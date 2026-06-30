UE alocă noi cote pentru importurile de oțel. Partenerii comerciali primesc acces preferențial de la 1 iulie

UE a aprobat noul sistem de repartizare a cotelor de import pentru oțel, care va intra în vigoare la 1 iulie. Măsura urmărește limitarea creșterii importurilor și protejarea industriei siderurgice europene într-un context marcat de excedentul global de producție. Statele care au acorduri comerciale cu Uniunea Europeană vor beneficia de un regim preferențial, iar Ucraina va primi un statut special pentru menținerea exporturilor către piața comunitară.

UE a anunțat marți modul în care vor fi distribuite cotele de import pentru oțel între partenerii comerciali ai blocului comunitar, înaintea intrării în vigoare a noului mecanism, programată pentru 1 iulie.

Decizia face parte din pachetul de măsuri adoptat de Comisia Europeană pentru limitarea impactului supracapacității mondiale asupra pieței europene a oțelului. Bruxellesul urmărește astfel să reducă presiunea exercitată de volumele tot mai mari de produse siderurgice provenite din afara Uniunii Europene, în special din China, considerată principala sursă a excedentului global.

În aprilie 2025, instituțiile europene au decis majorarea cotelor de import scutite de taxe vamale la 18,3 milioane de tone anual. Totodată, pentru cantitățile care depășesc aceste limite, tariful vamal a fost majorat la 50%, față de nivelul anterior.

În ultimele săptămâni, mai multe state apropiate de Uniunea Europeană, printre care Regatul Unit, Elveția și Ucraina, au solicitat Comisiei Europene un regim diferențiat, avertizând că noile restricții le-ar putea reduce semnificativ exporturile către piața comunitară.

„Oferim participanților la piață predictibilitate prin intermediul unor reguli clare și transparente de distribuire a cotelor, aplicând în același timp o metodologie echitabilă și obiectivă”, a declarat comisarul UE pentru comerț, Maroš Šefčovič, într-un comunicat.

Noile măsuri sunt adoptate pe fondul creșterii continue a excedentului mondial de producție și al intensificării presiunii asupra producătorilor europeni de oțel.

Potrivit estimărilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), supracapacitatea globală din industria siderurgică ar putea ajunge la 721 de milioane de tone până în 2027. Comisia Europeană apreciază că această evoluție poate afecta competitivitatea industriei europene și locurile de muncă din sector.

Situația s-a accentuat după ce Statele Unite au introdus tarife de 50% pentru importurile de oțel. Ca urmare, o parte din volumele care nu au mai intrat pe piața americană s-au orientat către Uniunea Europeană.

„Au construit un zid în jurul pieței lor, oțelul se lovea de acel zid și se întorcea pe piața noastră în număr tot mai mare. De aceea am introdus o măsură de salvgardare care a urmat unei anchete”, a declarat un oficial UE de rang înalt.

Pe lângă aceste măsuri, Uniunea Europeană aplică aproximativ 80 de instrumente de apărare comercială, inclusiv taxe antidumping, majoritatea îndreptate împotriva importurilor de oțel la prețuri reduse din China.

Comisia Europeană a decis ca jumătate din cele 18,3 milioane de tone de oțel care pot intra anual pe piața comunitară în regim preferențial să fie rezervate statelor care au acorduri de liber schimb cu UE, printre care Regatul Unit, Elveția și India.

Pentru majoritatea acestor parteneri vor fi stabilite cote individuale, calculate în funcție de volumele exportate către Uniunea Europeană în perioada 2022-2024.

În același timp, Ucraina va beneficia de un regim distinct, menit să îi permită menținerea unui nivel minim al exporturilor către piața europeană pe durata războiului.