Noul sistem e-SIGUR a scos la iveală un truc folosit de șoferii români pentru a evita sancțiunile

Un număr de 32 de șoferi români au încercat să evite sancțiunile pentru depășirea limitei de viteză declarând că la volan s-au aflat soțiile lor. Noul sistem e-SIGUR a permis identificarea corectă a conducătorilor auto și a scos la iveală toate aceste situații.

Informațiile au fost publicate de maszol.ro, care arată că astfel de tentative de evitare a răspunderii au fost depistate de autorități de la începutul anului. În numeroase cazuri, partenerele șoferilor au fost indicate drept persoanele aflate la volan în momentul producerii abaterii.

Fenomenul nu este unul izolat. Potrivit sursei citate, unii conducători auto aleg să declare o altă persoană pentru a evita consecințele contravențiilor rutiere, în special atunci când sancțiunile implică suspendarea dreptului de a conduce. Autoritățile susțin însă că noua tehnologie utilizată de sistemul e-SIGUR reduce considerabil posibilitatea unor astfel de situații.

Noul sistem de monitorizare a traficului folosește echipamente capabile să surprindă imagini detaliate ale vehiculelor și ale conducătorilor auto. Camerele pot realiza fotografii clare de la o distanță de până la 150 de metri, ceea ce permite identificarea precisă a persoanei aflate la volan.

Totodată, aparatura poate măsura viteza vehiculelor de la o distanță ce depășește un kilometru. Datele colectate sunt transmise automat și stocate în baza de date e-SIGUR. Procedura utilizată este una standardizată.

Polițistul amplasează dispozitivul pe trepied și introduce limita legală de viteză aferentă sectorului de drum monitorizat. Din acel moment, toate depășirile sunt înregistrate automat de sistem.

Informațiile rezultate sunt ulterior analizate, iar proprietarii vehiculelor sunt notificați cu privire la abaterea constatată. După primirea notificării, proprietarii mașinilor trebuie să comunice în scris identitatea persoanei care conducea vehiculul în momentul constatării contravenției.

Autoritățile avertizează că furnizarea unor informații neconforme cu realitatea poate avea consecințe serioase. Declararea unei alte persoane în locul șoferului real poate fi încadrată ca fals în documente. Pentru o astfel de faptă, legislația prevede o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între două luni și trei ani. Astfel, tentativa de evitare a unei amenzi poate conduce la deschiderea unui dosar penal.

Cazurile identificate de la începutul anului au fost descoperite tocmai prin compararea informațiilor declarate cu imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere. Datele prezentate arată că, de la începutul anului 2026, sistemul e-SIGUR a înregistrat aproximativ 51.000 de depășiri ale limitei legale de viteză.

Cele mai multe dintre acestea au vizat depășiri de până la 20 km/h peste limita admisă. Cu toate acestea, autoritățile au consemnat și situații mult mai grave. Potrivit datelor disponibile, 120 de șoferi au fost surprinși circulând cu peste 50 km/h peste limita legală. În alte cinci cazuri, depășirea a fost de cel puțin 70 km/h.

Publicația Totalcar notează că mulți conducători auto continuă să manifeste reticență față de plata sancțiunilor rutiere. În acest context, sursa citată apreciază că adoptarea unor măsuri suplimentare pentru combaterea încălcărilor de viteză ar putea fi analizată în perioada următoare.