele Nicuşor Dan va evidenţia legătura directă dintre securitatea Ucrainei şi securitatea Europei, cu accent asupra Flancului Estic al NATO şi al Uniunii Europene. Şeful statului va reafirma că sprijinul acordat Ucrainei pe toate palierele relevante rămâne esenţial pentru stabilitatea şi securitatea întregii regiuni”.

Mesajul pe care președintele României îl va transmite la reuniune va pune accent pe conexiunea dintre securitatea Ucrainei și cea a continentului european, cu referire la importanța Flancului Estic al NATO și al Uniunii Europene.

De asemenea, Nicușor Dan va evidenția necesitatea ca Ucraina să poată purta negocierile pentru încetarea războiului dintr-o poziție de forță, astfel încât rezultatul acestora să conducă la o pace durabilă și justă.

Administrația Prezidențială arată că acest format de cooperare este considerat un element important pentru perioada care va urma încheierii conflictului din Ucraina, prin susținerea unor măsuri destinate consolidării stabilității regionale.

Potrivit aceleiași surse, „În acest context, Coaliţia de Voinţă este chemată să joace un rol esenţial în implementarea unor garanţii de securitate cuprinzătoare, menite să consolideze securitatea regiunii extinse a Mării Negre, a Flancului Estic şi a întregului spaţiu euro-atlantic”, obiectiv urmărit de statele participante la această inițiativă.