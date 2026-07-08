Șefa Autorității pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, demisă de ministrul interimar al Muncii. Sunt cerute și sancțiuni în Bihor după intervenția DIICOT

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, a anunțat miercuri demiterea președintei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), Alexandra Zară, precum și solicitarea unor măsuri de sancționare a conducerii unor instituții din județul Bihor.

Decizia vine în contextul verificărilor privind modul în care autoritățile au gestionat situația persoanelor vulnerabile și după intervenția DIICOT din 30 iunie, ministrul susținând că este nevoie de asumarea responsabilității la nivel instituțional.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii a precizat că a dispus eliberarea din funcție a președintei Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

„Am demis-o astăzi din funcție pe președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, doamna Alexandra Zară.”

Totodată, ministrul a cerut sancționarea conducerii unor instituții din județul Bihor implicate în gestionarea cazurilor persoanelor vulnerabile.

Dragoș Pîslaru a anunțat că i-a solicitat președintelui Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, să ia măsuri împotriva conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.

„De asemenea, am solicitat domnului Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, să dispună măsuri de sancționare a directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor.”

În același timp, ministrul a cerut directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială să dispună sancționarea conducerii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor.

„Am solicitat directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială să dispună măsuri de sancționare a conducerii AJPIS Bihor.”

Pe lângă măsurile administrative și disciplinare, Ministerul Muncii anunță că va introduce noi proceduri pentru intervențiile în cazurile care implică persoane vulnerabile.

„Am dispus elaborarea unui protocol interinstituțional și a unor proceduri de lucru cu privire la persoanele vulnerabile vizate de acțiuni operative.”

Potrivit ministrului, aceste măsuri sunt motivate de modul în care instituțiile implicate au gestionat atât intervenția DIICOT din 30 iunie, cât și situațiile din anii anteriori.

„Aceste măsuri vin ca urmare a modului în care aceste instituții au acționat atât în ceea ce privește intervenția DIICOT din data de 30 iunie, cât și în gestionarea acestui subiect în decursul anilor.”

Ministerul Muncii nu a oferit, deocamdată, detalii suplimentare privind eventualele alte măsuri administrative sau rezultatele verificărilor aflate în desfășurare.