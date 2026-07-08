Peste 90% dintre telefoanele mobile din România pot transmite mai rapid și mai precis localizarea la 112. Studiul ANCOM arată cât de pregătite sunt dispozitivele utilizatorilor

Majoritatea telefoanelor mobile utilizate în România sunt deja echipate cu tehnologii care permit localizarea mai rapidă și mai exactă a persoanelor care sună la numărul unic de urgență 112. Potrivit primului studiu realizat de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) privind capabilitățile tehnice ale terminalelor active în rețelele mobile din România, peste 90% dintre dispozitivele aflate în utilizare sunt compatibile cu tehnologiile esențiale pentru transmiterea informațiilor de localizare către serviciile de urgență.

Datele analizate de autoritate arată că, la sfârșitul anului 2025, majoritatea utilizatorilor beneficiau deja de telefoane capabile să transmită informații esențiale către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență (SNUAU), contribuind astfel la reducerea timpului necesar intervențiilor în situații critice.

Conform cercetării, la finalul anului trecut, aproximativ nouă din zece telefoane mobile active în România erau compatibile cu tehnologiile 4G, VoLTE și GNSS, toate având un rol important în transmiterea rapidă și precisă a poziției apelantului către operatorii serviciului de urgență.

În același timp, aproape jumătate dintre dispozitivele utilizate în rețelele mobile din România erau deja compatibile cu tehnologia 5G, ceea ce indică o creștere constantă a gradului de modernizare a terminalelor folosite de populație.

Studiul mai relevă că aproximativ 90% dintre telefoane beneficiau și de funcționalitatea AML (Advanced Mobile Location), una dintre cele mai importante tehnologii utilizate pentru localizarea apelanților care solicită ajutor la 112.

ANCOM explică faptul că fiecare dintre aceste tehnologii contribuie la îmbunătățirea modului în care sunt gestionate apelurile de urgență.

Funcționalitățile GNSS și AML permit determinarea cu o precizie mult mai mare a poziției persoanei care efectuează apelul, inclusiv în situațiile în care aceasta nu poate comunica exact locul în care se află.

În același timp, tehnologia VoLTE accelerează transmiterea informațiilor de localizare către serviciile de urgență, reducând timpul necesar identificării poziției apelantului și facilitând intervenția echipajelor de salvare.

Aceste tehnologii pot face diferența în cazuri precum accidente rutiere, incendii, urgențe medicale sau situații în care persoana care solicită ajutor nu poate oferi suficiente detalii despre locul în care se află.

Autoritatea are atribuții privind stabilirea condițiilor tehnice și economice pentru realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, precum și a regulilor privind transmiterea informațiilor de identificare și localizare a apelanților.

În acest context, monitorizarea capabilităților telefoanelor mobile a devenit o componentă importantă pentru evaluarea modului în care funcționează serviciul 112 din punct de vedere tehnic.

„Monitorizarea evoluţiei terminalelor mobile contribuie la asigurarea condiţiilor tehnice optime de transmitere a informaţiilor de localizare a apelurilor de urgenţă. Începând cu anul 2024, furnizorii de reţele publice mobile de comunicaţii electronice transmit către ANCOM, de două ori pe an, date statistice privind terminalele conectate la reţea şi capabilităţile acestora, precum sistemul de operare şi capabilităţi de tip VoLTE, 4G, 5G şi GNSS”, se arată într-un comunicat al instituției.

Potrivit ANCOM, studiul a fost realizat pe baza informațiilor furnizate de operatorii de rețele mobile, în conformitate cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare.

Analiza urmărește evoluția gradului de utilizare a tehnologiilor 4G, 5G, VoLTE, GNSS și AML la nivelul telefoanelor active în rețelele din România, acestea fiind esențiale pentru localizarea cât mai exactă a dispozitivelor de pe care este apelat numărul unic de urgență 112.

Rezultatele studiului indică faptul că nivelul de dotare tehnologică al telefoanelor utilizate de români este unul ridicat, ceea ce contribuie la creșterea eficienței intervențiilor serviciilor de urgență și la îmbunătățirea procesului de identificare a persoanelor care solicită ajutor.