Cererile de finanțare se deschid pe 17 august. Peste 11 milioane de euro sunt puse la bătaie pentru sectorul vitivinicol

Cererile de finanțare pentru investițiile din sectorul vitivinicol vor putea fi depuse începând cu 17 august 2026, a anunțat miercuri Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Bugetul disponibil depășește 11 milioane de euro și este destinat atât creșterii competitivității producătorilor, cât și investițiilor pentru o producție de vin mai eficientă și sustenabilă. Sesiunea este derulată prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Cererile de finanțare vor putea fi depuse pentru două categorii de investiții incluse în Planul Strategic PAC 2023-2027, iar MADR a stabilit separat bugetele și condițiile financiare aplicabile fiecărei intervenții.

„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), deschide, începând cu 17 august 2026, sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru investiţii în sectorul vitivinicol, prin intervenţiile IS-V-02 „Investiţii în active corporale şi necorporale” şi IS-V-07 „Investiţii în active corporale şi necorporale menite să sporească durabilitatea producţiei de vin”, din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Pentru cele două intervenţii este disponibilă o alocare financiară totală de peste 11 milioane de euro, destinată atât creşterii competitivităţii sectorului vitivinicol, cât şi investiţiilor care contribuie la o producţie de vin mai eficientă şi mai durabilă”, se precizează într-un comunicat al instituţiei, potrivit news.ro.

Pentru intervenția IS-V-02, destinată investițiilor în active corporale și necorporale, bugetul pus la dispoziție este de aproximativ 9,35 milioane de euro. Sprijinul financiar poate ajunge la maximum 1,5 milioane de euro pentru un proiect care presupune achiziții complexe, în timp ce pentru proiectele de achiziții simple plafonul este de 400.000 de euro.

MADR precizează că această intervenție urmărește îmbunătățirea performanțelor întreprinderilor din sectorul vitivinicol și adaptarea lor la cerințele pieței. Sunt avute în vedere inclusiv creșterea competitivității pe termen lung, reducerea consumului de energie, îmbunătățirea eficienței energetice și dezvoltarea unor procese de producție sustenabile.

Pentru intervenția IS-V-07, dedicată investițiilor în active corporale și necorporale care sporesc durabilitatea producției de vin, autoritățile au stabilit o alocare de 1,69 milioane de euro. Valoarea maximă a sprijinului acordat unui proiect ajunge la 650.000 de euro în cazul achizițiilor complexe și la 250.000 de euro pentru achizițiile simple.

„Fondurile sunt orientate către investiţii care sporesc durabilitatea producţiei de vin. Sunt vizate, între altele, îmbunătăţirea utilizării şi gestionării apei, conversia la producţia ecologică, introducerea tehnicilor de producţie integrată, achiziţionarea de echipamente pentru producţia de precizie sau digitalizată, conservarea solului şi creşterea capacităţii acestuia de captare a carbonului. Alocările sunt repartizate distinct: 30% pentru proiectele de achiziţii complexe şi 70% pentru proiectele de achiziţii simple. Finanţarea programelor aprobate se realizează în limita plafonului disponibil pentru anul financiar vizat, în ordinea înregistrării la APIA”, se precizează în comunicat.

Perioada anunțată pentru depunerea proiectelor este 17 august – 19 octombrie 2026, însă sesiunea se va închide în momentul în care valoarea cererilor de finanțare înregistrate va ajunge la 150% din limitele bugetare stabilite. După atingerea acestui prag va începe etapa de evaluare a solicitărilor.

Cererile de finanțare trebuie transmise prin sistemul informatic dedicat, conform ghidului de utilizare publicat de APIA. Solicitanții trebuie astfel să respecte procedura și documentația stabilite pentru accesarea fondurilor disponibile.

Accesarea Geoportalului viticol presupune mai întâi crearea și aprobarea unui cont de acces, etapă necesară pentru transmiterea electronică a documentației. După completarea și trimiterea cererii de finanțare prin Geoportal, procedura continuă și în format fizic.

Solicitantul trebuie să depună un exemplar al cererii de finanțare, împreună cu documentele justificative, pe suport hârtie. Dosarul va fi transmis Centrului Județean APIA competent sau, după caz, APIA Municipiul București, în funcție de raza teritorială în care urmează să fie implementat programul.