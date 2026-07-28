MADR deschide un apel de 14 milioane de euro. Cine poate obține finanțarea și ce condiții trebuie îndeplinite

MADR a lansat un nou apel de finanțare destinat fermelor de acvacultură din România, cu un buget de peste 14,2 milioane de euro. Sesiunea de depunere a proiectelor este deschisă în perioada 24 iulie – 6 septembrie 2026, iar cererile se transmit exclusiv online. Sprijinul financiar este acordat pentru serviciile de mediu furnizate de amenajările piscicole, în condițiile stabilite prin ghidul oficial al programului.

MADR, prin Autoritatea de Management pentru Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021–2027, a lansat în 24 iulie 2026 apelul de proiecte aferent Acțiunii 2.1.4 – Servicii de mediu. Bugetul total alocat acestei sesiuni este de 14.285.715 euro, iar perioada de depunere a cererilor se încheie în 6 septembrie 2026, la ora 17:00.

Solicitanții trebuie să transmită documentația exclusiv prin platforma MySMIS2021, utilizând semnătura electronică. Finanțarea este destinată compensării serviciilor de mediu realizate de amenajările piscicole prin sechestrarea carbonului în sedimente, în luciul de apă și prin vegetația acvatică, respectiv macrofitele.

Compensația poate fi solicitată pentru fiecare an calendaristic complet din intervalul 2022–2026, cu condiția ca beneficiarii să respecte toate cerințele prevăzute în Ghidul solicitantului, aprobat prin Ordinul MADR nr. 200 din 23 iulie 2026, precum și în Metodologia aprobată prin Ordinul MADR nr. 198 din 9 iulie 2026.

Apelul este destinat solicitanților eligibili prevăzuți în Ghidul solicitantului care desfășoară activități în domeniul acvaculturii în ape dulci, încadrate la codul CAEN 0322.

Sprijinul financiar vizează fermele de acvacultură aflate în exploatare activă, care practică acvacultură extensivă sau semi-intensivă în bazine de pământ ori în lacuri de acumulare.

Autoritatea de Management precizează că simpla deținere a unui luciu de apă nu reprezintă o condiție suficientă pentru acordarea compensației. Beneficiarii trebuie să desfășoare efectiv activități de acvacultură, în conformitate cu prevederile programului.

Pentru fiecare an în care este solicitată compensația, solicitanții trebuie să demonstreze că îndeplinesc simultan toate condițiile de eligibilitate stabilite prin documentația oficială.

Printre acestea se numără existența unei licențe de acvacultură și a unei autorizații de mediu valabile, menținerea autorizației prin aplicarea vizei anuale, desfășurarea efectivă a activității de acvacultură și obținerea unei producții comercializate cuprinse între 50 și 1.500 kg/ha/an, raportată la suprafața eligibilă.

De asemenea, exploatarea trebuie să fie realizată în bazine de pământ sau lacuri de acumulare, iar beneficiarii nu pot solicita dublă finanțare pentru aceeași suprafață, aceeași perioadă și aceleași servicii de mediu.

Compensația anuală diferă în funcție de sistemul de producție practicat. Pentru acvacultura extensivă se acordă 174,92 euro/ha/an, iar pentru acvacultura semi-intensivă sprijinul este de 97,18 euro/ha/an.

Suprafața eligibilă utilizată la calcularea sprijinului reprezintă 70% din suprafața luciului de apă înscrisă în licența de acvacultură pentru care este solicitată compensația.

Valoarea sprijinului nu poate depăși 50.000 de euro pe an pentru fiecare solicitant, iar intensitatea finanțării publice este de 100%.

În cazul în care valoarea totală a proiectelor declarate eligibile depășește bugetul disponibil al apelului, cuantumul sprijinului acordat fiecărui beneficiar selectat va fi redus proporțional, conform prevederilor Ghidului solicitantului și ale Metodologiei.

Documentația completă, inclusiv Ghidul solicitantului, Metodologia, anexele și anunțul de lansare a apelului, este disponibilă pe site-ul Autorității de Management. Reprezentanții instituției recomandă potențialilor beneficiari să consulte din timp toate documentele și să pregătească actele tehnice, contabile, fiscale și de mediu necesare depunerii cererii de finanțare.

Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021–2027 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Afaceri Maritime, Pescuit și Acvacultură.