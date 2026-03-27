Municipalitatea începe o acțiune fără precedent în ultimii 35 de ani, prin care va crea o bază de date unică a clădirilor, terenurilor și garajelor aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului București (PMB).

Potrivit primarului general Ciprian Ciucu, scopul este de a identifica starea fizică și juridică a tuturor imobilelor, de a afla suprafața acestora și eventualele litigii, pentru a decide cum pot fi salvate, valorificate sau reintroduse în circuitul economic.

În total, sunt vizate mii de locuințe, curți, garaje, terenuri și spații cu altă destinație.

Ciprian Ciucu a subliniat că este necesară intervenția rapidă în București, pentru că orașul se confruntă cu probleme serioase legate de patrimoniu.

Pentru implementarea acestei inițiative, primarul a dispus înființarea unei echipe mixte, reunind reprezentanți ai mai multor instituții implicate în gestionarea fondului imobiliar. La masa discuțiilor au fost aduse Administrația Fondului Imobiliar, AMCCRS, Direcția Patrimoniu, Direcția Spațiu Locativ, ALPAB, Direcția de Urbanism și Poliția Locală a Municipiului București.

Obiectivul grupului de lucru este să identifice, să cartografieze și să evalueze clădirile și terenurile din punct de vedere funcțional, economic și tehnic, pentru a stabili măsuri concrete de consolidare, reabilitare, concesionare sau închiriere.

Primarul Ciprian Ciucu a precizat că până la mijlocul lunii iulie va fi realizat tabloul complet al patrimoniului Capitalei.

Imobilele de patrimoniu din București vor fi revigorate, iar fondurile rezultate vor fi direcționate către bugetul local.

Ciucu a explicat că unele clădiri vor intra în programe de consolidare, altele vor fi reabilitate prin parteneriate cu sectorul privat, iar altele vor fi concesionate sau închiriate.

Potrivit edilului, această acțiune este esențială pentru a aduce ordine în Capitală și pentru a valorifica resursele orașului într-un mod eficient și transparent.