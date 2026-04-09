Bucureștiul traversează o perioadă de transformări profunde. Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat o serie de măsuri ambițioase care vizează atât revitalizarea centrului istoric, cât și modernizarea infrastructurii de transport și utilități.

Edilul general, Ciprian Ciucu, pune accent pe deblocarea proiectelor vechi și pe eficientizarea investițiilor publice.

Joi, 9 aprilie 2026, Primăria Capitalei a făcut un pas decisiv pentru estetica urbană a centrului orașului.

Primarul general a semnat autorizațiile de construire pentru amenajarea malurilor Dâmboviței, pe segmentul cuprins între Piața Unirii și Podul Izvor, dar și pentru mult așteptatul Pod al Calicilor.

Această structură va avea un rol esențial în fluidizarea traficului pietonal, conectând direct Centrul Vechi de zona Tribunalului.

„Am ținut foarte mult să deblochez elementele bune din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU). După ce vom avea bugetul, vom scoate imediat la licitație proiectarea și lucrările”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Deși randările grafice ale proiectului, prezentate în postarea publicată pe pagina de Facebook a PMB, sunt de dată mai veche, administrația asigură cetățenii că realitatea va depăși așteptările vizuale.

Proiectul urmărește să pună în valoare râul Dâmbovița, transformându-l dintr-o simplă barieră urbană într-un spațiu de relaxare și promenadă pentru bucureșteni.

În ciuda unui buget limitat, administrația locală a stabilit o listă riguroasă de priorități. Într-o ședință de lucru desfășurată pe 8 aprilie, primarul general, împreună cu viceprimarul Stelian Bujduveanu și directorii de specialitate, au analizat cele peste 750 de investiții programate, dintre care 100 sunt considerate strategice.

Accentul cade pe modernizarea sistemului de termoficare (25 de loturi de conducte), extinderea pistelor de biciclete și consolidarea clădirilor de patrimoniu, precum Palatul Eforie, transmite PMB într-o altă postare.

Lista proiectelor prioritare include, de asemenea, lucrări de infrastructură rutieră esențiale: supralărgirea bulevardelor Prelungirea Ghencea și Dimitrie Pompeiu, modernizarea Podului Basarab și reconfigurarea unor artere simbolice precum Calea Griviței și Calea Victoriei.

Este important să demarezi lucrări, dar mai ales să le urmărești graficul pentru ca ele să se realizeze și să aducă plus valoare vieții oamenilor, transmit reprezentanții municipalității.

Una dintre cele mai vizibile componente ale transformării Bucureștiului rămâne reabilitarea liniilor de tramvai. Proiectul mamut, care vizează 50 km de cale de rulare împărțiți în 16 loturi, se află în plină desfășurare, precizează PMB.

Până în prezent, 5,5 km au fost deja finalizați, în timp ce alți 29 km se află în lucru. Administrația a anunțat că, începând de luna aceasta, vor demara lucrările la încă 9 km, urmând ca restul de 6,5 km să fie scoși la lucru până la sfârșitul anului.

Un exemplu de eficiență este Lotul 6 (Bd. Dimitrie Pompeiu – Șos. Petricani – Bd. Lacul Tei), unde peste 110 muncitori și 30 de utilaje lucrează zilnic. Procesul este unul complex, implicând dezafectarea rețelelor sub tensiune, scoaterea șinelor vechi și modernizarea utilităților subterane înainte de turnarea noului terasament.