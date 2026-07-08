Summitul NATO de la Ankara. Declarațiile făcute de Nicușor Dan după reuniunea liderilor celor 32 de state membre. Ce a obținut România și care sunt principalele concluzii

SURSA FOTO: Facebook, Nicușor Dan - Președintele Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington

Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat concluziile participării la summitul NATO de la Ankara, unde liderii statelor aliate au reafirmat angajamentul față de apărarea colectivă și au discutat despre consolidarea capacităților militare ale Alianței, sprijinul pentru Ucraina și creșterea investițiilor în domeniul apărării.

Șeful statului a declarat că România și-a reafirmat susținerea pentru Ucraina și a adus în atenția partenerilor două teme considerate esențiale pentru securitatea Flancului Estic: sprijinirea Republicii Moldova și importanța strategică a Mării Negre.

Președintele a precizat că declarația finală adoptată la summit include în continuare sprijinul Alianței pentru Ucraina, subliniind rolul acestui sprijin în securitatea întregii Europe.

„S-a menționat în declarația summitului sprijinul pentru Ucraina, important pentru apărarea Europei. Și în intervenția pe care am avut-o am reafirmat sprijinul României pentru Ucraina”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan a afirmat că, în intervenția sa din cadrul reuniunii, a insistat asupra necesității consolidării capacităților de apărare ale Republicii Moldova.

„Am ridicat două puncte importante pentru noi pe Flancul Estic. Unul este Moldova și solicitarea noastră către parteneri ca ei să contribuie la capacitățile de apărare ale Moldovei – stat neutru care împărtășește valorile occidentale”, a afirmat președintele.

Șeful statului a subliniat și rolul strategic al Mării Negre, atât din perspectiva securității, cât și a resurselor energetice.

„Și importanța Mării Negre, nu doar din perspectivă militară, dar și din perspectivă energetică, pentru că, pe de o parte, în Marea Neagră urmează să producem și noi și Turcia gaz. Pe de altă parte, este poarta de intrare în Europa a energiei din zona Caspică”, a spus șeful statului.

În cadrul declarațiilor de presă, președintele a prezentat și situația cheltuielilor României pentru apărare, precizând că o parte importantă din fonduri este destinată înzestrării armatei.

„România este, anul acesta, la aproximativ 2,5% din PIB, plus 1,2% din PIB (cheltuieli pentru apărare – n.red.). Din cei 2,5%, 40% sunt pentru înzestrare, cumpărare echipament nou”, a declarat șeful statului.

Acesta a explicat că una dintre principalele teme abordate la summit a vizat accelerarea transformării fondurilor destinate apărării în echipamente și capabilități militare.

„Ne interesează dronele la care ne-am alăturat. Alta este banca pentru apărare, care va avea un sediu în România, unul dintre cele patru”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a arătat că aliații au discutat și despre simplificarea procedurilor de achiziție, astfel încât echipamentele militare să poată fi livrate într-un termen mai scurt.

„Discuția despre cum să flexibilizăm ca echipamentele să vină în timp util, și nu cum se poate întâmpla dacă rămânem în cadrul actual, toate procedurile de achiziție să avem echipamente peste 3, 4 sau 5 ani. Un lucru bun pentru România este că s-a reafirmat la finalul summitului că Rusia este principala amenințare la adresa Alianței și, implicit, importanța Flancului Estic”, a declarat președintele.

Reuniunea liderilor celor 32 de state membre NATO a avut loc pe fondul continuării războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al apelurilor lansate de președintele american Donald Trump privind majorarea investițiilor europene în domeniul apărării.

Pe agenda summitului s-au aflat consolidarea capacităților de apărare ale Alianței, creșterea producției industriei de apărare, întărirea principiului apărării colective prevăzut de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord și continuarea sprijinului militar pentru Ucraina.

Unul dintre cele mai importante momente ale reuniunii a fost întâlnirea dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, discuțiile fiind axate pe evoluția conflictului și pe sprijinul acordat Kievului.

În marja summitului, Nicușor Dan a avut o întrevedere și cu premierul britanic Keir Starmer. Cei doi au discutat despre cooperarea în domeniul securității și despre consolidarea apărării pe Flancul Estic al NATO, președintele României mulțumind Regatului Unit pentru participarea la misiunea de Poliție Aeriană Întărită desfășurată în România.

Tot în cadrul reuniunii, Ministerul Apărării Naționale a anunțat semnarea amendamentului la Memorandumul de Înțelegere dintre România, Bulgaria și Turcia privind extinderea misiunilor de combatere a minelor marine din Marea Neagră.

Prima zi a summitului a inclus și Forumul Industriei de Apărare, unde NATO a prezentat proiecte și contracte de peste 50 de miliarde de dolari pentru modernizarea capabilităților Alianței. De asemenea, organizația a anunțat achiziția comună a aeronavelor de avertizare timpurie GlobalEye, program la care participă și România.