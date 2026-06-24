UE impune noi reguli pentru autorulote. Proprietarii pot plăti mii de euro în plus din iulie

Uniunea Europeană introduce, începând din luna iulie, noi reguli pentru vehiculele recreaționale comercializate pe piața comunitară. Măsurile vizează autorulotele noi și impun dotarea acestora cu sisteme suplimentare de siguranță. Potrivit estimărilor din industrie, noile cerințe ale UE ar putea majora prețul de achiziție cu până la 3.000 de euro, în funcție de model și echipare. Schimbările îi afectează inclusiv pe cei care transformă autoutilitare în vehicule de camping.

Noile reglementări adoptate la nivelul UE prevăd extinderea cerințelor de siguranță pentru autorulotele comercializate pe piața europeană, în încercarea de a reduce riscurile din trafic și de a crește protecția ocupanților vehiculelor.

Vacanțele cu autorulota au devenit una dintre cele mai populare forme de călătorie din Europa, iar cererea pentru astfel de vehicule a crescut constant în ultimii ani. În acest context, autoritățile europene consideră că introducerea unor tehnologii suplimentare de asistență și prevenire a accidentelor este necesară pentru îmbunătățirea siguranței rutiere.

Reprezentanții industriei susțin că noile sisteme vor contribui la reducerea numărului de accidente și la creșterea nivelului de protecție atât pentru șoferi și pasageri, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Totuși, implementarea acestor tehnologii va avea un impact direct asupra costurilor de producție. Estimările din sector indică faptul că prețul unei autorulote noi ar putea crește cu aproximativ 1.000 până la 3.000 de euro, în funcție de caracteristicile vehiculului și de nivelul de echipare ales de cumpărător.

Conform noilor norme europene, autorulotele noi vor trebui să fie echipate cu o serie de sisteme de asistență și siguranță considerate esențiale pentru circulația pe drumurile publice.

Printre dotările obligatorii se numără sistemul automat de frânare de urgență, asistentul pentru menținerea benzii de circulație, asistentul pentru mersul înapoi, sistemul inteligent de adaptare a vitezei și tehnologia de detectare a oboselii șoferului.

De asemenea, vehiculele vor trebui să fie pregătite pentru instalarea unui etilotest și să dispună de un sistem de monitorizare a presiunii în anvelope.

Specialiștii din domeniu apreciază că introducerea acestor tehnologii reprezintă un pas important pentru creșterea nivelului de siguranță rutieră în statele membre ale Uniunii Europene.

Noile reguli nu îi vizează exclusiv pe cumpărătorii de autorulote produse de constructori specializați. Cerințele pot avea efecte și asupra persoanelor care aleg să transforme pe cont propriu autoutilitare în vehicule de camping.

Experții din industrie atrag atenția că, în anumite situații, modificările efectuate asupra vehiculului pot determina autoritățile competente să solicite o nouă procedură de înmatriculare, după finalizarea lucrărilor.

Într-un astfel de caz, vehiculul ar putea fi obligat să respecte toate standardele și cerințele tehnice aflate în vigoare la data reomologării. Acest lucru poate genera costuri suplimentare pentru proprietari și poate complica procesul de autorizare.

Din acest motiv, specialiștii recomandă persoanelor care intenționează să își construiască singure o autorulotă să verifice cu atenție legislația aplicabilă și cerințele tehnice înainte de începerea proiectului, pentru a evita problemele administrative și eventualele cheltuieli neprevăzute.