Alertă de securitate pentru americanii din Orientul Mijlociu. SUA le cere cetățenilor să fie pregătiți să părăsească regiunea

O nouă alertă de securitate a fost emisă de trei ambasade ale Statelor Unite pentru cetățenii americani aflați în Orientul Mijlociu, pe fondul deteriorării situației de securitate din regiune. Mesajele au fost publicate de misiunile diplomatice din Iordania, Israel și Irak, care avertizează asupra riscului unei escaladări a conflictului cu Iranul. Autoritățile americane recomandă pregătirea pentru o eventuală plecare rapidă și respectarea strictă a măsurilor de securitate locale.

Noua alertă de securitate transmisă de ambasadele Statelor Unite din Amman, Ierusalim și Bagdad vine în contextul intensificării tensiunilor dintre Washington și Teheran și al riscului unei noi escaladări militare în regiune. Diplomații americani le recomandă cetățenilor aflați în Orientul Mijlociu să își reevalueze planurile de călătorie și să fie pregătiți să părăsească zona dacă situația se va deteriora.

„Cetăţenii americani aflaţi în regiune ar trebui să ia în considerare plecarea sau să fie pregătiţi să plece în cazul unei escaladări”, se arată în alerta de securitate publicată de misiunile diplomatice americane din Amman (Iordania), Ierusalim (Israel) şi Bagdad (Irak).

În același timp, ambasadele le solicită cetățenilor să urmărească permanent informațiile privind cursele aeriene și să respecte toate indicațiile emise de autoritățile locale, în condițiile în care evoluția situației de securitate poate afecta rapid transportul aerian și deplasările în regiune.

„Cetăţenii americani aflaţi în prezent în Orientul Mijlociu trebuie să dea dovadă de prudenţă şi de o vigilenţă sporită şi să se pregătească pentru eventuale anulări de zboruri, închideri periodice ale spaţiului aerian şi posibile perturbări ale deplasărilor”, precizează alerta de securitate.

Pe lângă avertismentul general, reprezentanțele diplomatice americane au transmis recomandări specifice pentru statele considerate cele mai expuse unor eventuale atacuri sau incidente de securitate.

În Iordania, cetățenii americani au fost sfătuiți să evite bazele militare ale Statelor Unite, după ce acestea au fost vizate recent de atacuri cu rachete atribuite Iranului. În Israel, recomandarea oficială este ca fiecare persoană să identifice din timp cel mai apropiat adăpost antiaerian și să fie pregătită să îl folosească în cazul unei alerte.

Totodată, Ambasada SUA la Ierusalim avertizează că autoritățile americane consideră comportamentul regimului iranian dificil de anticipat, în contextul extinderii recente a atacurilor asupra unor noi zone din regiune.

„Regimul iranian este imprevizibil, aşa cum au demonstrat recentele sale decizii de a ataca zone din regiune fără avertisment şi fără provocare, precum şi de a-şi extinde atacurile asupra unor zone care nu fuseseră vizate anterior”, cum ar fi Egiptul, transmite Ambasada SUA la Ierusalim.

Escaladarea tensiunilor este alimentată și de incidentele produse în ultimele zile. Miercuri, o navă pentru transportul gazelor naturale, aparținând unei companii americane, a fost lovită de o dronă în timp ce era ancorată într-un port din Egipt.

Autoritățile egiptene au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor atacului, însă până în prezent nu au anunțat cine s-ar afla în spatele incidentului și nu au formulat acuzații oficiale.

În paralel, armata iraniană a transmis un nou mesaj de avertizare adresat statelor care sprijină militar Statele Unite, pe fondul reluării confruntărilor dintre Washington și Teheran după câteva zile de relativă acalmie.

„Orice ţară care serveşte drept scut defensiv pentru America criminală şi agresivă va fi înghiţită de flăcările războiului”, a transmis armata iraniană.

În această săptămână, Iranul și Statele Unite au reluat ostilitățile, după o perioadă scurtă în care intensitatea confruntărilor dintre cele două părți s-a redus.