Taxele de drum din UE intră în atenția Parlamentului. Camioanele vor avea criterii noi de taxare

UE a ajuns la un acord provizoriu privind modificarea directivei Eurovigneta, care stabilește regulile pentru taxele de drum și taxele de utilizare aplicate vehiculelor grele. Acordul a fost încheiat între Consiliu și Parlamentul European și urmărește clarificarea modului în care vor fi aplicate noile standarde privind emisiile de CO₂ începând cu 1 iulie 2026. Măsurile vizează transportatorii, autoritățile naționale și furnizorii de servicii de taxare din toate statele membre. Noile prevederi trebuie aprobate oficial de cele două instituții europene.

UE modifică directiva Eurovigneta pentru a elimina neclaritățile privind taxarea vehiculelor grele și pentru a adapta legislația la noile standarde europene privind emisiile de CO₂, care vor intra în vigoare de la 1 iulie 2026. Acordul provizoriu dintre Consiliu și Parlamentul European urmărește să ofere un cadru unitar de aplicare a taxelor rutiere în toate statele membre.

Potrivit instituțiilor europene, modificările vor asigura o mai mare predictibilitate pentru operatorii de transport rutier, autoritățile responsabile de colectarea taxelor și furnizorii serviciilor de taxare electronică. În același timp, noile prevederi urmăresc o aplicare uniformă a regulilor privind clasificarea vehiculelor în funcție de nivelul emisiilor de CO₂.

În contextul adoptării noilor standarde europene de emisii pentru vehiculele grele, clasificarea acestora în cadrul sistemului Eurovigneta va fi direct influențată de performanța privind emisiile. Amendamentele convenite stabilesc clar modul în care cele două acte legislative vor funcționa împreună, atât din punct de vedere juridic, cât și tehnic.

„Acest acord oferă certitudinea juridică de care au nevoie operatorii de transport, autoritățile de taxare și furnizorii de servicii în legătură cu aplicarea extinsă a noilor standarde CO₂ pentru vehiculele grele. Prin clarificarea unor prevederi cheie ale directivei Eurovigneta, asigurăm o implementare mai lină și mai armonizată în întreaga Uniune Europeană. În ultimele șase luni, președinția cipriotă a obținut rezultate concrete pentru rețeaua de transport a Europei, care este mai competitivă, mai rezilientă și mai sustenabilă pentru viitor”, spune Alexis Vafeades, ministrul transporturilor, comunicațiilor și lucrărilor publice al Republicii Cipru.

Acordul provizoriu introduce o serie de clarificări privind definițiile utilizate în directiva Eurovigneta, astfel încât statele membre să aplice aceleași criterii în procesul de taxare a vehiculelor grele.

Printre modificările convenite se numără definirea mai clară a vehiculelor cu emisii zero, a vehiculelor grele cu emisii reduse, a grupelor de vehicule, a traiectoriilor de reducere a emisiilor și a valorilor de referință pentru emisiile de CO₂. Potrivit textului acordului, aceste modificări păstrează obiectivele inițiale ale directivei, dar oferă o bază juridică mai clară pentru aplicarea lor.

Totodată, statele membre vor putea aplica taxe de utilizare sau taxe de infrastructură reduse pentru vehiculele cu emisii scăzute. Măsura este menită să completeze politicile care încurajează utilizarea vehiculelor cu emisii zero și să accelereze modernizarea flotelor de transport rutier.

Documentul stabilește, de asemenea, modul în care anumite vehicule utilizate în scop profesional, precum camioanele de colectare a deșeurilor sau vehiculele destinate activităților din construcții, vor fi încadrate în clasele corespunzătoare de emisii de CO₂.

Sistemul propus pentru remorci a fost eliminat din acordul provizoriu

Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European au condus și la renunțarea la mecanismul propus pentru variația taxelor rutiere aplicate vehiculelor grele care tractează remorci considerate mai sustenabile.

Colegislatorii europeni au apreciat că un astfel de sistem ar fi introdus obligații administrative suplimentare pentru autorități și operatori, ar fi crescut complexitatea sistemelor de taxare rutieră și ar fi îngreunat implementarea și funcționarea serviciilor de taxare electronică.

În schimb, Comisia Europeană a fost invitată să analizeze în continuare obstacolele care împiedică aplicarea unor astfel de măsuri și să evalueze eventuale soluții pentru viitor.

Acordul provizoriu urmează să fie aprobat formal de Consiliu și Parlamentul European. După finalizarea revizuirii juridico-lingvistice, textul va fi adoptat oficial de cele două instituții europene.