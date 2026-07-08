STB: Linia turistică „Bucharest City Tour” va avea un traseu extins și un nou program de circulație, de vineri, 10 iulie

Linia turistică „Bucharest City Tour” va avea, începând din 10 iulie, un traseu extins și un nou program de circulație. Autobuzele etajate vor ajunge, în premieră, la Catedrala Națională, iar în fiecare zi de vineri vor reveni pe Calea Victoriei, a anunțat Societatea de Transport București (STB).

Societatea de Transport București (STB) a anunțat miercuri, 8 iulie, că, începând de vineri, 10 iulie, linia turistică „Bucharest City Tour” va avea un traseu extins până la Catedrala Națională și un nou program de circulație, care include revenirea pe Calea Victoriei în zilele de vineri.

Potrivit STB, traseul liniei turistice va fi prelungit, pentru prima dată, până la Catedrala Națională (Catedrala Mântuirii Neamului), unde va fi amenajată o nouă stație. Reprezentanții societății arată că aceasta le va permite turiștilor să ajungă direct în fața celui mai mare lăcaș de cult din România și a uneia dintre cele mai impunătoare catedrale ortodoxe din Europa.

Tot din 10 iulie, autobuzele etajate vor circula după două trasee distincte. În fiecare zi de vineri, acestea vor urma „Traseul Roșu”, care include Calea Victoriei și oferă o panoramă asupra centrului Capitalei. În schimb, sâmbăta și duminica, autobuzele vor circula pe „Traseul Albastru”.

Conform STB, Traseul Roșu va include opriri în Piața Presei, Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Revoluției, Bulevardul Regina Elisabeta, CEC, Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie, Catedrala Națională, Bulevardul Națiunile Unite, Piața Unirii, Universitate, Piața Romană și Piața Charles de Gaulle, înainte de revenirea la Piața Presei.

În weekend, Traseul Albastru va avea un parcurs mai scurt, între Piața Presei și Piața Unirii, cu opriri la Muzeul Satului, Arcul de Triumf, Piața Victoriei, Piața Romană, Universitate, Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie și Catedrala Națională.

STB reamintește că linia „Bucharest City Tour” circulă vinerea, sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare legală, în intervalul orar 10:00–21:00. Tarifele promoționale rămân neschimbate: 49 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani.

STB a anunțat, tot miercuri, că Festivalul Tatra va începe pe 11 iulie, evenimentul fiind dedicat unuia dintre cele mai îndrăgite modele de tramvai care au circulat în Capitală.

Cu această ocazie, STB va pune în vânzare carduri de transport în ediție limitată, realizate special pentru festival. Acestea vor putea fi achiziționate între orele 06:00 și 20:00 din mai multe puncte de vânzare.

Potrivit companiei, pe 11 iulie cardurile vor fi disponibile la punctul de vânzare Bucur 2, din Șoseaua Colentina nr. 2, iar pe 12 și 19 iulie vor putea fi cumpărate de la punctul Brașov, situat pe Bulevardul Timișoara nr. 44. În data de 18 iulie, acestea vor fi disponibile la punctul de vânzare Piața Unirii 2, de pe Bulevardul Regina Maria nr. 2.

STB a precizat că fiecare persoană care va achiziționa un card de transport în ediție limitată va primi gratuit și broșura oficială a Festivalului Tatra, în limita stocului disponibil.

Reprezentanții societății au avertizat că numărul cardurilor este limitat și i-au invitat pe bucureșteni și pe pasionații de transport public să participe la eveniment, organizat în perioada 11–12 și 18–19 iulie, pentru a marca cei 53 de ani de istorie ai tramvaielor Tatra și ultimele lor călătorii.