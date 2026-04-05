Pasajul Victoriei va intra într-un amplu proces de consolidare și modernizare, după ce autoritățile au constatat că infrastructura nu a mai fost reabilitată din 2009 și a ajuns într-o stare critică.

Potrivit Primăriei Municipiului București, pasajul, unul dintre cele mai circulate din Capitală, prezintă degradări serioase la structura de rezistență, infiltrații, fisuri și armături corodate.

Proiectul vizează refacerea completă a elementelor de infrastructură, inclusiv benzile de circulație, linia de tramvai, trotuarele și peroanele stațiilor. În plus, vor fi reabilitate zidurile de sprijin și pereții, iar sistemele electrice și iluminatul public din Pasajul Victoriei vor fi modernizate.

De asemenea, vor fi instalate panouri digitale de semnalizare și platforme electrice pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Zona de la suprafață va fi amenajată, cu accent pe spațiile verzi.

Lucrările sunt estimate să dureze 28 de luni, dintre care patru vor fi alocate proiectării, iar restul execuției. Construit în 1987, pasajul are o lungime de 635 de metri și este tranzitat de mii de mașini zilnic, plus liniile de tramvai 1 și 10, transmite PMB pe Facebook.

Pe lângă Pasajul Victoriei, autoritățile anunță intervenții și la Pasajul Lujerului, Pasajul Obor și Podul Băneasa, toate încadrate în clasa de risc seismic V. Aceste structuri prezintă fisuri, infiltrații și degradări ale elementelor de susținere, motiv pentru care vor fi supuse unor lucrări ample.

Intervențiile includ demolarea și înlocuirea suprastructurilor existente, consolidarea infrastructurii și realizarea unor noi structuri rutiere.

De asemenea, vor fi refăcute marcajele, instalate indicatoare noi și modernizate sistemele de iluminat și monitorizare a traficului. La Pasajul Bucur Obor va fi implementat și un sistem de detecție a incendiilor.

Durata lucrărilor diferă în funcție de complexitate: 33 de luni pentru Pasajul Lujerului, 24 de luni pentru Pasajul Bucur Obor și 17 luni pentru Podul Băneasa. Proiectele fac parte dintr-un program mai amplu de modernizare a infrastructurii urbane din București, gestionat de Administrația Străzilor.

În urma expertizei tehnice efectuate în 2023, Pasajul Victoriei a fost încadrat în starea tehnică IV – nesatisfăcător. Au fost constatate degradări atât la nivelul elementelor de suprastructură, cât și al celor de infrastructură, precum beton corodat, armături ruginite, infiltrații și fisuri superficiale, cauzate de contracție.

În stare proastă se află și carosabilul, care prezintă denivelări, crăpături și fisuri. De asemenea, linia de tramvai are, pe alocuri, defecte cauzate de exploatare, precum uzura ondulatorie (n.r. mici valuri resimțite prin vibrații) și rupturi de șină.

„S-au observat uzuri ondulatorii cu lungime de undă mică, pe zona de ieșire din pasaj spre strada Dr. Iacob Felix în sensul direcției de mers, și pe zona de ieșire din pasaj spre Bd. Iancu de Hunedoara în sensul direcției de mers. Totodată s-a identificat uzura ondulatorie și pe zona de intrare în pasaj dinspre strada Dr. Iacob Felix spre Bd. Iancu de Hunedoara în sensul direcției de mers”, se precizează în proiectul care s-a aflat pe masa consilierilor generali.

În ceea ce privește sistemul de canalizare, gurile de scurgere sunt parţial colmatate, în timp ce rigolele sunt complet înfundate, scrie Buletin de București. Nici iluminatul nu este asigurat corespunzător în zonă, din cauza aparatelor uzate cu eficiență redusă, ceea ce îngreunează traficul rutier și crește riscul accidentelor.

„Distribuția luminii este neconformă cu standardele în vigoare și creează dificultăți participanților la trafic (disconfort, percepție târzie și incorectă a obstacolelor, orbire, lipsă de fluență în trafic, etc)”, se menționează în același proiect.

Proiectul de consolidare a fost aprobat de consilierii generali joi, 2 aprilie 2026.