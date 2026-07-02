PMB: Bucureștiul revine în rețeaua EUROCITIES și va avea acces la noi oportunități de finanțare europeană

Bucureștiul revine în rețeaua EUROCITIES, una dintre cele mai importante organizații care reunesc marile orașe ale Europei. Aderarea, aprobată la solicitarea primarului general Ciprian Ciucu, oferă Capitalei acces la noi oportunități de finanțare europeană, schimburi de bune practici și colaborări în domenii strategice pentru dezvoltarea urbană.

Bucureștiul a fost acceptat în rețeaua EUROCITIES – Rețeaua Orașelor Europene, în urma unei solicitări formulate de primarul general, Ciprian Ciucu, au anunțat joi, 2 iulie 2026, reprezentanții Primăriei Municipiului București (PMB).

Potrivit PMB, aderarea plasează Bucureștiul în rândul celor peste 200 de mari orașe europene membre ale organizației și oferă Capitalei acces la oportunități mai bune de finanțare europeană, posibilitatea de a face schimb de experiență cu alte administrații locale și de a colabora cu experți în domenii precum urbanismul, protecția mediului, mobilitatea și digitalizarea.

Reprezentanții Primăriei au precizat că atingerea acestor obiective strategice a fost asumată de primarul general încă de la preluarea mandatului. Totodată, aceștia au subliniat că Bucureștiul va beneficia și de drept de vot în cadrul rețelei EUROCITIES. Potrivit PMB, inițiativa de aderare a primit avize favorabile din partea Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Dezvoltării, instituții care consideră că apartenența la rețea ar putea sprijini atragerea unui număr mai mare de proiecte și finanțări europene.

Reprezentanții Primăriei au reamintit că Bucureștiul a mai fost membru al rețelei în perioada 2001–2012, însă a renunțat la această calitate deoarece nu a valorificat suficient oportunitățile oferite. De această dată, administrația locală susține că își propune o implicare mai activă și o valorificare mai eficientă a avantajelor pe care le oferă apartenența la EUROCITIES.

„Rețeaua Orașelor Europene”, cunoscută la nivel internațional sub numele de Eurocities, este cea mai mare și mai influentă platformă de colaborare a administrațiilor urbane din Europa. Înființată în 1986, organizația reunește în prezent peste 200 de mari orașe din 38 de țări, inclusiv Bucureștiul, și reprezintă interesele a peste 130 de milioane de cetățeni europeni.

Eurocities funcționează atât ca un organism de reprezentare a intereselor orașelor în raport cu instituțiile Uniunii Europene, cât și ca o platformă de schimb de experiență între administrațiile locale. Organizația promovează interesele marilor orașe în fața Comisiei Europene și a Parlamentului European, urmărind ca legislația și politicile europene să țină cont de provocările specifice mediului urban, precum mobilitatea, locuirea, poluarea sau dezvoltarea sustenabilă.

Totodată, rețeaua facilitează colaborarea dintre administrațiile locale prin forumuri și grupuri de lucru dedicate unor domenii precum dezvoltarea economică, combaterea schimbărilor climatice, mobilitatea urbană, digitalizarea și incluziunea socială. De asemenea, Eurocities susține alocarea mai eficientă a fondurilor europene către nevoile comunităților locale, promovând o implicare mai mare a orașelor în procesul de distribuire a finanțărilor.

Apartenența la rețea oferă administrațiilor locale acces la soluții deja testate în alte mari orașe europene, evitând astfel costurile și riscurile asociate dezvoltării unor proiecte de la zero. De exemplu, orașele membre pot adapta modele de succes privind infrastructura pentru biciclete, eficiența energetică a clădirilor sau alte politici publice implementate cu rezultate bune în metropole europene.

Un alt avantaj important îl reprezintă accesul la informații privind viitoarele programe de finanțare ale Uniunii Europene și sprijinul în identificarea unor parteneri pentru proiecte comune. Participarea în consorții internaționale crește șansele administrațiilor locale de a obține finanțări europene pentru investiții.

În plus, Eurocities pune la dispoziția orașelor membre expertiză tehnică prin intermediul unei echipe permanente de specialiști de la Bruxelles, care oferă asistență în elaborarea politicilor publice, furnizează date și analize și sprijină administrațiile locale în dezvoltarea proiectelor și strategiilor urbane.