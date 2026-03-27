Primăria Municipiului București lansează inventarierea patrimoniului municipal după 35 de ani
Municipalitatea începe o acțiune fără precedent în ultimii 35 de ani, prin care va crea o bază de date unică a clădirilor, terenurilor și garajelor aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului București (PMB).
Potrivit primarului general Ciprian Ciucu, scopul este de a identifica starea fizică și juridică a tuturor imobilelor, de a afla suprafața acestora și eventualele litigii, pentru a decide cum pot fi salvate, valorificate sau reintroduse în circuitul economic.
În total, sunt vizate mii de locuințe, curți, garaje, terenuri și spații cu altă destinație.
Ciprian Ciucu a subliniat că este necesară intervenția rapidă în București, pentru că orașul se confruntă cu probleme serioase legate de patrimoniu.
Pentru implementarea acestei inițiative, primarul a dispus înființarea unei echipe mixte, reunind reprezentanți ai mai multor instituții implicate în gestionarea fondului imobiliar. La masa discuțiilor au fost aduse Administrația Fondului Imobiliar, AMCCRS, Direcția Patrimoniu, Direcția Spațiu Locativ, ALPAB, Direcția de Urbanism și Poliția Locală a Municipiului București.
Obiectivul grupului de lucru este să identifice, să cartografieze și să evalueze clădirile și terenurile din punct de vedere funcțional, economic și tehnic, pentru a stabili măsuri concrete de consolidare, reabilitare, concesionare sau închiriere.
Evaluare completă trebuie să fie gata până la mijlocul lunii iulie
Primarul Ciprian Ciucu a precizat că până la mijlocul lunii iulie va fi realizat tabloul complet al patrimoniului Capitalei.
Imobilele de patrimoniu din București vor fi revigorate, iar fondurile rezultate vor fi direcționate către bugetul local.
Ciucu a explicat că unele clădiri vor intra în programe de consolidare, altele vor fi reabilitate prin parteneriate cu sectorul privat, iar altele vor fi concesionate sau închiriate.
Potrivit edilului, această acțiune este esențială pentru a aduce ordine în Capitală și pentru a valorifica resursele orașului într-un mod eficient și transparent.
Postarea integrală a municipalității
„Inventariem patrimoniul Bucureștiului!
În premieră în ultimii 35 de ani, municipalitatea va avea o bază de date unică a clădirilor, terenurilor și garajelor aflate în proprietatea sau administrarea #PMB.
Sunt mii de locuințe, de curți, garaje, terenuri și spații cu altă destinație. Vrem să știm în ce stare sunt, ce statut juridic au, cum le putem salva, cum le putem valorifica.
Pentru asta, primarul Ciprian Ciucu a dispus înființarea unei echipe mixte de persoane de la mai multe instituții implicate în fondul imobiliar.
👉PRIMARUL GENERAL: „Decidem cum le salvăm, cum le valorificăm, să le reintroducem în circuitul economic”
💬„Azi stabilim principiile și modul de lucru. Trebuie să aflăm ce imobile avem, care este starea lor fizică, dar și juridică, dacă sunt litigii, ce suprafață au. Apoi decidem cum le salvăm, cum le valorificăm, să le reintroducem în circuitul economic pentru a le reda societății.
Unele vor intra în programe de consolidare, pe altele le putem reabilita în parteneriate cu sectorul privat, pe altele le concesionăm sau închiriem. Dar așa nu mai putem sta, pentru că pică orașul pe noi”, a atras atenția primarul general.
Edilul a adus la aceeași masă, pentru înființarea grupului de lucru:
✔️ Administrația Fondului Imobiliar (se ocupă de locuințele convenabile, locuințele de necesitate, succesiuni vacante, garaje, curți, spații cu altă destinație;
✔️ AMCCRS (administrează imobilele pe perioada derulării expertizelor tehnice și a lucrărilor de consolidare);
✔️ Direcția Patrimoniu (are evidența terenurilor și clădirilor PMB, a celor aflate în proprietatea Municipiului București, dar date în administrarea sectoarelor, a celor aflate în co-proprietate);
✔️ Direcția Spațiu Locativ;
✔️ ALPAB (administrează locuințele din Satul Francez și locuințele din Str. Drumul Cooperativei);
✔️ Direcția de Urbanism;
✔️ Poliția Locală a Muncipiului București.
Clădirile și terenurile vor fi identificate, cartografiate, analizate și evaluate funcțional, economic și tehnic.
Până la mijlocul lunii iulie vom avea tabloul complet.
Facem ordine în Capitala României, revigorăm clădirile de #patrimoniu și aducem bani la buget”, se arată în postarea de pe pagina Primăriei Municipiului București.
