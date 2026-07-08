Tunelurile Magistralei 6 de metrou avansează. Unde au ajuns utilajele TBM care sapă sub București

Metrorex a prezentat evoluția lucrărilor la Magistrala 6 de metrou pentru luna iunie, proiectul înregistrând progrese atât pe secțiunea Sud, cât și pe secțiunea Nord. Lucrările au continuat pe șantierele magistralei, în condițiile temperaturilor ridicate și ale perioadelor cu fenomene meteo extreme.

Pe secțiunea Sud, structura de rezistență a ajuns la un grad de realizare de 71%, în creștere cu trei puncte procentuale față de luna mai. Unul dintre progresele importante a fost înregistrat de utilajul de forare a tunelurilor TBM „Sfânta Maria”, care a trecut, la 22 iunie 2026, de zona viitoarei stații de metrou Piața Montreal.

TBM „Sfânta Maria” a excavat până în prezent 2.848 de metri liniari de tunel și a montat 1.895 de inele de susținere. Cel de-al doilea utilaj, TBM „Sfânta Ana”, se apropie de viitoarea stație Piața Montreal. Acesta a excavat 2.644 de metri liniari și a instalat 1.758 de inele, urmând să mai parcurgă 194 de metri până la următoarea străpungere.

Magistrala 6 este proiectată pentru a asigura legătura între București și Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Noua linie de metrou va avea o lungime de 14,2 kilometri de cale dublă și va include 12 stații.

Pe tronsonul 1 Mai – Tokyo, lucrările la stații continuă în diferite etape de execuție. La viitoarea stație Tokyo au fost excavați peste 103.000 de metri cubi de pământ și au fost turnați peste 46.200 de metri cubi de beton. Structura de rezistență a ajuns aici la un procent de realizare de 73%.

La viitoarea stație Aeroport Băneasa au fost turnați peste 32.300 de metri cubi de beton, iar structura de rezistență este realizată în proporție de 83%, potrivit informațiilor din jurnalul de șantier al Magistralei 6. La stația Gara Băneasa, structura de rezistență a ajuns la 77%. În această zonă au fost excavați peste 52.300 de metri cubi și au fost turnați peste 22.800 de metri cubi de beton.

La viitoarea stație Piața Montreal au fost excavați peste 66.700 de metri cubi de pământ și au fost turnați peste 34.800 de metri cubi de beton. Structura de rezistență a ajuns la un grad de realizare de 83%, același procent fiind raportat și pentru viitoarea stație Expoziției. La aceasta din urmă au fost excavați peste 101.300 de metri cubi și au fost turnați peste 45.700 de metri cubi de beton.

În zona viitoarei stații Pajura au fost executați 418 piloți pentru Accesul B, au fost excavați peste 25.600 de metri cubi și turnați peste 29.500 de metri cubi de beton. Structura de rezistență este realizată în proporție de 62%.

La stația existentă 1 Mai continuă lucrările pentru conectarea cu Magistrala 4, inclusiv intervențiile pentru relocarea utilităților identificate pe parcurs și realizarea elementelor structurale. Pe Linia 1 Sud au fost executați 99 de metri de grindă de ghidaj și 12 pereți mulați, iar pe Linia 2 Nord au fost realizați 203 metri de grindă de ghidaj și 31 de pereți mulați. În această zonă au fost excavați peste 3.300 de metri cubi și turnați peste 7.400 de metri cubi de beton. Structura de rezistență este realizată în proporție de 45% pe Linia 1 și 41% pe Linia 2.

Pe secțiunea Nord, care cuprinde tronsonul Tokyo – Aeroport Otopeni, structura de rezistență a ajuns la un procent de realizare de 35%, față de 33% în luna mai. La viitoarea stație Washington au continuat lucrările de deviere a rețelelor de telecomunicații și pregătirile pentru execuția structurii de rezistență. Procentul de realizare a structurii este de 19%.

În zona viitoarei stații Paris au continuat lucrările pentru devierea utilităților și execuția elementelor structurale, inclusiv grinzi de ghidaj, excavații și accese. Structura de rezistență a ajuns la un grad de realizare de 25%.

La viitoarea stație Bruxelles au continuat lucrările pentru devierea utilităților și execuția primelor elemente ale structurii de rezistență, precum pereți mulați, barete și grinzi de ghidaj. Procentul de realizare a structurii este de 15%. Lucrările la viitoarea stație Otopeni au continuat, structura de rezistență fiind realizată în proporție de 48%. Au fost finalizați pereții mulați, precum și lucrările de excavație aferente etapelor următoare.

La viitoarea stație Ion I.C. Brătianu au continuat lucrările la structura de rezistență, inclusiv excavațiile la nivelul radierului și execuția pereților casetei, cu lucrări de hidroizolație și armare. Structura este realizată în proporție de 78%.

La viitoarea stație Aeroport Otopeni au continuat lucrările structurale la nivelul radierului și la elementele verticale, precum pereți mulați, barete și stâlpi centrali. Au fost realizate și excavațiile necesare etapelor următoare, iar structura de rezistență a ajuns la un procent de 41%.