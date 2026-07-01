Parlamentul European deschide programul de training pentru tinerii jurnaliști din România. Termenul limită este 31 august

Tinerii jurnaliști din România se pot înscrie, începând cu 15 iulie, la ediția 2026 a programului de pregătire în domeniul afacerilor europene organizat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România. Primul modul va avea loc la Constanța, în perioada 26–28 octombrie 2026, iar cei mai bine clasați participanți vor continua pregătirea la Bruxelles sau Strasbourg. Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este 31 august 2026, iar cheltuielile de transport și cazare pentru etapa din Constanța sunt suportate de organizatori.

Biroul de Legătură al Parlamentului European în România a lansat ediția din 2026 a programului „European Parliament Training Programme for Young Journalists”, destinat tinerilor profesioniști din mass-media interesați de instituțiile europene și de modul în care sunt abordate subiectele privind Uniunea Europeană.

Prima etapă a programului se va desfășura la Constanța, în intervalul 26–28 octombrie 2026, și va include sesiuni dedicate funcționării Uniunii Europene, activității Parlamentului European și modului în care presa relatează teme europene. Participanții vor beneficia de instruire specializată privind mecanismele instituționale europene și comunicarea jurnalistică pe subiecte de interes comunitar.

Cei mai bine evaluați participanți care finalizează acest prim modul vor avea oportunitatea de a urma o a doua etapă de pregătire, organizată la sediul Parlamentului European din Bruxelles sau Strasbourg.

Organizatorii precizează că toate cheltuielile de transport și cazare aferente participării la modulul desfășurat la Constanța vor fi acoperite integral.

Pentru a participa la program, tinerii jurnaliști trebuie să îndeplinească simultan mai multe condiții de eligibilitate. Candidații trebuie să fie absolvenți ai unui program de studii universitare de licență, să aibă o experiență profesională în instituții de presă de cel mult trei ani și să demonstreze interes pentru temele europene.

Perioada de înscriere este cuprinsă între 15 iulie și 31 august 2026, iar dosarele de candidatură trebuie transmise la adresa de e-mail epbucarest@europarl.europa.eu.

Dosarul trebuie să conțină o scrisoare de intenție de maximum o pagină, redactată în limba română, în care candidatul să explice motivația participării, interesul pentru afacerile europene și impactul pe care programul îl poate avea asupra dezvoltării sale profesionale.

De asemenea, sunt necesare un curriculum vitae în limba română, o copie a legitimației de presă sau o scrisoare de recomandare din partea instituției media cu care colaborează candidatul, precum și două link-uri către materiale jurnalistice publicate, indiferent dacă sunt articole, reportaje scrise, audio sau video.

Evaluarea candidaturilor va avea în vedere claritatea și coerența materialelor jurnalistice, veridicitatea informațiilor prezentate, competențele multimedia, sensibilitatea culturală, precum și respectarea principiilor diversității și incluziunii. Rezultatele selecției vor fi anunțate la finalul lunii septembrie.

„European Parliament Training Programme for Young Journalists” este un exercițiu de consolidare a capacităților jurnalistice în domeniul Uniunii Europene ale tinerilor profesioniști din mass-media. Programul are scopul de a contribui la o mai bună înțelegere atât a modului în care funcționează Uniunea Europeană și Parlamentul European, cât și a democrației parlamentare și a valorilor pe care aceasta le reprezintă.

Programul de training pentru tineri jurnaliști este inițiat de Parlamentul European și este gestionat și implementat de un consorțiu format din Hikari Group și European Media Connections.