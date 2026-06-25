Bulgaria majorează taxele de drum. Vinieta se scumpește de la 1 august. Cât vor plăti șoferii, inclusiv cei români

Bulgaria pregătește o majorare semnificativă a taxelor de drum. Începând cu 1 august 2026, dacă proiectul aflat în consultare publică va fi aprobat, toate tipurile de viniete pentru autoturisme și autorulote de până la 3,5 tone vor fi mai scumpe cu aproximativ 30%. Guvernul de la Sofia spune că măsura este necesară pentru modernizarea infrastructurii rutiere și pentru finanțarea unor investiții în siguranța traficului.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Bulgaria a publicat în consultare publică un proiect de hotărâre care prevede majorarea tarifelor pentru vinietele electronice utilizate de vehiculele cu masa totală de până la 3,5 tone.

Dacă documentul va fi adoptat în forma actuală, noile tarife vor intra în vigoare la 1 august 2026.

Cea mai mare creștere îi va afecta pe șoferii care achiziționează viniete anuale, însă toate variantele disponibile vor avea prețuri mai ridicate.

Potrivit proiectului, vinieta anuală va costa 64,50 euro, față de 49,60 euro în prezent.

Vinieta valabilă trei luni va crește de la 27,61 euro la 35,90 euro, în timp ce abonamentul lunar va ajunge la 19,90 euro, comparativ cu 15,34 euro în prezent.

Și variantele pe termen scurt vor fi mai scumpe. Vinieta săptămânală va costa 10 euro, față de 7,67 euro, cea de weekend va ajunge la 6,60 euro, iar vinieta de o zi va crește de la 4,09 euro la 5,30 euro.

Proiectul prevede și majorarea taxei compensatorii aplicate șoferilor surprinși circulând fără o vinietă valabilă.

Pentru vehiculele cu masa de până la 3,5 tone, această taxă va crește cu aproximativ 30%, de la 35,79 euro la 46,50 euro, dacă este achitată în termenul prevăzut de lege.

Autoritățile bulgare estimează că noile tarife vor aduce venituri suplimentare de peste 20 de milioane de euro încă din 2026, iar în anii următori încasările anuale suplimentare ar putea depăși 48 de milioane de euro.

Executivul bulgar susține că majorarea taxelor este necesară deoarece infrastructura rutieră are nevoie de investiții consistente.

Potrivit evaluărilor tehnice prezentate de minister, peste 35% din rețeaua de drumuri de categoria a doua și a treia, care însumează mai mult de 7.000 de kilometri, se află într-o stare nesatisfăcătoare sau chiar degradată.

Fondurile suplimentare vor fi utilizate pentru reabilitarea drumurilor, modernizarea parapetelor, aplicarea unor marcaje rutiere mai rezistente, realizarea sistemelor moderne de iluminat în zonele cu risc ridicat și îmbunătățirea infrastructurii din localitățile mai mici.

O parte din bani va fi direcționată și către modernizarea sistemului electronic de taxare.

Autoritățile intenționează să actualizeze platforma software, să extindă rețeaua de camere utilizate pentru monitorizarea traficului și să reducă semnificativ nivelul taxelor rutiere neachitate.

Ministerul Dezvoltării Regionale arată că Bulgaria trebuie să investească în noile standarde europene privind siguranța rutieră.

Acestea includ sisteme moderne de protecție, tehnologii inteligente de management al traficului, marcaje rutiere speciale și sisteme automate de iluminat cu LED.

Potrivit autorităților, veniturile actuale provenite din viniete nu mai sunt suficiente pentru finanțarea acestor proiecte.

Guvernul bulgar explică și de ce a ales ca noile tarife să intre în vigoare în luna august.

Aceasta este perioada cu cel mai intens trafic de tranzit prin Bulgaria, când milioane de turiști și transportatori străini folosesc drumurile țării pentru deplasările spre Grecia, Turcia și alte destinații.

În acest fel, o parte importantă din veniturile suplimentare va proveni de la șoferii din alte state, inclusiv din România, care tranzitează frecvent Bulgaria în sezonul estival.

Autoritățile estimează că încasările obținute în a doua parte a verii și în toamnă vor constitui și o rezervă financiară pentru lucrările de întreținere a drumurilor pe timpul iernii.

Actualele tarife pentru vinietele electronice sunt în vigoare din 2019, anul în care Bulgaria a introdus sistemul electronic de taxare.

Dacă proiectul va fi aprobat, aceasta va reprezenta prima creștere importantă a tarifelor din ultimii șapte ani și una dintre cele mai ample modificări ale sistemului de taxare rutieră din Bulgaria.