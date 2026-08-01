Instalaţiile de transport pe cablu s-au oprit la Sinaia. Sute de turişti au rămas blocaţi pe munte după o avarie electrică

Instalaţiile de transport pe cablu din staţiunea Sinaia au fost oprite sâmbătă, după producerea unei avarii în reţeaua de alimentare cu energie electrică dintre Cota 1000 şi Cota 2000. Turiştii aflaţi în telegondole şi telecabine au fost evacuaţi în siguranţă cu ajutorul motoarelor diesel. Defecţiunea a fost provocată de un copac prăbuşit peste liniile electrice, iar intervenţiile au continuat pentru repunerea în funcţiune a instalaţiilor afectate.

O avarie produsă în jurul orei 13:20 a dus la oprirea mai multor instalaţii de transport pe cablu din Sinaia, după ce alimentarea cu energie electrică dintre Cota 1000 şi Cota 2000 a fost întreruptă. În urma incidentului, administratorii domeniului schiabil au activat procedurile de siguranţă pentru evacuarea persoanelor aflate în instalaţii şi au solicitat intervenţia distribuitorului de energie.

Au fost afectate Gondola Sinaia, Gondola Carp, Telecabina tronson 1 şi Sania Alpină, iar turiştii aflaţi în telegondole şi telecabine au fost coborâţi cu ajutorul motoarelor diesel. În paralel, reprezentanţii administraţiei au început organizarea evacuării persoanelor rămase în zona montană.

„Azi, în jurul orelor 13:20, am înregistrat o avarie generală în reţeaua de alimentare cu energie electrică, între Cota 1000 şi Cota 2000, fapt care a determinat oprirea instalaţiilor noastre – Gondola Sinaia, Gondola Carp, Telecabina tronson 1 şi Sania Alpină. S-a procedat la evacuarea turiştilor prezenţi pe linie cu motoarele diesel, la informarea societăţii Electrica SA privind avaria şi au fost căutate soluţii pentru evacuarea celorlalte aproximativ 150 de persoane aflate la Cota 1400 şi Cota 2000”, au transmis, „reprezentanţii administraţiei Gondolei Sinaia”.

Administratorii instalaţiilor au precizat că defecţiunea a fost provocată de un copac prăbuşit peste cablurile de tensiune, incident care a întrerupt alimentarea cu energie electrică în zona montană. Pentru remedierea situaţiei, un echipaj al companiei de distribuţie a energiei electrice a intervenit direct pe munte.

Pe durata lucrărilor, aproximativ 150 de persoane au rămas la Cota 1400 şi Cota 2000, fiind aşteptată restabilirea alimentării pentru ca evacuarea să poată continua în condiţii de siguranţă.

„Avaria a fost provocată de un copac care a căzut peste cablurile de tensiune”, au precizat, „reprezentanţii administraţiei Gondolei Sinaia”.

După intervenţia echipelor de distribuţie a energiei electrice, alimentarea a fost restabilită la Cota 1400. În aceste condiţii, două dintre instalaţiile de transport au fost repuse în funcţiune pentru evacuarea persoanelor rămase în zona montană.

Au fost reluate cursele Gondolei Sinaia, care face legătura dintre staţiune şi Cota 1400, precum şi ale telecabinei de pe tronsonul 2, între Cota 1400 şi Cota 2000. Acestea au fost utilizate pentru coborârea turiştilor aflaţi încă pe munte.

Gondola Carp nu va putea fi repornită în următoarele ore, deoarece punctul de transformare de la Cota 2000 a fost afectat de aceeaşi avarie produsă în reţeaua electrică. În consecinţă, instalaţia care deserveşte traseul dintre Cota 1400 şi Cota 2000 din Munţii Bucegi rămâne indisponibilă până la finalizarea lucrărilor de remediere.