Sute de milioane de euro pentru fermieri: condiții și perioada de depunere a proiectelor

Firmele din agricultură și industria alimentară vor putea accesa finanțări de până la 100% pentru investiții în producerea energiei electrice din surse regenerabile. Schema are un buget total de 265 de milioane de euro și vizează reducerea costurilor energetice din sectorul agroalimentar.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lansează această oportunitate destinată companiilor care doresc să investească în soluții moderne de producere a energiei din surse regenerabile, cu accent pe autoconsum.

Cea de-a treia sesiune de depunere a proiectelor se desfășoară între 15 iunie – 14 august 2026, în cadrul Schemei de ajutor pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile destinate autoconsumului în sectorul agricol și industria alimentară. Ghidul solicitantului a fost publicat pe site-urile Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ale Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Bugetul total este de 265 de milioane de euro, împărțit astfel: 145 de milioane de euro pentru proiectele cu capacități instalate de până la 1 MW inclusiv și 120 de milioane de euro pentru proiectele cu capacități instalate de peste 1 MW.

Finanțarea este acordată în proporție de 100% pentru investițiile în producerea energiei din surse solare. Nivelul sprijinului este de până la 650.000 euro/MW pentru capacitățile de până la 1 MW și de 550.000 euro/MW pentru capacitățile care depășesc 1 MW. Solicitanții pot depune mai multe proiecte, dacă acestea vizează locuri de producție diferite, cu respectarea plafonului de 20 de milioane de euro per beneficiar.

Schema sprijină realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare, cu sau fără sisteme de stocare, cu scopul de a crește competitivitatea exploatațiilor agricole și a unităților de procesare prin reducerea costurilor cu energia.

„Sprijinirea fermierilor și procesatorilor prin măsuri care contribuie la stabilitatea și predictibilitatea activității lor reprezintă o prioritate a mandatului meu la Ministerul Agriculturii. Prin finanțarea 100% nerambursabilă a capacităților solare, oferim un sprijin concret pentru reducerea costurilor de producție și creșterea competitivității sectorului agroalimentar românesc. Îi încurajez pe toți cei interesați să valorifice această oportunitate de finanțare. Independența energetică și modernizarea agriculturii românești trebuie să continue, iar rolul nostru este să asigurăm accesul cât mai rapid și eficient la aceste resurse financiare”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna.

Beneficiarii eligibili sunt întreprinderile din sectorul agricol și din industria alimentară, legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și organizațiile și federațiile din domeniul îmbunătățirilor funciare. Depunerea cererilor de finanțare se realizează exclusiv online, prin portalul AFIR.

Schema este finanțată prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar implementarea este asigurată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Ghidul solicitantului este disponibil pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin linkul dedicat ordinului privind schema de energie pentru autoconsum, precum și pe site-ul AFIR, unde sunt publicate detalii și anexele aferente.