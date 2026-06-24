Restricții temporare de circulație pe Transfăgărășan pentru filmarea unui show TV internațional

Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București, traficul rutier va fi oprit temporar în zonele kilometrilor 112+000 și 115+000, între orele 17:00 și 21:00.

Așadar, șoferii care tranzitează DN7C – Transfăgărășan trebuie să țină cont de restricțiile de circulație anunțate pentru ziua de miercuri, 24 iunie 2026. Măsura este necesară pentru desfășurarea evenimentului „Filmare Show TV de turism internațional”. Pe durata activităților, circulația va fi închisă de mai multe ori, fiecare restricție urmând să aibă o durată de cel mult 10 minute.

Între perioadele de închidere vor exista intervale de circulație de minimum 10 minute, astfel încât traficul să poată fi reluat temporar. Reprezentanții DRDP București le recomandă participanților la trafic să circule cu atenție sporită în zonă și să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată pe traseu.

„Atenție! Restricții de circulație pe DN7C – Transfăgărășan, km 112+000 și km 115+000. Miercuri, 24.06.2026, în intervalul orar 17:00-21:00, se va închide de mai multe ori circulația rutieră cu o durată de maxim 10 minute, urmate de pauze cu o durată de minim 10 minute, în vederea desfășurări evenimentului „Filmare Show TV de turism internațional”. Participanții la trafic sunt rugați să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră temporară montată pe teren”, a transmis

Șoferii care circulă pe DN6 trebuie să se pregătească pentru restricții temporare de trafic în noaptea de 24 spre 25 iunie 2026. Măsura va fi aplicată pentru desfășurarea unor lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii la trecerea la nivel cu calea ferată situată la kilometrul 102+120.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, restricțiile vor intra în vigoare în data de 24 iunie, la ora 21:00, și se vor menține până pe 25 iunie, la ora 05:00. Pe durata intervențiilor, traficul rutier va fi deviat pe rute alternative, în funcție de direcția de deplasare.

Rute ocolitoare pentru traficul dinspre Alexandria: Pentru șoferii care circulă pe relația Alexandria – Roșiori de Vede, devierea se va realiza de pe DN6, la intersecția de la kilometrul 98+800 cu DN6F.

Traseul continuă pe DN6F până la intersecția cu DJ703, în zona Mavrodin, apoi pe DJ703 și DJ601F, prin localitățile Albești, Dulceanca, Vedea și Meri. De aici, circulația va fi direcționată pe DJ612A, prin Coșoteni, către Roșiori de Vede.

Conducătorii auto care se deplasează dinspre București către Roșiori de Vede vor urma același traseu alternativ, prin DN6F, DJ703, DJ601F și DJ612A, până la destinație.

Pentru sensul Roșiori de Vede – Alexandria, traficul va fi redirecționat de pe DN6, la kilometrul 104+850, pe DC38, prin Urluiu. Traseul continuă pe DN65E, prin localitățile Broștanca, Bogdana, Ulmeni și Spătărei, apoi pe DN52, de unde șoferii vor reveni pe DN6 în apropierea municipiului Alexandria.

Autoritățile le solicită participanților la trafic să circule cu atenție sporită în zonele afectate de restricții și să respecte indicatoarele rutiere temporare instalate pe teren. Măsurile au fost instituite pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor programate la trecerea la nivel cu calea ferată.